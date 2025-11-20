La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Filiberto. LAS VENTAS
Toros al natural

XI Certamen Manuel Cascales Hilla en Los Felices

Francisco Ojados

Francisco Ojados

Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:23

Comenta

La plaza de toros de Los Felices, propiedad de la familia Cascales, acogerá este domingo el XI Certamen para novilleros sin picadores 'Manuel Cascales Hilla'. ... El torero retirado Manuel Cascales Gálvez recupera el certamen que lleva el nombre de su padre y cuya última edición se celebró en el año 2013 y acabó con el triunfo del diestro francés Aitor Darío 'El Gallo'.

