Cerca de 500 personas interpretarán obras musicales en las plazas de Murcia Un joven, al piano, durante una edición anterior. / Vicente Vicéns / AGM La iniciativa 'Pianos en la calle' celebra su cuarta edición el sábado 11 con un concierto especial que repetirá durante horas una pieza de Erik Satie LA VERDAD Murcia Jueves, 2 mayo 2019, 02:18

Los pianos volverán a ocupar las principales plazas y calles de la ciudad de Murcia este mes de mayo con la celebración de una nueva edición de 'Pianos en la calle'. La iniciativa, organizada por la firma Klavier junto al Ayuntamiento de Murcia y en colaboración con Clamo Music, se desarrollará durante toda la jornada del próximo sábado 11 de mayo, fecha elegida por los responsables del acontecimiento que aspira a «llenar las calles de Murcia de música».

Qué Actividad 'Pianos en la calle', a cargo de pianistas profesionales y 'amateurs'. Cuándo El próximo 11 de mayo, desde las 11.00 a las 0.00 horas. Dónde Plaza de Belluga, avenida de la Libertad, plaza Santa Eulalia, Antiguo Cuartel de Artillería, Gran Vía Alfonso X el Sabio y Claustro de La Merced. En este último escenario tendrá lugar la interpretación ininterrumpida de la obra 'Vexations', de Erik Satie. Conciertos A cargo de pianistas profesionales a partir de las 21.00 horas en los lugares indicados. Inscripción Hasta el próximo domingo 5 de mayo en la página web www.pianosenlacalle.com.

'Pianos en la calle', que con esta edición alcanza su cuarta entrega, tiene por objeto acercar la música a los ciudadanos, y en concreto el piano como instrumento. Para ello, la actividad conjuga la participación popular y la profesional. En total se repartirán once pianos, a los que pondrán 'voz' tanto aficionados como músicos profesionales. Estarán ubicados en la plaza Cardenal Belluga, avenida de la Libertad, plaza Santa Eulalia, Antiguo Cuartel de Artilllería y Gran Vía Alfonso X el Sabio de Murcia. La música comenzará a sonar en estas plazas a las once de la mañana, y no cesará hasta pasadas las once de la noche. Según estima la organización, la participación 'amateur' ascenderá este año a casi 500 músicos. Cada uno de los participantes interpretará una obra o varias de corta duración. El tiempo máximo con el que contará cada intérprete será de diez minutos. Quien lo desee todavía puede inscribirse para tomar parte en esta actividad a través de la página web del evento: www.pianosenlacalle.com.

El plazo de inscripción finaliza el próximo domingo 5 de mayo.

Competición

En paralelo a la celebración de 'Pianos en la calle', tendrá también lugar la quinta edición del Concurso Internacional de Pianos Clamo Región de Murcia, cuyas audiciones se desarrollarán en la sala Caballerizas de los Molinos del Río Segura. A partir de las 21.30 horas, sus participantes ofrecerán recitales en la plaza Cardenal Belluga, el paseo de Alfonso X el Sabio y en la avenida de la Libertad. Entre los músicos profesionales que igualmente intervendrán en el evento -y que ofrecerán conciertos gratuitos en las plazas de Murcia a partir de las 21.00 horas-, cabe destacar a la noruega Marina Kan, el italiano David Malusá y el griego Manos Kitsikopoulos, entre otros.

En paralelo, en Los Molinos del Río tendrán lugar las audiciones del Concurso Internacional Clamo

Además, el evento contará con una zona infantil que se ubicará en la plaza Julián Romea, donde se colocará un piano de vertical y dos mini pianos. Estarán destinados a los más pequeños, quienes podrán tocar, aprender y disfrutar de este instrumento a través de diversos talleres infantiles. La intención de la organización es «familiarizar» a los niños con la música.

840 veces

En esta edición, también tendrá lugar un original concierto musical en el que tomarán parte 43 profesores del Conservatorio de Música de Murcia. Todos ellos interpretarán la misteriosa y original pieza de Erik Satie denominada 'Vexations' un total de 840 veces. El concierto ininterrumpido se celebrará en el claustro de la Merced de la Universidad de Murcia. En este caso, los concertistas estarán ya tocando en el claustro desde las seis de la mañana hasta pasada la media noche, dada la exigencia de ejecutar esta pieza 840 veces.

El entorno del Romea acogerá una zona infantil con talleres e instrumentos para los más pequeños

El especial homenaje a Satie tiene como protagonista a esta obra, que se debe interpretar ese número concreto de veces por petición expresa del propio compositor.

La pieza, explican desde el evento, «se compone de acordes disminuidos que no se llegan a resolver nunca, igual que los misterios que surcan esta partitura, donde los acordes carecen de jerarquía tonal. Cuando Satie la compuso acaecieron dos hechos importantes en su vida: uno fue la relación fallida con la pintora francesa Suzanne Valadon. De ahí, su título, que quiere decir algo así como decepciones (procede del francés 'vexé')».

Satie, añaden, «quería demostrar con esta obra que cualquier sistema armónico o rítmico podía crear un hábito en el oyente y que el sistema tonal tradicional no era algo innato. Repetir 840 veces era la fórmula según el músico francés para acostumbrarnos a este nuevo sonido». Un experimento que, a buen seguro, despertará la curiosidad.