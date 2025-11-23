La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Fotograma de la película 'Father, Mother, Sister, Brother'. FICC
Análisis

Trilogía de la disfunción familiar

La primera película del FICC54 debe de haber sido seleccionada para desmentir el axioma de que los festivales sólo proyectan cintas incomprensibles y serias

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Domingo, 23 de noviembre 2025, 22:45

Comenta

La primera película de la edición 2025 del FICC debe de haber sido seleccionada para desmentir el axioma de que los festivales sólo proyectan películas ... incomprensibles y serias. Eso no sucede con 'Father, Mother, Sister, Brother' (parece un título de un episodio de 'La que se avecina'), una cinta accesible y que a ratos te dibuja una sonrisa. Eso a pesar de que su director, guionista, y hasta autor de la música, es nada menos que Jim ('Noche en la tierra') Jarmusch, uno de los referentes del cine indie americano. La vuelta al trabajo tras un lustro debe de ser lo que premió con el León de Oro el Festival de Venecia, a modo de refuerzo positivo, porque el film, siendo superior a la mediocre media que últimamente vemos, no es de lo mejor de este realizador.

