La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Carmen Trueba, en la imagen de la portada de su libro. YOLANDA MÉNDEZ

Carmen Trueba: «Yo pregunto a mis clientes: '¿qué es lo que te gusta realmente?' Es un ejercicio de autoconocimiento, un viaje personal»

La autora de 'El método Vontrueba' apuesta por «dejar espacio para el futuro» en las viviendas, mantener vacíos sin llenar porque «las casas también se van haciendo»

Daniel Vidal

Daniel Vidal

Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:27

Fueron aquellos viajes a Estados Unidos, a donde sus padres le mandaron a estudiar aún siendo una chiquilla, los que prendieron en Carmen Trueba (Murcia, ... 1984) la mecha de la pasión por la arquitectura. «Esos rascacielos de Nueva York, esos espacios tan abiertos, tan inmensos, me dejaron loca viniendo de un sitio como Murcia», recuerda ahora la arquitecta y fundadora del estudio «boutique» Vontrueba Studio. Un proyecto personal que emprendió en su tierra de origen al volver de Londres, justo antes de declararse la pandemia de covid. Madre de tres hijos –Ferrán, Carmen y Berta–, graduada en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Valencia, aquella niña que ya apuntaba maneras dibujando en el colegio acaba de publicar el libro 'El método Vontrueba' (Dashbook). «No es un catálogo de estilos ni una guía para tener una casa bonita», sino «una invitación» a mirar nuestros hogares —y nuestras vidas— «con otros ojos», resume.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Richard Gere apadrinará la colocación de la primera piedra de un gimnasio para niños con cáncer en la Arrixaca
  2. 2

    Enrique Roca modernizará el centro comercial Las Velas de Los Narejos tras ganar el litigio
  3. 3 Una colección gigante de Playmobil llega gratis a la Región de Murcia: más de 8.000 piezas
  4. 4 Nevada artificial en Murcia para cumplir el deseo de un niño de 7 años
  5. 5

    El Real Murcia de Colunga se dispara
  6. 6 Más frío y alerta amarilla en parte de la Región de Murcia por vientos de hasta 70 km/h
  7. 7

    Visto bueno de los alcaldes al borrador del nuevo FEVE
  8. 8

    Las manos que devuelven la vida a la piedra: arranca en Murcia la restauración de la urna de Alfonso X
  9. 9

    Veinte empresas e instituciones buscan atajar en El Albujón los nitratos que van al Mar Menor
  10. 10

    Manuel Vela, de las sombras a la cima del Everest

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Carmen Trueba: «Yo pregunto a mis clientes: '¿qué es lo que te gusta realmente?' Es un ejercicio de autoconocimiento, un viaje personal»

Carmen Trueba: «Yo pregunto a mis clientes: &#039;¿qué es lo que te gusta realmente?&#039; Es un ejercicio de autoconocimiento, un viaje personal»