El ciclo 'Conciertos en familia' celebra la llegada de la Navidad con dos pases de 'El Grinch' Apenas quedan entradas para esta propuesta de El Molino Producciones junto con OSRM, bajo la dirección de Virginia Martínez

Natalia Benito Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:54

El Auditorio Regional abre la temporada de los conciertos en familia celebrando la llegada de la Navidad con 'El Grinch', un concierto de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia con Virginia Martínez a la batuta junto con la compañía El Molino Producciones que está a punto de agotar entradas para sus dos fechas, el sábado a las 18.30 horas y el domingo a las 12.00 horas.

«Es una producción muy ambiciosa y compleja», destacó Martínez sobre una propuesta que contará con la participación del actor Javi Mula en el papel de Grinch; guion y dramaturgia de Pepe Ferrer; vestuario de Alcántara; arreglos orquestales de Ginés Martínez Vera y la intervención especial de la Coral Discantus, dirigida por Ángel Luis Carrillo.

Con «una puesta en escena muy mágica, con una selección musical totalmente navideña», la producción da vida al personaje creado por Dr. Seuss: «La historia de un ser huraño que vive en la montaña». Durante la actuación, los músicos se convertirán en habitantes del pueblo de Villa Quién y se tratará de llegar «al fondo del corazón del Grinch a través del poder mágico de la música».

Está activa la campaña de recogida de juguetes, que en esta ocasión irán destinados a centros de protección de menores y a los niños que viven en las casas de acogida para víctimas de violencia de género

La consejera de Cultura, Carmen Conesa, visitó los ensayos de la producción e indicó que «con este espectáculo de talento cien por cien murciano damos la bienvenida a la Navidad y esperamos un doble lleno histórico en el Auditorio regional haciendo que los más pequeños se acerquen al teatro y a la música sinfónica de la mano del 'Grinch', un personaje que ya se ha convertido en todo un símbolo de estas fiestas».

Por otra parte, la directora de orquesta recordó que está activa la campaña de recogida de juguetes «nuevos para los que más lo necesitan» que en esta ocasión irán destinados a centros de protección de menores y a los niños que viven en las casas de acogida para víctimas de violencia de género de la Comunidad Autónoma.

Las últimas entradas para este espectáculo, a precio de 10 y 12 euros, se pueden comprar en la taquilla del Auditorio -teléfono 968 343 080-, en horario de 9 a 14 horas, y los martes y miércoles también por la tarde, de 17.00 a 20.00 horas, así como en la página web del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas.

Con Luna Fulgencio

La programación de conciertos en familia continúa el 11 de enero con 'Pedro y el lobo', una producción junto con la compañía Títeres Etcétera. En el célebre cuento musical de Serguei Prokofiev cada personaje de la historia tiene asignado un instrumento y un tema musical. Tras la orquesta sinfónica, y con un lenguaje visual claro y directo -como dibujos de niños sobre una gran pizarra-, la compañía granadina Etcétera recrea un ambiente mágico que atrapa desde el principio al espectador, sumergiéndole en un mundo misterioso compuesto de palabras, música y formas neón en continuo movimiento.

La versión escénica de Títeres Etcétera se ha convertido a lo largo de los años en todo un clásico de las producciones para la infancia. Llevan en activo más de 27 años y ronda las 3.000 representaciones en diez países diferentes.

El 22 de febrero será el turno de 'Una odisea en el escenario'. El divertido invitado es Lolo Fernández, profesor superior de flauta travesera y payaso, formado con maestros del género como Antón Valén o Peter Shurb. Ha participado en expediciones para 'Payasos sin Fronteras' en Bosnia, Jordania, Kurdistán o Etiopía y fue clown principal de El Circo del Sol. En esta ocasión, con Edmon Levon como director de la orquesta, se guiará al público en un viaje sonoro que recorrerá algunas de las composiciones más emblemáticas de la música clásica. Desde las 'Danzas húngaras' de Brahms, que cobran vida en la famosa escena de la barbería de 'El gran dictador', protagonizada por Charles Chaplin, hasta 'Así habló Zaratrustra', de Richard Strauss, empleada en '2001. Una Odisea en el Espacio' (también en 'Barbie. La película').

Un mes más tarde, el 22 de marzo, se mostrará 'La vuelta al mundo en 80 melodías'. El Hechizo Teatro, con guion de Fran Bermejo, propone un viaje acompañado por la música de grandes compositores de todos los rincones del mundo: desde Chaikovski en Rusia hasta Rossini en Italia, pasando por Bernstein en Norteamérica o Debussy en Francia. De nuevo Virginia Martínez será la directora de la OSRM en un concierto en el que Julio Verne se convertirá en protagonista de todas sus aventuras.

Cierra la programación, el 26 de abril, 'Las dos caras de la Luna', un concierto que contará con la actriz de 14 años Luna Fulgencio como intérprete y narradora. Junto a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, de nuevo bajo la dirección de Virginia Martínez, propondrá un recorrido por las bandas sonoras más emblemáticas de películas y series donde valientes héroes y heroínas y carismáticos villanos y villanas se disputarán el protagonismo. Las entradas para este y los anteriores espectáculos se pueden adquirir con descuento en Oferplan.