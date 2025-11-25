El valor sentimental de la Nouvelle Vague

Las películas del FICC del lunes sabían justo a eso, a lunes gris y frío, a pesar de que la cosa iba de cine dentro ... del cine (si no te va el juego metacinematográfico puedes dejar de leer aquí). Tanto la francesa 'Nouvelle Vague' de Richard Linklater, como la noruega 'Valor sentimental' de Joaquim Trier, tratan de contarnos cómo se pone en pie un film. La primera es el rodaje de la mítica 'Al final de la escapada' (1959) (paradójico que Linklater nos narre los veinte días que se tardó en filmar una película cuando él necesitó doce años para 'Boyhood'), como excusa para hablar sobre esa especie de generación del 27 del cine francés. El resultado es un artículo filmado de Wikipedia sobre ellos, desde mi amado Truffaut a mi admirado Rhomer, pasando por mi entrañable Varta y llegando a mi detestado Godard (con la mala suerte de que hacen una película, precisamente, sobre el que me resulta insoportable).

La segunda detalla la producción de una película como pretexto para deconstruir una familia a partir de un padre, el director. Un hombre ausente, egoísta, narcisista y sin escrúpulos, capaz de todo para conseguir sus objetivos disfrazados de artísticos (¿quién no ha tenido un jefe así?). Rasgos que comparte con el Godard de Linklater, pues ambos son despóticos, no sabiendo si estás ante dos genios incomprendidos o ante dos grandísimos 'me gusta la fruta' con suerte. La sangre no llega al río, las cintas finalmente resultan tan benévolas con los dos realizadores, a pesar de pinceladas odiosas, como lo era 'Bohemian Rapsody' (2018) con Freddie Mercury.

Continuando con los paralelismos, 'Valor sentimental' ganó en el Festival de Cannes la Palma de Oro y curiosamente es allí donde 'Nouvellle Vague' sitúa la luz verde para rodar la ópera prima de Godard. En la primera hay linealidad entre unas acciones y las consecuencias que desencadenan, pues como dice la Biblia los pecados de los padres recaen sobre sus hijos. En la segunda, el racord no sólo no existe sino que se considera una aberración.

También tienen dos interpretaciones que destacan, la de Stellan Skarsgard en la nórdica (uno de los favoritos al Oscar), llena de matices, como el padre-director; y la de Zoey Deutch haciendo de Jean Seberg, la estrella de la Escapada, plasmando toda la frescura de aquella.

Las diferencias vienen en las intenciones. La gala quiere reivindicar la herencia dejada por esa ola de los años cincuenta con un 'making off' de lujo, una 'La noche americana' (1973) para Godard, rodada en maravilloso blanco y negro (imprescindible para hacer justicia a ese cine) y con dinero para lograr una ambientación perfecta llena de guiños cómplices al cinéfilo.

La noruega, por el contrario, pretende actualizar y aligerar el existencialismo del cine septentrional tratando asuntos universales a través de la particularidad más visceral, pivotando el relato del presente al pasado para entender la génesis de la familia que nos muestra. Lo que descubrimos en ellas es el valor sentimental que Lindklater le otorga a lo aprendido de esos burguesitos franceses con ínfulas, y lo que Trier le debe a la nueva ola que encabezó Ingmar Bergman. También que hay que tener Filmin para hacer repaso de las películas que se han insinuado al ver esta jornada del FICC.

Eso es lo más que despiertan en mí estos dos fan tribute que me dejan frío, a pesar de sus valores artísticos, aunque decir semejante herejía suponga la lapidación en una plaza de Cannes arrojándome DVDs de 'Sonata de otoño' (1978) y ejemplares viejos de 'Cahiers du Cinema'.