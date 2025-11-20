Carmen Cantabella: «Me siento muy española, pero es un sentimiento lejano al nacionalismo»

A Carmen Cantabella (Murcia, 1977) le ha hecho ilusión rescatar obras de una de sus series más celebradas, 'La leyenda negra', que pueden verse estos ... días, y adquirirse, en la galería Babel de la calle Apóstoles de Murcia. Javier Cerezo, director de Babel, está desarrollando durante todo este año 'Murcia 2025', un programa de exposiciones, una por mes, dedicado a la historia de Murcia, coincidiendo con el 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad por Abderramán II [en el año 825]. A Cantabella le corresponde el siglo XVI. «Desde aproximadamente el año 1500 hasta 1650, España ha vivido un doble suceso que ha trazado su historia y su futuro», cuenta la creadora. «Por positivo tuvo su Siglo de Oro; pero por negativo, se construyó en torno a Felipe II y al Imperio español una elaborada y pertinaz 'leyenda negra'. A partir de 1635, la imagen que proyecta España es la de un imperio en retroceso, lo que no impide que se alcancen algunos de los mayores logros en literatura, arte y pensamiento. No en vano, dos de los hijos de este momento controvertido de la historia de España son Miguel de Cervantes y Diego Velázquez».

Equipo Crónica

Hasta el 29 de noviembre puede disfrutarse en Babel de esta muestra, que lleva por título 'El siglo XVI, desde la Leyenda Negra al Siglo de Oro'. En 2010, Cantabella dio el cante con su proyecto 'La leyenda negra', y generó gran revuelo por presentar a la reina Mariana de Austria desnuda en la trasera de un autobús urbano de la línea 2 de Murcia. En Babel encontramos «un retrato de la sociedad española, porque la leyenda negra de aquel tiempo pesa todavía sobre nuestros hombros». La propuesta aúna distintas técnicas [transparencia fotográfica, acrílico sobre tela y sobre madera], pero el discurso es el mismo. En cierto modo parece que Cantabella se sube al tren de un pop art muy español. «Hay una fuerte crítica hacia lo negativo que dejaron los borbones, la pérdida de los territorios, la presión sobre la ciudadanía y los asesinatos a través de la Santa Inquisición». La artista admite las influencias de Equipo Crónica en su manera de expresarse. «Al principio me sucedió lo mismo con Andy Warhol, pero me di cuenta de que ese pop americano no era el que yo quería hacer para hablar y sentir la historia de España, por eso Equipo Crónica fue, digamos, mi puerta cerebral y pictórica», cuenta a LA VERDAD ante las piezas escogidas en este rescate sentimental. «En estas obras juego un poco, como ellos hacían, con los clásicos, eligiendo en este caso a Velázquez y a Goya, y mezclando a personajes de Basquiat, de Francis Bacon o Lucien Freud con sus cuadros». Por ejemplo, en una de las obras sustituye al podenco a los pies del infante cardenal don Fernando de Austria cazador que pintó Velázquez hacia 1632-33 y en su lugar encontramos inmóviles, ya en otro mundo, a los whippets o lebreles norteños de Inglaterra que pintaba Lucien Freud. «A mí resulta algo cómico, pero también es una crítica, sin dejar de resultar bello». Don Fernando de Austria parece imperturbable con su escopeta de caza en la mano y traje de batida.

Si nos acercamos a las transferencias fotográficas nos fijamos en los surcos que crea el mismo proceso técnico, «que nos habla del material como algo que ha pasado el tiempo, como una fotografía ajada por el tiempo. Porque hablamos de historia, y, pese a las capas de barniz, la historia todavía brilla», dice haciendo que su voz suene divertida. Los desperfectos de la propia historia... «¿Cómo puede el arte español expresar su momento?», se pregunta uno de los personajes inspirados en Francis Bacon. «Todas esas preguntas me las hacía cuando participaba en Babel y en la galería Kreisler de Madrid, y en otras fuera de España. Yo llevaba mi obra, que era muy figurativa, y me encontraba con obras muy eclécticas, nada figurativas, llenas de metacrilatos, colores... muy ajeno a lo mío. Y yo me preguntaba eso: ¿frente al pop art cómo puede el arte español expresar su momento? Por eso empecé a trabajar sobre imágenes y sobre reflexiones. Hablar de la leyenda negra de España es intentar pulir el nacionalismo con el amor por España. Porque yo me siento muy española, pero es un sentimiento muy lejano al nacionalismo», razona.

Es la primera vez en su vida que presenta una exposición individual con obras que ya expuso en otra muestra individual en su momento. «Pero también es mi reclamación, mi queja, ante lo efímero que es todo. Podemos ir al Museo del Prado, al Museo d'Orsay o a cualquier otro y ver cuadros de hace siglos, ¿y por qué no puedo yo traer un cuadro de 2011 que sigue en pleno vigor? Nada me lo impide, creo que es una obra intensa y buena en técnica y reflexión, y eso que decimos de qué podemos hacer para que la historia no se repita no es más que tener presente la historia y estudiarla. Para pulir y hacer que el espectador se plantee qué es ser español».

VOLVER AL ORIGEN

Vuelve a Felipe IV con boca de payaso, y, risueña, se sorprende Cantabella: «¡Yo no sé cómo este cuadro no se lo han llevado ya para colgarlo encima de la chimenea!».

Ese halo blanco de payaso del penúltimo de los Austrias españoles, tenido por «polémico, intransigente, retorcido y severo», no es más que un recuerdo de su contribución a la pérdida hegemónica del imperio hispánico. Recupera otra obra relacionada con el Quijote, que Cantabella exhibió en el Museo Arqueológico con un poema de su marido, José Cantabella, poeta de amores verdaderos, fallecido en 2019. Este Quijote está inspirado en los grabados de Jean-Honoré Fragonard, y aquí Cantabella sustituye a 'Rocinante' por una escultura de papel, un origami, y Don Quijote rasga el cielo, dando la sensación que rompe el lienzo. «Parece que dice, sí, hemos sido literatura, ¡tenednos presentes!». Cantabella siempre ha sido figurativa, y tiene gusto para pintar paisajes, teniendo ella muy presente las obras de Andrew Wyeth, pintor de EEUU fallecido en 2009.

Alma

«Incluso a un imperio se le acaba el tiempo», reflexiona Cantabella, que prepara un proyecto ilusionante, las ilustraciones para el libro 'La impaciencia del corazón' de Stefan Zweig que publicará en 2026 la editorial Gollarín, dirigida desde Caravaca por Francisco Marín, presidente del Gremio de Editores de la Región de Murcia: «Estoy intentando pintar lo mejor que sé. Y cada vez más. Quiero retroceder, creo que voy a ir desdibujando cada vez más. Yo aspiro a pintar en el suelo, como los aborígenes, sin figuración, todo abstracto. A veces he sentido la necesidad de pintar solo cuadros negros... Incluso me he planteado abandonar la narrativa». Sea lo que sea, lo hará con el alma bien puesta.