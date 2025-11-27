Más asesinatos en el edificio

Abandonamos noviembre con un lazo amarillo en los locales de carretera con permanentes luces navideñas. A las «sobrinas», que van a tener menos trabajo tras ... enviar a prisión a unos buenos clientes, les aconsejo que en vez de limarse las uñas en el salón vayan a las salas de cine para pasar el tiempo.

Hace unos años Netflix dio con la tecla al hacer un telefilm con hechuras de largometraje, funcionando muy bien en su servicio de streaming y en loscines. Por eso hoy llegala tercera entrega de ese peculiar detective, interpretado por Daniel Craig, que resuelve crímenes que son como puzles, con el título de 'Puñales por la espalda: de entre los muertos'.

En este Cluedo se reproducen, con nueva vida, los elementos de las dos aventuras anteriores, incluido un gran reparto del que en esta ocasión forman parte Glenn Close, Josh O´Connor, Jeremy Renner, MilaKunis o Josh Brolin, combinándolos con componentes sobrenaturales. Es probablemente la menos humorística y a la vez la mejor de las tres. No hay que pensarlo mucho, hay que ir a verla para disfrutar de un divertimento bien hecho.

Herman Göring fue uno de los jerarcas nazis más importantes, un tipo que daba más miedo que Ábalos al PSOE y que acabó procesado en los Juicios de Nuremberg, uno de los escasos momentos de avance ético de la humanidad. 'Nuremberg' se basa en el libro que escribió el psiquiatra que evaluó a los procesados para saber si eran aptos para ser juzgados, y lo que nos muestra es un duelo a lo Clarice y Hannibal de 'El silencio de los corderos' (1991). En manos de un director más experto habría dado más de sí el juego psicológico, que aquí se queda en aproximación a un pasaje apasionante del pasado. Russell Crowe, bien caracterizado, busca el Oscar por la interpretación de ese monstruo (a este no se le aplica lo de la banalidad del mal). Para los interesados en aquel trascendental proceso es imprescindible que vean la canónica 'Vencedores o vencidos' (1961).

Hace como diez años se estrenó una comedia francesa 'Alibi.com, agencia de engaños' de la que ahora se ha hecho un remake español con un nombre más simple pero menos descriptivo, 'Coartadas'.Una empresa que se dedica a diseñar tapaderas para todo tipo de situaciones, especialmente la infidelidad. La gracia reside en que uno de los que piden sus servicios es el suegro del dueño, sin conocerse los dos. Jaime Lorente es el protagonista, y reconozco que está desarrollando una buena vis cómica, desempeñando estupendamente el rol de atribulado yerno. El problema de la película es que una vez planteada la divertidapremisa inicial va perdiendo gracia.

Disney trae hoy, aprovechando el tufillo navideño, 'Zootropolis 2' (con ese título no hace falta que diga que es una secuela), sobre una ciudad donde conviven todos los animales. Los hallazgos visuales de la primera se mantienen y amplían, y vuelven a usarse a sus simpáticos protagonistas para contar una historia sin grandes novedades. Ideal para el puente que se avecina.

Ahora vamos con películas pequeñas. La primera cuenta el reencuentro de un matrimonio doce años después de haber perdido a su hijo. Cada uno ha seguido caminos distintos para afrontar el duelo, pero ese fin de semana que pasaran juntos les hará enfrentarse a cosas que no esperaban. El uso de la IA como elemento esencial, la aparición de un chico extraño y algunos giros de guion, hace a 'Singular' un film que temo envejezca mal.

'Ruido' es la típica película cuyas buenas intenciones superan con creces su plasmación artística. La historia de una chica algo marginada que busca hacerse un hueco en el mundo del rap, a pesar de las muchas dificultades, funciona como libro de autoayuda, pero esta ópera prima sólo satisfará a los muy cafeteros con sudadera de capucha y que tienen un zasca presto en la boca.

Que tengáis una semana de cine.