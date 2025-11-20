XI Certamen Manuel Cascales Hilla en Los Felices

La plaza de toros de Los Felices, propiedad de la familia Cascales, acogerá este domingo el XI Certamen para novilleros sin picadores 'Manuel Cascales Hilla'. ... El torero retirado Manuel Cascales Gálvez recupera el certamen que lleva el nombre de su padre y cuya última edición se celebró en el año 2013 y acabó con el triunfo del diestro francés Aitor Darío 'El Gallo'.

El ganado elegido para esta edición pertenece a la ganadería de La Condesa, vacada onubense de procedencia Núñez del Cuvillo. Como fue habitual en sus diez primeras ediciones, el volumen y seriedad de los astados será marca de la casa.

Doce años después, el portón de cuadrillas de la coqueta plaza de Los Felices, sita en el municipio de Molina de Segura, volverá a abrir su cerrojo para que hagan el paseíllo los novilleros Juan Jesús Rodríguez (de la Escuela Taurina de la Línea de la Concepción), Luis Expósito (de la Escuela Taurina de Ciudad Real), Israel Guirao (de la Escuela Taurina de Valencia), Samuel Mancilla (de la Escuela Taurina Miguelín de Algeciras), Ruiz de Palazón (de Murcia) y Yuste Varela (de San Martín de Valdeiglesias).

Los seis competirán por lo importantes premios destinados a los tres primeros clasificados. El ganador tendrá como premio un traje de luces, donado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El segundo clasificado será obsequiado con un capote de paseo, donado por la Fundación Manuel Cascales, y el tercero tendrá por recompensa un capote y una muleta, donados por Nazario Ibáñez. El festejo comenzará a las 12 del mediodía.

El precio de la entrada general es de 25 euros, mientras que los niños de 8 a 12 años tienen una entrada reducida a 10 euros.

Real Club de Murcia Filiberto en los 'Martes Taurinos'

El torero de Calasparra, Filiberto Martínez, será el protagonista del próximo 'Martes Taurino' organizado por el Real Club Taurino de Murcia y que se celebrará el 25 de noviembre a las 20 h. en la sede del club, en la Travesía Francisco Rabal.

La entidad murciana retoma así su actividad cultural con un torero de la Región que después de estar dos años sin vestir el traje de luces lo hizo con éxito el pasado 12 de octubre en Ugíjar (Granada), donde cortó las dos orejas de uno de sus astados, saliendo a hombros tras firmar una faena de entrega que llegó mucho al público, dejando patente que se trata de un torero que merece más oportunidades. Conducirá la tertulia el periodista Guillermo Lorente.

Además de la tertulia del día 25 en Murcia, la Asociación de Aficionados Prácticos de Calasparra ha anunciado que Filiberto participará en su próxima actividad, en la que visitarán la ganadería yeclana el próximo 8 de diciembre. Los aficionados podrán aprender de primera mano la técnica del toreo junto a su paisano Filiberto.

El torero de Calasparra cumplirá el próximo año su décimo aniversario de alternativa, que tomó de manos de Enrique Ponce en la plaza de toros de Albacete el 8 de septiembre de 2016. Un año que afronta con el apoderamiento de Tomás Campuzano e Iván Rodríguez Vasquez con el objetivo de relanzar su carrera. Durante este tiempo olvidado por las empresas, Filiberto ha dado que hablar en las capeas, toreando astados de gran volumen y desarrollando su oficio como matador de toros por distintos puntos de España donde hay suelta de ganado de lidia.

Asosno La Tertulia Amigos del Toreo continúa con su III Semana Cultural

La Asociación Cultural Taurina 'Tertulia Amigos del Toreo', titular de la Escuela Taurina de Murcia 'El Toreo', comenzó el pasado lunes su semana cultural con una exposición de fotografía taurina con motivo de 50 años de alterativa de Luis Sánchez 'Guerrita' y una charla con el torero de Javalí Viejo que estuvo presentada por Mariano Molina, con asistencia de numeroso público.

El miércoles, la doctora Eliana Abellán expuso su tesis 'Propuesta de la tauromaquia patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad', y este jueves ofreció una conferencia Paco Laguna, escritor, documentalista y director de la Casa-Museo de Manolete en Villa del Río. Hoy viernes está previsto un coloquio con el matador de toros y exdirector de la Escuela Taurina de Badajoz, Luis Reina, que contará con Guillermo Lorente como moderador. Después se proyectará el documental 'El toreo nace o se hace' y se abrirá un coloquio. El próximo sábado 29, en el Hotel La Paz de Sangonera la Seca, se pondrá broche a las actividades de la Tertulia Amigos del Torero con una cena de gala en la que la entidad entregará sus distinciones correspondientes a 2025, que recaen en Pepe Soler, matador de toros; Francisco Ojados, informador taurino del diario LA VERDAD; Toni Marín, alumno destacado de la Escuela El Toreo de Murcia, y la Peña Taurina Yeclana, que recibirá el premio 'Julián Alcaraz, aficionado ejemplar'.