El C-FEM anima su octava edición con un taller y un fotomaratón Participantes en el taller de cine del C-FEM celebrado en el Jardín de la Fuensanta de Murcia. La inauguración oficial del Festival de Cine Fantástico Europeo tendrá lugar el viernes en la Filmoteca con la proyección de 'Evil Dead' LA VERDAD MURCIA. Lunes, 18 marzo 2019, 08:58

El Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia (C-FEM) arranca el viernes su octava edición bajo el lema 'La bestia dentro de mí'. Ofrecerá una semana de proyecciones y actividades relacionadas con el cine de terror y de ciencia ficción que ya comenzaron, a modo de previa, el pasado 9 marzo con una batalla fílmica en Molina de Segura, a la que le siguió, este último sábado, un taller de cine y un fotomaratón, que tuvieron como escenario el Jardín de la Fuensanta, en Murcia.

El festival volverá a congregar a su público el miércoles, en esta ocasión, para la proyección en versión original, en el Centro Cultural Puertas de Castilla (20.00 horas), de la película 'Metrópoli', de Frtiz Lang, también a modo de previa; y el jueves hará lo propio con 'El gabinete del doctor Caligari', de R. Wiene. Ambas de carácter gratuito.

TOME NOTA Qué Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia (C-FEM). Dónde y cuándo Del viernes 22 al 30 de marzo en la Filmoteca Regional de Murcia.

La inauguración del C-FEM tendrá lugar el viernes -en la Filmoteca Regional, donde se podrá ver 'Evil Dead', de Sam Raimi. En total, el certamen proyectará 29 largometrajes y 18 cortos, entre los que figuran títulos como 'La semilla del diablo', de Polanski; 'Hard Candy', de David Slade; 'Blade Runner', de Ridley Scott; 'Book of monster', de Stewart Sparke; 'What keeps you alive', de Colin Minihan; y 'Los sin nombre', de Jaume Balagueró. Este último mantendrá un encuentro el día 29 -19.30 horas- con Fernando Abril y el público de la Filmoteca para abordar 'La escena de lo fantástico en la Barcelona de los 90'.

También visitarán el festival el programador Omar Parra, la directora de cine Aislinn Clark y la periodista y documentalista Teresa Allepuz -sábado 23, a las 17.30 horas, en la Filmoteca Regional-; y los ilustradores Fernando Dagnino y Dani Acuña -día 27 a las 20.00 horas en la Comicteca de la Biblioteca Regional-, entre otros.

La clausura del festival, el sábado 30 a las 21.30 horas, tendrá como protagonista a Alondra Bentley, quien acompañará en directo con una composición propia la proyección de la cinta 'Dr. Jekyll & Mr. Hyde', de John S. Robertson. Las entradas para este pase están a la venta en la taquilla de la Filmoteca y en la web Entradium.com al precio de 10 y 13 euros.