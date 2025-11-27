La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Imagen promocional.

Imagen promocional. LV

Más asesinatos en el edificio

Vuelve la irreverente saga de 'Puñales por la espalda'

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:46

Comenta

Abandonamos noviembre con un lazo amarillo en los locales de carretera con permanentes luces navideñas. A las «sobrinas», que van a tener menos trabajo tras ... enviar a prisión a unos buenos clientes, les aconsejo que en vez de limarse las uñas en el salón vayan a las salas de cine para pasar el tiempo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia: busca por municipio
  2. 2 Los restaurantes de la Región de Murcia que salen en la Guía Michelin 2026: precios y menús
  3. 3

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  4. 4

    El local de Murcia perfecto para el momento vermú
  5. 5 Testigos del incendio del hospital Santa Lucía de Cartagena: «Sacaron a mi hija y la ventana de su habitación explotó»
  6. 6

    Europa asesta un duro golpe al tomate murciano tras dar vía libre a Marruecos para exportar desde el Sáhara
  7. 7

    Adif ya tiene activado el montaje de vías en toda la línea Murcia - Almería
  8. 8

    Subastan las parcelas de las antiguas cocheras de Latbus en Murcia
  9. 9

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  10. 10 Salud abre la vacunación de la gripe a la población general a partir de este lunes en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Más asesinatos en el edificio