Carmen Campos Gil: «Creer todo lo que sale en redes es un peligro»

Vitalista, de contagioso buen humor y escéptica por deformación profesional, la periodista se confiesa enamorada de Italia, el realismo mágico de García Márquez y el ... cine de comedia, amor y lujo.

1 Libro Gabriel García Márquez. Ed. Sudamericana (1967). 'Cien años de soledad'

Detalle de la portada del libro.

«Lo leí con 14 años y me enganchó totalmente al realismo mágico. Ahora estoy leyendo 'La península de las casas vacías', de David Uclés. Me está gustando también porque me recuerda en cierta manera al realismo mágico de García Márquez».

2 Canción J. S. Bach (1741). Interpretada por Glenn Gould. 'Variaciones Goldberg, BWV 988'

«Aunque no soy de escuchar música clásica todo el tiempo, esta pieza de Bach me encanta, tanto en la interpretación de Glenn Gould de 1955 como en la de 1981. En la grabación se escucha tararear al propio Gould mientras toca el piano, y a mí me gusta tararearla también. Me transmite siempre muy buenas vibraciones. Como canción, me quedo con 'Lía', de José María Cano, interpretada por Ana Belén».

3 Película José Luis Cuerda. Compañía de Aventuras Comerciales, TVE, Paraíso (1989). 'Amanece, que no es poco'

Detalle del cartel de la película.

«La gente que me conoce lo sabe: me gustan las películas de risa o las de amor y lujo. La comedia con la que más me he reído es 'Amanece, que no es poco', con esas frases y esos personajes inolvidables. Y de amor y lujo, adoro 'Vacaciones en Roma'. ¿Quién no querría vivir una historia igual?».

4 Rincón Italia Roma, Sicilia y Costa Amalfitana

«El Levante comparte la luz de Italia. El norte del país es muy bonito, la Toscana es una maravilla y Florencia es toda arte, pero me gusta más desde Roma, que es una ciudad muy divertida, hacia el sur. Los pueblecitos de Sicilia son una delicia. Otra zona que me gusta mucho es la Costa Amalfitana, aunque no la he recorrido en coche porque me da terror; es una ruta de montaña llena de curvas y abismos. Hay un barquito que para por los pueblecitos. Una monería. Yo, como por Andreíta, por Italia mato. España es preciosa entera, y todos los años procuro ir una semanita al Pirineo con la familia del padre de mis hijos, con la que mi marido se lleva fenomenal. Viven en Bilbao pero tienen una casa en el Pirineo, y todos los años nos vemos allí y estamos juntos».

5 Red social Uso profesional y personal. @carcamgil. Más de 1.500 seguidores. X

«No soy muy activa en redes y no suelo colgar contenidos. Sigo a gente en Instagram y en X sigo a periodistas, pero esta red me enfada cada día más. Tienes que estar atenta, porque saltan cosas en el 'Para ti' de personas que no sigues y tienes que volver al 'Siguiendo'. Ese mareo me molesta. Las redes en general están bien para estar al tanto de muchas cosas, pero son un peligro. Hay estafas, hay maldades, hay mentiras y, lo peor, hay gente con preparación y una cultura fantástica que se cree todo lo que le cuentan. Son víctimas propicias, más si tienen ya cierta edad, como yo. Lo que ocurre es que yo soy periodista y no me creo nada. Para un periodista las redes son necesarias, pero me da mucho miedo lo que está pasando con ellas».

6 Tapa Café Bar Verónicas, Murcia. Caballitos de cigala

«Me gusta todo lo que hacen en el Bar Verónicas y en el Colmado San Julián, porque tienen una mano estupenda. Son tapas de alcurnia, hechas con mucho gusto. La ensaladilla, los canelones, los calamares… son fantásticos. Me gusta ir a tomar tapas con mi marido y mis amigos, pero dejo un hueco especial a cuando nos reunimos las chicas, que somos todas sesentonas. Nos juntamos cuatro, Marian, Peli, Ana y yo, y nos vamos de tapeo o de comida. Las mujeres, cuando nos juntamos, lo pasamos genial. Nosotras estamos todo el tiempo riendo, y eso no tiene precio. Vuelvo nueva a casa».

7 Series Adam Price. Netflix (2010). Cuatro temporadas. 'Borgen'

Detalle del cartel de la serie.

«La protagonista es una mujer política que se enfrenta a problemas de diversa índole, y siempre es honrada. Y eso me encanta, aunque es una cosa que no abunda. Díaz Ayuso podía ser una 'Borgen', en vez de ser lo que es. También me gustó mucho 'El ala oeste de la Casa Blanca', aunque no la vi entera. Me gustaba sobre todo por el personaje de la jefa de prensa, C. J. Es deformación profesional».