Trilogía de la disfunción familiar

La primera película de la edición 2025 del FICC debe de haber sido seleccionada para desmentir el axioma de que los festivales sólo proyectan películas ... incomprensibles y serias. Eso no sucede con 'Father, Mother, Sister, Brother' (parece un título de un episodio de 'La que se avecina'), una cinta accesible y que a ratos te dibuja una sonrisa. Eso a pesar de que su director, guionista, y hasta autor de la música, es nada menos que Jim ('Noche en la tierra') Jarmusch, uno de los referentes del cine indie americano. La vuelta al trabajo tras un lustro debe de ser lo que premió con el León de Oro el Festival de Venecia, a modo de refuerzo positivo, porque el film, siendo superior a la mediocre media que últimamente vemos, no es de lo mejor de este realizador.

Lo que cuenta son tres reencuentros familiares, todos plausibles y por eso empatizables. Jarmusch sabe que, si quiere acerarse a la realidad de una familia con veracidad, debe poner humor y lágrimas, abrazos y enfados, no sólo cielos despejados o tormentas de granizo. En el cine hemos visto relaciones familiares de todos los colores: ideales, violentas, tiernas, incestuosas, ejemplares, tóxicas, amorosas, pero todas disfuncionales (todavía no hay pastillas azules contra esa disfunción), pues esa es la esencia de cualquier familia.

Aquí vemos que no siempre 'no hay nada como el hogar', y que no hay nada que desnude más una familia que su cocina. Con parsimoniosa tranquilidad vamos descubriendo las mentiras que no camuflan los sobreentendidos, vehiculadas a través de diálogos más inteligentes que reales y de reveladoras pinceladas visuales.

Porque Jarmusch es un impresionista del fotograma, haciendo que la cámara se fije en detalles que contienen la esencia de lo que quiere decir. A veces es una taza, otras el parabrisas de un coche circulando, otras el color de la ropa, cosas con las que ganarse la complicidad del espectador al darle a conocer cosas que ni sus héroes saben.

Es una película con escenas capicúas en cada capítulo, de personajes cargados de humanidad en los que deposita sus pasiones y depresiones. Por eso se nutre de un reparto notable en el que destacan Cate Blanchett, la siempre enigmática Charlotte Rampling, Tom Wait y MayimBialik, que por fin puede demostrar lo buena actriz que es alejándose del Big Bang.

El problema es que la forma episódica hace a la película desigual. Pasa como con los hijos, que con el primero se le echa dedicación y tiempo (el mejor episodio) y los siguientes se crían solos (os lo dice el sexto de ocho). Esa irregularidad no se puede achacar a las irreprochables actuaciones, la realización precisa o al montaje acertado, por lo que la causa la encontramos en un guion al que le ha faltado horno.

Es una película muy 'austeriana', que recordará a 'Smoke' (1995), donde las minas antipersona las encontramos en las cargas de profundidad de la levedad, y la magia de la cotidianidad nos recuerda que no hace falta hacer desaparecer la Estatua de la Libertad para ilusionarnos, basta con ocultar una sota de bastos en la manga.

El más flojo de los episodios, el tercero, es sin embargo el que habla del tema más importante, la ausencia, esa que olvidamos temer mientras aún contamos entre nosotros con los que queremos. El piso vacío de los padres muertos es la metáfora perfecta de cómo nos quedamos cuando perdemos ese abrazo que es la tregua de nuestra vida, y que ya hace tanto tiempo que algunos extraviamos para siempre, y aun añoramos.