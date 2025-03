Carmelo Guillén Acosta: «Hay una leña muy candente de gente de la Región de Murcia ligada a la Colección Adonáis»

El poeta, editor y antólogo Carmelo Guillén Acosta (Sevilla, 1955), director de la Colección Adonáis y presidente desde 2003 del jurado que concede cada año ... los premios Adonáis para jóvenes voces de la poesía en español, presenta este miércoles en el Museo Ramón Gaya de Murcia, a las 19 horas, con el catedrático emérito de la UMU Francisco Javier Díez de Revenga, su último poemario, 'Lo entenderás más tarde' (Editorial: Cypress, 2025; Colección: Poesía al Albur). Guillén Acosta está al borde de los 70 años, que cumplirá en agosto, y se encuentra extraordinariamente, «con las lluvias de abril y el sol de mayo, como decía Antonio Machado, y llegando a este cachito de cielo que es la Región de Murcia», comenta a LA VERDAD desde un coche atravesando Lorca y a las puertas de Murcia. «He almorzado en Alfacar, en Granada, el pueblo que ganó el 'Grand Prix' y donde ya me conocen los camareros del restaurante Ruta de Lorca, estoy supercontento de venir a Murcia, que es como mi segunda patria».

'Lo entenderás más tarde' era un libro que tenía guardado, con treinta y pico poemas, y que ha entregado a una «editorial artesana», que se enamoró de estos poemas que giran en torno a la expresión de la espera. «A veces hay que esperar para entender por qué suceden las cosas en la realidad. Son poemas sacros, porque la vida es algo tan sagrado y, al mismo tiempo, tan enigmático, que no puede haber otro título. Es un libro de atención a la realidad, de contemplación de la realidad. Yo miro y descubro una parte visible y otra parte que no es visible, y esa visibilidad e invisibilidad son dos puntos clave del libro».

Ampliar Poetas murcianos que forman parte de la Colección Adonáis, con la poeta Dionisia García, en el centro; justo detrás de Dionisia aparece Carmelo Guillén Acosta, director de la colección, en diciembre de 2022. Vicente Vicéns

La poética de Guillén Acosta es la de la contemplación. Al sevillano le gusta fijarse, estar atento a la realidad circundante. Tal atención a la realidad, desde su infancia, ha tenido reflejo en decenas de versos. Aquí tenemos poemas a veces tan oracionales que decidió desgajarlos de otros libros anteriores. «Vivir es ser mirado», sentencia. «Significa que en la vida la gente te mira y te enriquece, y eso me hace interactuar con ella». Hasta ahora no había tratado estos asuntos con tanta intensidad. El dirección de la Colección Poesía Al Albur, José Luis Trullo, hizo la cubierta del libro centrándote en un poema sobre el icono de la trinidad de Andrei Rubliov, tomando un detalle del mismo. «Ha acertado muy bien en esa cubierta, porque, efectivamente, insisto, vivir es ser mirado por otras personas sin darse uno cuenta de lo que eso enriquece».

«La gente me ve pasional, con verdaderas ganas de seguir viviendo siempre, y esto forma parte de mi manera de ser. Yo siempre he visto la vida como una celebración, eso que decía Antonio Machado de que se canta lo que se pierde, en mi caso nunca ha sido verdad» Carmelo Guillén Acosta Poeta

Estamos ante un entusiasta. «Todo me entusiasma», remarca alguien a quien su madre llamaba 'Carmelito'. «Estar atento al mundo es lo que me permite relacionarme con el entorno. La palabra está ligada a la contemplación en mi caso». Mantiene incorrupta su intención de sorprenderse por la gente y por la misma vida. «La gente me ve pasional, con verdaderas ganas de seguir viviendo siempre, y esto forma parte de mi manera de ser. Yo siempre he visto la vida como una celebración, eso que decía Antonio Machado de que se canta lo que se pierde, en mi caso nunca ha sido verdad. En mi caso ha sido siempre una ganancia continua, y eso es lo que manifiesto en mis poemas».

Ampliar Portada de 'Lo entenderás más tarde'. Cypress / Poesía Al Albur

Esa vitalidad contrasta con la de tantos poetas que acusado esa falta de entusiasmo. «Yo, como director de la Colección Adonáis y como alguien que ha leído mucha poesía emergente, cuando me pongo en la piel de otro poeta, me pongo en la piel de otro poeta. La mayoría de los poetas cantan desde lo que han perdido, pero lo asumo, eh, es decir, yo asumo que enfrente haya gente que no salga de sus dolores y de sus penas. Lo asumo, y, si puedo, estoy a su lado, que es una forma de apoyarla».

Sobre Díez de Revenga, celebra Carmelo Guillén Acosta que el insigne catedrático y académico, y cronista oficial de Murcia, le acompañe en esta ocasión. «Tiene un peso y es un hombre muy admirado, posiblemente sea de los que más saben de las vanguardias y de la Generación del 27». Unos cuantos años le lleva Dionisia García, otra de sus amigas murcianas: «Me ha llamado viniendo de camino a Murcia, yo adoro a Dionisia, es una mujer a la que quiero muchísimo, he comido con ella cada vez que voy a Murcia, y hay un trato continuo por teléfono y cuando vengo a Murcia acudo a verla y a estar con ella, en los últimos años he comido tres veces en la calle con Dionisia y con su hijo Salvador unas cuantas veces más en su casa».

Sobre los murcianos en Adonáis, a los que Andrés María García Cuevas dedicó un volumen, 'La Región de Murcia en la colección Adonáis. 80 años de historia compartida', publicado en la Colección Sudeste que dirigen María Pilar García y José Alcaraz desde Cartagena, dice Carmelo Guillén Acosta que hay una relación muy bonita. «Hay una leña muy candente de gente de Murcia ligada a la Colección, y la guinda ha sido el Premio Nacional de Literatura Joven 'Miguel Hernández' para Lola Tórtola, que fue accésit del Adonáis con 'Los dioses destruidos'». En 2022, la poesía de jóvenes autores nacidos en la Región de Murcia volvió a subir al podio del Adonáis: Luis Escavy ganó el prestigioso galardón por 'Victoria menor' y Lola Tórtola se hizo con un accésit por 'Los dioses destruidos', siendo la primera murciana en conseguirlo. García Cuevas había sido accésit el año anterior por su poemario 'Las ciudades'.

Los murcianos en la Colección Adonáis

Diecisiete autores de la Región de Murcia aparecen recogidos en Adonáis, colección fundada por el murciano Juan Guerrero Ruiz, cónsul general de la poesía para García Lorca: Carmen Conde, Julián Andúgar, Salvador Pérez Valiente, Vicente García Hernández, Eloy Sánchez Rosillo, Salvador García Jiménez, Alfonso Carreño, Juana J. Marín Saura, Joaquín Ortega Parra, Antonio Aguilar Rodríguez, José Martínez Ros, Alberto Chessa, José Alcaraz, Enrique García-Máiquez, Andrés María García Cuevas, Luis Escavy y Lola Tórtola. Por su vinculación con la Región de Murcia también aparece citada Dionisia García, la veterana poeta nacida en Fuente-Álamo de Albacete en 1929, Hija Predilecta de Murcia. «Murcia es un cachito de cielo, sólo puedo decir eso», exclama este poeta, que fue catedrático de Lengua y Literatura de Enseñanza Secundaria, actividad que ejerció en diversos institutos de Sevilla desde 1979 hasta su jubilación en 2015.