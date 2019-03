Balagueró recibe el premio Serial Killer del Festival de Cine Fantástico Europeo El director del festival C-FEM, Javier García, con el cineasta Jaume Balagueró, ayer. / EDU BOTELLA / agm El certamen clausura hoy su octava edición con la proyección de 'Dr. Jekyll y Mr. Hyde' acompañada de la voz de Alondra Bentley LA VERDAD Sábado, 30 marzo 2019, 01:58

La escena de lo fantástico en la Barcelona de los 90 fue el punto de partida del encuentro con el público que el cineasta catalán Jaume Balagueró y el guionista Fernando Abril protagonizaron ayer en la Filmoteca Regional con motivo del Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia (C-FEM). Balagueró, a quien el certamen ha dedicado este año una retrospectiva con la proyección de varias de sus películas, mantuvo antes un encuentro con los medios.

El director catalán recibió, asimismo, el premio Serial Killer del festival murciano, que en anteriores ediciones ha reconocido el trabajo, dentro del género, de la actriz y directora Leticia Dolera y de la intérprete Macarena Gómez.

Balagueró se encuentra inmerso en la preparación del rodaje de su nueva película, que llevará por título 'Way Down'. Se trata de una producción sobre un brillante ingeniero con un plan para atracar un banco inexpugnable, aprovechando la atención acaparada por la celebración de la final de fútbol más esperada. A sus órdenes estará el actor británico Freddie Highmore, protagonista de la exitosa serie 'The Good Doctor'.

El C-FEM ha rendido este año homenaje a Balagueró con la proyección de las cintas 'Los sin nombre', 'Darkness' y la primera entrega de la saga 'REC'. Esta noche el certamen cierra su octava edición en la Filmoteca con el visionado del clásico 'Dr. Jekyll y Mr. Hyde' acompañado de la música de la cantante Alondra Bentley.