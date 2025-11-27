Cuando el cine son unos ojos enormes

Aprovechando que el miércoles la sección de Largometrajes del FICC hacía una salida neutralizada y sólo proyectaba una película, tengo espacio para comentar otro segmento ... de su programación, la dedicada a los documentales, ese cine con el que aprendemos y a veces dormimos la siesta.

Si los cortos tienen su hueco antes de cada sesión de las películas oficiales, el documental disfruta su espacio propio, aunque eso suponga que su habitación sea más pequeña. Pero aun pasando más desapercibidas, los de este año están a la altura de la excelente selección de títulos del Festival, pues encontramos algunos de los trabajos más comentados de la temporada en ese género.

Como ya sugiere Charris en su cartel anunciador del FICC (una obra maestra digna de Magritte), la literatura en el cine es el tema que transita toda esta edición del certamen. Por eso hemos podido ver tres documentales excepcionalmente buenos sobre escritores fallecidos pero cuyas obras siguen vigentes. Una es 'Almudena', más un homenaje que un reportaje, sobre la escritora Almudena Grandes, donde desfila gran parte de la cultureta española.

Los otro dos, sin ser sesudos estudios literarios, analizan con más distanciamiento la figura de Paul Auster en 'Paul Auster, what if?', un último testimonio dejado por el narrador del Nueva York moderno pocos años antes de morir; y de la inescrupulosa Patricia Highsmith en 'Amando a Highsmith' (cómo si no nos bastará para eso que creara a Ripley), que otorga nueva luz a su obra y biografía, incluidos sus enamoramientos secretos.

Ninguno de los tres habría escrito nunca el guion del largometraje que disfrutamos esa jornada, 'La chica zurda', sustentada en gran parte por la gigantesca expresividad de la niña protagonista ( Nina Ye), capaz de ser todos los emoticonos, gif y stiker a la vez. Una delicia de joven actriz que, si no se malogra, hará lo que quiera en el cine.

Hace de una chiquilla que vive en Taipéi dentro de una familia modesta, hija de una vendedora de un mercado recién llegada a la ciudad tras separarse de su marido. La incorporación de los abuelos a la esfera íntima de la muchacha le hará cambiar sus percepciones y descubrir que, por tradiciones estúpidas, ser zurdo puede definirla ante los demás.

Shih-Ching Tsou demuestra ser ambidiestra en el uso de la luz, el color y la sonrisa. La primera película que dirige es un prodigio de sensibilidad, y el grabar el film con un móvil se aprovecha para otorgarle una proximidad que trabaja a favor del verismo de la historia.

La directora ha sido productora antes que fraile, y esa experiencia se nota en la forma de tener medido hasta el mínimo detalle mientras parece que todo es orgánico. No hay mejor improvisación que la bien preparada.

Es una película breve y directa, que nos pone, literalmente (que diría la generación que sabe lo que significa nomofobIa), a la altura de los ojos de la niña para que nos mimeticemos con ella. La acción se desarrolla con gran velocidad, teniendo la complicidad para lograrlo de las serpenteantes, abigarradas y empinadas calles de la urbe. Pero ese vértigo no va contra la reflexión pausada que hacen en un film que será la candidata al Oscar por Taiwan.

Esto dio de sí el ecuador del FICC. En las dieciséis ediciones que llevo cubriendo para LA VERDAD (que persevera en el error), siempre llego a este punto con sueño pendiente, películas de más y con el diccionario de sinónimos casi agotado. Y, sin embargo, feliz.