Carmen Pujante.

Carmen Pujante, única candidata a decana de Letras de la UMU

La especialista en novela corta presentará el martes su programa y contará con la italianista Belén Hernández como secretaria de facultad

M. G.

MURCIA.

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:13

La única candidatura presentada para suceder a José Antonio Molina al frente del decanato de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia (UMU) es la de la catedrática de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la UMU Carmen María Pujante Segura (Zaragoza, 1984), doctora por la Universidad de Murcia con la tesis 'La novela corta y la 'nouvelle' en la primera mitad del siglo XX. Estudio crítico comparado a partir de seis autoras' (2011), dirigida por Manuel Martínez Arnaldos.

Molina, profesor de Historia Antigua, dimitió en julio por razones personales, lo que obligó a convocar un proceso en pleno verano. Pujante logró formar una candidatura en muy poco tiempo. Este viernes empezó la campaña y el día 22 de octubre será la votación. «Ilusión e ideas no nos faltan, así que ahora esperamos sumar el apoyo de quienes conforman la Facultad de Letras», dijo Pujante en sus redes sociales. El próximo martes se hará la exposición pública del programa. El equipo de Pujante está formado por Belén Hernández González, catedrática de Filología Italiana, como secretaria de facultad; Miguel Ángel Puche Lorenzo, catedrático de Lengua Española, como vicedecano de Coordinación Académica y coordinador del Grado en Lengua y Literatura Españolas; Isabel Durante, profesor ayudante doctor de Historia del Arte, como vicedecana de Cultura y Biblioteca y coordinadora del Grado en Historia del Arte; Héctor Uroz, profesor ayudante doctor de Historia Antigua, como vicedecano de Transferencia e Innovación, y coordinador del Grado en Historia; Alba de Frutos, profesor ayudante doctor de Filología Griega, como vicedecana de Estudiantes y coordinadora del Grado en Filología Clásica; Pedro Baños, profesor ayudante doctor de Filología Francesa, como vicedecano de Calidad y coordinador del Grado en Estudios Franceses; Belén Zapata, profesor ayudante doctor de Filología Inglesa, como vicedecana de Movilidad e Internacionalización y coordinadora del Grado en Estudios Ingleses; Francisco J. Gomariz, Profesor Permanente Laboral de Geografía Física, como vicedecano de Asuntos Económicos e Infraestructuras y coordinador del Grado en Ciencia y Tecnología Geográficas; y María Nieves Fluet, profesor ayudante doctor de Traducción e Interpretación, como vicedecana de Posgrado y coordinadora del Grado en Traducción e Interpretación.

