Carmen Cantabella, este miércoles, en la galería Babel con obras de la serie 'La leyenda negra'. Guillermo Carrión/ AGM
Artista plástica

Carmen Cantabella: «Me siento muy española, pero es un sentimiento lejano al nacionalismo»

La pintora rescata en Babel obras de su serie 'La leyenda negra' para hacer reflexionar sobre cómo amamos España: «Incluso a un imperio se le acaba el tiempo»

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

A Carmen Cantabella (Murcia, 1977) le ha hecho ilusión rescatar obras de una de sus series más celebradas, 'La leyenda negra', que pueden verse estos ... días, y adquirirse, en la galería Babel de la calle Apóstoles de Murcia. Javier Cerezo, director de Babel, está desarrollando durante todo este año 'Murcia 2025', un programa de exposiciones, una por mes, dedicado a la historia de Murcia, coincidiendo con el 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad por Abderramán II [en el año 825]. A Cantabella le corresponde el siglo XVI. «Desde aproximadamente el año 1500 hasta 1650, España ha vivido un doble suceso que ha trazado su historia y su futuro», cuenta la creadora. «Por positivo tuvo su Siglo de Oro; pero por negativo, se construyó en torno a Felipe II y al Imperio español una elaborada y pertinaz 'leyenda negra'. A partir de 1635, la imagen que proyecta España es la de un imperio en retroceso, lo que no impide que se alcancen algunos de los mayores logros en literatura, arte y pensamiento. No en vano, dos de los hijos de este momento controvertido de la historia de España son Miguel de Cervantes y Diego Velázquez».

