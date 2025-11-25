La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El valor sentimental de la Nouvelle Vague

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:08

Las películas del FICC del lunes sabían justo a eso, a lunes gris y frío, a pesar de que la cosa iba de cine dentro ... del cine (si no te va el juego metacinematográfico puedes dejar de leer aquí). Tanto la francesa 'Nouvelle Vague' de Richard Linklater, como la noruega 'Valor sentimental' de Joaquim Trier, tratan de contarnos cómo se pone en pie un film. La primera es el rodaje de la mítica 'Al final de la escapada' (1959) (paradójico que Linklater nos narre los veinte días que se tardó en filmar una película cuando él necesitó doce años para 'Boyhood'), como excusa para hablar sobre esa especie de generación del 27 del cine francés. El resultado es un artículo filmado de Wikipedia sobre ellos, desde mi amado Truffaut a mi admirado Rhomer, pasando por mi entrañable Varta y llegando a mi detestado Godard (con la mala suerte de que hacen una película, precisamente, sobre el que me resulta insoportable).

