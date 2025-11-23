Carmen Trueba: «Yo pregunto a mis clientes: '¿qué es lo que te gusta realmente?' Es un ejercicio de autoconocimiento, un viaje personal»

Fueron aquellos viajes a Estados Unidos, a donde sus padres le mandaron a estudiar aún siendo una chiquilla, los que prendieron en Carmen Trueba (Murcia, ... 1984) la mecha de la pasión por la arquitectura. «Esos rascacielos de Nueva York, esos espacios tan abiertos, tan inmensos, me dejaron loca viniendo de un sitio como Murcia», recuerda ahora la arquitecta y fundadora del estudio «boutique» Vontrueba Studio. Un proyecto personal que emprendió en su tierra de origen al volver de Londres, justo antes de declararse la pandemia de covid. Madre de tres hijos –Ferrán, Carmen y Berta–, graduada en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Valencia, aquella niña que ya apuntaba maneras dibujando en el colegio acaba de publicar el libro 'El método Vontrueba' (Dashbook). «No es un catálogo de estilos ni una guía para tener una casa bonita», sino «una invitación» a mirar nuestros hogares —y nuestras vidas— «con otros ojos», resume.

–De Trueba a Vontrueba. ¿Cómo fue ese proceso?

–Yo estuve trabajando en Londres de 2014 a 2020. Es un proceso de estar allí soltera, trabajando al 100%, y de repente volver a Murcia ya con un niño, después seguir ampliando familia, ser autónoma, formar mi propio estudio y a la vez compaginarlo con embarazos, con niños pequeños... Este proceso ha influido en mi manera de enfocar mi trabajo, claro. Lo hago todo mucho más práctico. Dejar de ver las cosas bonitas, simplemente, y ver la arquitectura desde una óptica emocional, cómo nos afectan los espacios. Las necesidades y las situaciones de cada uno, entender que una casa tiene que evolucionar y tiene que ser flexible. Y luego, en el plano laboral, sacarle el máximo rendimiento al tiempo, a las 24 horas del día. Es difícil hacerlo todo a la vez, pero se puede. Más o menos, se va sobreviviendo.

–La heroicidad diaria de ser madre y autónoma.

–Sí, sí. Y sentirte culpable por todo, porque dices: 'tendría que dedicarle más tiempo a esto, o a lo otro'... Y al final haces lo que se puede. Pero vamos, que no somos heroínas.

–Darle al tiempo el valor y la importancia que se merece, ¿no?

–Claro. Y valorar exactamente cuando estás en un sitio. Por ejemplo, cuando estoy de vacaciones, pues desconectar y no estar pensando en el proyecto tal o cual. Porque al final tengo que aprovechar ese momento de estar con la familia, no estar pensando en otras cosas. Aunque cueste.

–¿Por qué ese 'von' delante de su apellido?

–Vino de una cosa muy tonta, de cuando me abrí Facebook. Mi apellido paterno es del norte de Cantabria. Y allí Trueba es un apellido más normal. Aquí en Murcia no sé si habrá más Truebas, aparte de mis hermanos. Y de repente, con el Facebook, empecé a ver que había muchas Carmen Trueba. Y empezaron a llegarme muchas solicitudes de gente que no conocía. Así que, por diferenciarme, me puse ese 'von' delante, que en alemán significa 'que viene de'. También me gustaba para el trabajo que estaba haciendo en ese momento, muchas láminas de composiciones que después vendía: 'que viene de Trueba'. Es un inicio un poco tonto, pero bueno, así se creó Vontrueba y ahí se quedó como marca.

–Que ahora es también el título de su libro. ¿Qué es 'El método Vontrueba'?

–Todos los libros que he visto de arquitectura, de decoración, de interiorismo, te dicen lo que tienes que hacer, ¿no? Estas son las medidas que tiene que tener tal o cual, las distancias, los espacios... Todo muy medido. Yo me paré a pensar lo que realmente echaba en falta para mis clientes. Cuando vienen, y me dicen lo que les gusta, a veces pienso que es como un copia-pega. Algo que han visto muchas veces en redes sociales o en revistas. Cosas que tienen como integradas, que han asimilado después de verlas muchas veces. Y yo les pregunto: 'pero, ¿qué es lo que te gusta realmente?'.

–Buena pregunta. Pero esa pregunta tiene difícil respuesta algunas veces, ¿no?

–Sí. Se trata de conectar la arquitectura con nosotros mismos, con nuestra identidad. Es como un ejercicio de autoconocimiento que va más allá. Como un viaje personal a través de la arquitectura, porque al final sí que es verdad que entras un poco en en lo que somos, en nuestras memorias, en los recuerdos de la infancia de cada uno. Esto habla mucho de la memoria háptica, que es aquella que tenemos a través de los sentidos. De la vista, de los olores, del tacto... Todo eso que nos puede recordar a sensaciones que tenemos guardadas en nuestra memoria y que de repente salen. Y tú no sabes por qué en un lugar, en un espacio, estás cómodo y en otro no. Los primeros capítulos hablan un poco de eso. De volver a recordar, de hacer memoria, de saber por qué te vienen esas sensaciones y, a partir de ahí, intentar elegir un material u otro para que nos hagan sentir mejor. Te metes más en lo emocional, en proyectos que hablan de la arquitectura y los espacios para que cada uno se identifique con lo que realmente le da felicidad.

–¿Qué momento clave hay en la relación con el cliente a la hora de entender sus necesidades, sus gustos, lo que realmente quiere para su proyecto?

–Generalmente les digo que pasen imágenes de espacios que les gustan. Y lo normal es que se vayan a Pinterest, o a Instagram, y te manden el pantallazo. Pero, a partir de ahí, ya vas desgranando. Y luego eso, llevado a tu casa, al estar ahí en el día a día, igual no es lo más conveniente y no te has dado cuenta, ¿no? Entonces sí, se trata un poco de autoconocerse. Muchas veces no se quiere arriesgar, prefieren ir a lo seguro. Lo seguro siempre se asocia a lo neutro. Una cocina de madera blanca, gris y poco más. No me voy a volver loco. Asociamos arriesgar con lo estridente, y no tiene por qué ser así.

–¿Qué proyecto le encargaron que acabó siendo una cosa totalmente distinta?

–Me ha pasado con estilos. Una clienta que quería un 'loft' neoyorquino, todo industrializado, y tal. Aquí, en Murcia. Y, cuando empiezas a ver los materiales con ella, y ella empieza a tocarlos... Esa casa al final acabó siendo una vivienda muy mediterránea, que no tiene nada que ver con un 'loft' neoyorquino. Que sí, que tú en la foto lo ves precioso, y está muy chulo, pero puede que a lo mejor no quieras vivir ahí.

–¿Y la importancia del vacío?

–El vacío muchas veces se asocia con algo que falta por hacer, que está sin acabar. Y yo creo que el vacío hay que dejarlo. Es un espacio que hay que dejarlo para una pausa, como un silencio. Como un pentagrama, ¿no? En el que hay música, y los silencios son iguales de importantes que el resto de las notas. Pues en arquitectura pasa un poco lo mismo. Es decir, si llenamos todo el espacio, pierde un poco la intención de las cosas que están. Ahí tiene que haber ese espacio, para la luz, simplemente para estar. Siempre tendemos a terminarlo todo. Parece que una pared blanca no puede estar blanca y tiene que tener algo, o dar vueltas a 'qué hago con este rincón vacío, qué pongo ahí'. Pero tenemos que dejar espacio para el futuro. Porque las casas también se van haciendo. Hay algunos clientes que incluso me han pedido que ponga los cuadros en las paredes, pero yo me siento un poco violenta en ese aspecto. Porque muchas veces digo: 'si es que eso es algo muy personal, ¿no?'. Hay que determinar cuándo termina tu trabajo y cuándo empieza el papel del propio cliente.

–¿Cómo cree que serán las casas del futuro?

–Hoy en día, las cocinas están integradas totalmente en el salón, y cada vez son menos cocinas, cada vez son más mobiliario de salón, cada vez son cocinas mucho más sofisticadas, en las que desaparece totalmente la vitro, no se ven electrodomésticos y se integran totalmente en el salón. Creo que llegará un momento en el que, no sé cómo, la cocina tal como la conocemos no va a existir. No sé cómo nos alimentaremos, pero es verdad que la cocina como tal ya está desapareciendo. Hay proyectos en los que la cocina está totalmente integrada y no te das cuenta de que es una cocina prácticamente, y creo que el futuro puede evolucionar por ahí.

–Algunos vaticinaban que acabaríamos viviendo poco menos que en colmenas...

–¡Ojalá que no! Yo soy familia numerosa, pero es verdad que encontrar ahora una casa grande, con tantos metros cuadrados como las de antes, es complicado.

–¿Y la inteligencia artificial? ¿Cómo puede afectar su desarrollo al diseño de las viviendas en un futuro?

–La inteligencia artificial es una herramienta que no puede sustituirnos. Yo la utilizo muchas veces para hacer las cosas más rápidas. Pero la inteligencia artificial no sabe qué le pasó de niño a ese cliente, qué le pasa por la cabeza, qué cosas necesita realmente... Es decir, ahí detrás tiene que haber un proyecto, una conexión con el cliente donde tú después acabes eligiendo unos materiales, una distribución, una serie de cosas... La inteligencia artificial es una herramienta de representación. Pero, para la gente que realmente aprecie y valore lo que es la arquitectura, el interiorismo, no vamos a ser sustituidos por la inteligencia artificial.

–Fuera del trabajo, ¿cómo recarga las pilas cuando se lo permite la familia?

–Me gusta mucho bailar.

–¿Y qué baila?

–Bueno, baile moderno, baile libre... Yo bailo en casa, con mis amigos... ¡Pero no bachata, ni salsa, ni nada de eso!

–¡Ah!

–No, no, ¡qué va! En mi casa. Me gusta el indie. Me gusta mucho ese estilo de música. También me gusta mucho el britpop. Soy mucho de la época de Oasis, Blur... Tampoco es que me ponga a salir mucho porque, con tres niños pequeños, no se puede hacer más. Yo ya iba al SOS cuando era el SOS, aunque hace un par de años que no voy al Warm.

–Si tuviera que salir de su casa con lo puesto, y solo pudiera rescatar un objeto, ¿cuál sería?

–Los recuerdos personales. Las fotografías. La caja donde tengo todos los recuerdos guardados. Totalmente.

«A través de un recorrido profundo, emocional y práctico –según el resumen del libro–, Carmen Trueba acompaña al lector a despertar, explorar y transformar la manera de habitar el espacio». Porque «tu casa –continúa– habla de ti, incluso cuando no dices nada. Y rediseñarla puede ser el primer paso para reencontrarte contigo. Aquí descubrirás cómo los materiales, la luz, los vacíos, los recuerdos y las decisiones cotidianas construyen mucho más que habitaciones: construyen identidad, bienestar y propósito».