Campuzano vuelve a Nueva York con su «pintura sincera»

El doctor en Bellas Artes Esteban Campuzano, ante una de sus obras expuestas en el Ayuntamiento de Murcia. MANUEL MADRID Jueves, 15 noviembre 2018

Esteban Campuzano (Archena, 1939), académico de número de la Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia, inaugura este jueves en Cadena Gallery de Nueva York una exposición con una selección de obra propia anunciada bajo el título de 'Nuevo expresionismo español'. Su relación con América no es nueva. Esta es la cuarta vez que expone en la 'capital del mundo', y otras tantas veces lo ha hecho en Trier y Dusseldorf (Alemania). El Museo del Barrio de Nueva York, que nació como un espacio dedicado a la cultura hispanoamericana y, especialmente, la puertoriqueña, cuenta con dos piezas del archenero afincado en La Arboleja (Murcia). Campuzano, doctor en Bellas Artes por la Complutense y uno de los fundadores de la Facultad de Bellas Artes de Murcia, cuenta a 'La Verdad' que en 1972 empezó a dar clases como profesor en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao, «y en cuanto salieron oposiciones aprobé y me vine a Murcia como profesor de la Facultad de Educación, donde había una plaza de Dibujo, porque entonces no había Bellas Artes. Estando aquí ya un grupo fundamos la Facultad de Murcia, y trabajé hasta 2010, cuando me jubilé, dando clases de dibujo y pintura».

¿Cómo encuentra el panorama que emerge de la universidad? «Hay mucho desconcierto porque el arte conceptual ha sido una especie de coladero, un todo vale, y entonces cualquier cosa absurda o exagerada si la metes en un carril de buen marketing funciona. Afortunadamente, el arte conceptual está decayendo», dice Campuzano, «y se está posando y quedando lo importante, como Joseph Beuys y Christo, el que envuelve los puentes y los árboles con lonas. Pero luego te encuentras con Damien Hirst, el del tiburón de 12 millones de dólares. Un crítico neoyorquino dijo que era un creador, no de arte sino de marketing».

Campuzano celebrará en Nueva York su cumpleaños pensando que «lo que es el arte objetual ha decaído, ya no se hace el objeto por el objeto. Toda obra de arte tiene una carga conceptual que es igual de valiosa que una conceptual sin más. Lo importante de una obra es que sea buena, que transmita, que el espectador perciba una comunicación, un sentimiento, una emoción de la obra realizada. Y hay que ir a eso, y también a que el artista sea sincero, pues no se puede camuflar. El espectador no se deja engañar fácilmente».

El pintor lleva a Estados Unidos 17 cuadros, de diferentes tamaños. «A mí me interesa fundamentalmente el devenir de la problemática humana y, sobre todo, la emoción y los sentimientos. Voy a Nueva York pensando en el sentimiento trágico de la existencia que decía Unamuno, es una tradición española, porque el arte español está cargado de drama. Primero con toda la pintura religiosa de santos y martirologios, y luego tenemos a Goya que marca un hito con las pinturas negras, y Solana. Esa línea tradicional española me interesa, es la que siento y es con la que me identifico».

«No demasiado comercial»

Más de una vez le han insinuado que su pintura no era demasiado comercial y sí demasiado dramática. «Estoy de acuerdo, no es para colgar encima de un sofá, aunque hay gente a la que le gusta la pintura sincera y que comunica». El archenero comenta que su obra pictórica se ha dispersado «con los trasiegos de un museo a otro», aunque señala que pinturas suyas hay en el Museo de Bellas Artes, en el Museo de la Ciudad, en el Museo Ramón Gaya y en la colección de la Fundación Cajamurcia, y participó en la colectiva de pintores murcianos en el pabellón de la Región de Murcia en la Expo de Sevilla de 1992 y en la de los '100 años-100 artistas' que organizó 'La Verdad' en el Centro de Arte y Museo Palacio Almudí, Las Claras y el Ayuntamiento de Murcia. Estos días, de hecho, puede contemplarse en la planta baja de la Casa Consistorial de Murcia una de sus creaciones, que ilustra la entrevista.