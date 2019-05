Carmen Conesa: «El público saldrá del Romea más feliz de lo que entró» Carmen Conesa y Lydia Fairén en la presentación del 'show'. / GUILLERMO CARRIÓN / AGM La actriz interpreta a Morticia en el musical 'La familia Addams', que se instala en Murcia esta noche y se podrá ver hasta el 10 de junio NATALIA BENITO MURCIA. Jueves, 30 mayo 2019, 02:45

Para Carmen Conesa (Barcelona 1960) subirse a las tablas con un musical es siempre «un placer». Con este género debutó en un escenario, participando en 'La historia de un caballo', de León Tolstói, y ahora la actriz -actualmente también preparando la próxima temporada de la serie 'Merlí'- hace suyo el personaje de Morticia Addams, la matriarca de esta tenebrosa familia que nació de los trazos de Charles Addams en 1938. Una tira cómica llevada con éxito a la televisión, el cine y ahora también al teatro, en un gran espectáculo con un amplio elenco que se podrá disfrutar en Murcia desde hoy y hasta el 10 de junio.

Conviene saber Qué: 'La familia Addams'. Dónde y cuándo: Primera función esta noche, a las 20.30 horas, en el Teatro Romea. Hasta el 10 de junio. Entradas: Entre 20 y 45 euros. Promoción 4 x 3 y 20% de descuento.

-¿Qué encontrará el público en 'La familia Addams'?

-Es una obra de teatro con muchísima música y una historia muy divertida con un punto cómico basado en el humor negro muy inteligente. La adaptación es libre, a cargo de Esteve Ferrer y Silvia Montesinos, y eso hace que se acerque mucho al humor y la ideosincrasia del público español. Tiene un montón de 'gags' y chistes con los que empatizar. Además, se trata de un gran 'show', con cincuenta personas trabajando, entre ellos veinte actores sobre el escenario, y cuatro trailers para la escenografía.

«Morticia es seria, hierática y disciplinada, pero en el fondo esconde a una mujer ardiente y sexy»

-¿Por qué no hay que perderse esta comedia musical?

-Porque habrá un antes y un después en la experiencia teatral del público y todos saldrán más felices de lo que entraron. Los que no conozcan el género, se harán fanáticos del musical. Los que ya lo conocían, dirán que es algo que no han visto en su vida.

-¿Cómo era su relación con 'La familia Addams' antes de abordar este proyecto?

-Conocía muy poco la serie pero sí había leído el cómic de Charles Addams. No había visto ninguna de las películas y tampoco lo he hecho ahora, aunque sin querer acabas conociéndolas a través de vídeos de Youtube y otras referencias. Veo poco cine comercial. Me gusta más el 'underground' y el experimental.

-¿Cómo es Morticia Addams?

-El personaje tiene una apariencia fría, seria, hierática y disciplinada, pero en el fondo esconde a una mujer ardiente y sexy; todo fuego.

-¿Qué le ha aportado el personaje?

-Me quedo con el sentimiento de la verdad y la honestidad de Morticia. Ella no soporta la mentira, es lo peor que le pueden hacer. Me gusta mucho porque es de una sola pieza: lo que dice, lo hace. Busca las cosas claras y es muy severa. Es la matriarca de la familia y con eso me identifico mucho, pues yo también soy así.

-¿Qué fue lo primero que le atrapó cuando conoció la idea?

-El reto de hacer un personaje tan icónico para todo el mundo, un referente. Además de la dirección y saber que estaba detrás la productora Lets Go y, por supuesto, trabajar con mi compañero Xavi Mira, que encarna a Gómez, mi marido.

-¿Qué espera de esta larga estancia en Murcia?

-Hemos pasado por más de veinte ciudades y en todas ha sido un éxito. El boca a boca está haciendo muchísimo. Nuestra visita se ha convertido en un gran acontecimiento en cada ciudad y creo que en Murcia también lo va a ser.

-¿Es cansada la gira?

-Llevamos casi dos años pero yo nunca me canso. Soy feliz haciendo esto y me siento una privilegiada. 'Prohibido quejarse' es mi lema.