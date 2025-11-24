Mi vida sin ti

En todo el Holoceno el amor ha sido y es un misterio. Su incomprensible atracción, puesto que los amores siempre acaban en una despedida, a ... veces querida, a veces buscada, a veces sobrevenida, es casi suicida. Eso lo sabe de sobra la que es probablemente la cineasta española más inteligente (en el buen sentido de la palabra), Isabel Coixet. En la segunda jornada del FICC tuvimos el privilegio de ver su última obra, 'Tres adioses' que, por su belleza, obliga a hacer una crítica tan lírica como un anuncio de la lotería de Navidad.

La estructura es clásica. Planteamiento: una pareja a la que se le ha gastado el amor de tanto usarlo rompe por la gota que colma el vaso. Nudo: ambos tratan de salir adelante sin dejar de mirar por el retrovisor, sin dejar de sufrir por lo abandonado, sin dejar de preguntarse si hizo lo correcto, sin dejar de buscar nuevo aire en la superficie. Desenlace: la vida, la de verdad, no la de los sentimientos onanistas, sale al encuentro y todo lo cambia.

El abrazo de la ausencia de su cuerpo en el colchón parece que va a ser el leitmotiv de la película. Pero no, y Coixet, con su exquisitez habitual, nos induce a pensarlo con 'flashbacks' que narran cómo nació lo ya muerto, con imágenes granuladas, borrosas, como de Super 8, que nos hacen sentir lo que sienten los 'ex'. Planifica para que los espectadores nos identifiquemos hasta el dolor con sus protagonistas.

Vemos lo que ellos ven y sentimos lo que ellos sienten. Los paseos de los dos amantes, juntos y separados, están filmados con una cámara que acompaña a los personajes, como un amigo que lee tu pensamiento, y con una maravillosa selección musical de evocadoras canciones italianas (¿por qué será que las baladas transalpinas nos llegan tanto como su pasta?).

El guion del que nace (ignoro si el libro original que adapta, 'Los tres cuencos', era también de visón) nos plantea una historia donde Roma es el escenario, fotografiada con la naturalidad que veíamos en el Nueva York de 'Hanna y sus hermanas' (1986) o la belleza realista de la Venecia de 'Locuras de verano' (1955).

Sus protagonistas son sólo dos habitantes más de la gran tribulación que, como todos, no son conscientes de que «los problemas de tres (dos en este caso) personas no importan gran cosa en este enloquecido mundo». Él se sumerge en la piscina de la autocompasión hasta que le cubre; ella consigue salir a la superficie con un flotador pinchado.

Ese preciosismo preciso se debe al trabajo de unos actores contenidos, especialmente Alba Rohwacher, a la que perdonamos incluso ese 'cohousing' que mantiene con un cartón pluma de un coreano (mal pensados, nada que ver con la berlanguiana 'Tamaño natural'), y que interpreta a un inanimado 'comic relief' que se suma a los acertados guiños de humor que pueblan los diálogos. La enfermedad de ella está tratada con distancia clínica impostada (único fallo del film), pues nadie puede creer que una italiana no tenga a nadie de su familia cerca, ni que la afronte con un estoicismo digno de Dreyer.

Esta italianizada 'La vida sin mí' (2003), mezclada con una descreída 'A los que aman' (1998), con los platos con restos de comida fotografiados como bodegones, es un ejercicio de la forma al servicio del fondo. Un largometraje bellísimo que nos saca de la sala (llena de lágrimas) con el convencimiento de que lo único cierto en este mundo es que, con que alguien te ame un instante, ya se justifica una vida.

La cuarta jornada del FICC sirve este martes uno de los platos fuertes con 'Depredador', de Javier Fresser

La cuarta jornada del FICC54 llega este martes con la proyección, a las 18 horas, de los cortos 'De sucre', de Clàudia Cedó, y 'Bourreau des Coeurs', de Inès Moussard, Antoine Genza, Illan Belkllani, Sam Ripart, Alexandre Julhe, y Camille Duvere, A continuación, se proyecta el largometraje 'Little Amélie', dirigida por Liane-Cho Han Jin Kuang y Mails Vallace. A las 21 horas se proyecta el corto 'Depredador', del prestigioso director y guionista Javier Fesser, que ha ganado seis premios Goya; seguido del largometraje 'No other choice', dirigido por el surcoreano Park Chan-wook.

Por otra parte, la sección dedicada a alumnos de ESO y Bachiller de la Región Jóvenes Aficcionados, que este año se dedica a la adaptación al cine de obras literarias, se cierra este martes a las 10.30 horas en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy con la proyección de 'El gran Gatsby' (Jack Clayton, 1974), película que ha inspirado el carte del festival de esta edición.