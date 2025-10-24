'Cacao feliz', el chocolate solidario que beneficiará a pequeños países productores como Santo Tomé y Príncipe

Los publicistas Jorge Martínez y Daniel Acosta, junto al chef y pastelero Pol Contreras, crean un innovador proyecto de cooperación social que promueve y facilita el consumo de cacao en las escuelas de este país de África central

Cacao Feliz se elabora y comercializa en dos formatos: bolsa de 1kg de cobertura y tableta de 75gr., ambos, con un 81% de pureza.

El chocolate, que se elabora con las semillas del cacao, es un alimento que aporta importantes nutrientes. Gracias a su alto contenido en feniletilamina, activa la secreción de dopamina y es capaz de provocar sensaciones de bienestar y felicidad. Para producir este alimento, se necesitan las preciadas habas de cacao que, de manera mayoritaria, se cultivan en países de África, un continente que exporta el 74% del cacao mundial.

En Santo Tomé y Príncipe, formado por dos islas ubicadas en el golfo de Guinea, se cultiva uno de los mejores cacaos del planeta, procedente de Brasil a comienzos del siglo XIX. Pero en este lugar, como en el resto de países productores del continente africano, se da una triste paradoja: los niños y niñas que viven rodeados de cacao, y cuyos padres trabajan en su cultivo y recolección, no han probado nunca el chocolate.

Una herramienta de transformación social

En un país donde cerca del 50% de la población es pobre, y el 99% de la producción se exporta, este delicioso y nutritivo alimento se convierte en un sueño inalcanzable para los más pequeños.

Con el objetivo de revertir esta injusticia, los publicistas Jorge Martínez y Daniel Acosta, junto al chef y pastelero Pol Contreras, han creado Co&Coa, un innovador proyecto social con el que, además de aumentar el consumo de cacao en los países de origen, y mejorar las condiciones de vida de su población infantil, quieren convertir el cacao en una poderosa herramienta de transformación social al servicio de la gastronomía. 'Cacao Feliz' ya está a la venta en Kankelcacao.com

Para Juan Ángel Rodrigálvez, fundador de Kankel Cacao, Premio Nacional de Gastronomía, y uno de los pioneros del movimiento Bean to Bar, «con este proyecto hemos querido ayudar a Co&Coa a llevar el chocolate de vuelta a quienes lo hacen posible. A sus pueblos, a sus escuelas, y a sus hijos, porque no basta con buscar la excelencia si no hay honestidad y responsabilidad».

Con el beneficio de la venta de Cacao Feliz, la asociación Co&Coa financiará un innovador proyecto de cooperación que promueve y facilita el consumo de cacao en las escuelas de Santo Tomé y Príncipe.

El proyecto piloto tendrá lugar en la Escuela Pública de Agua Izé, en una de las zonas de producción de cacao más antiguas, durante el curso escolar 26/27, y beneficiará a cerca de 400 alumnos de primaria a los que se les proporcionará diariamente una bebida elaborada con cacao, agua y especias.

Cacao Feliz no solo pretende llegar al mundo de la alta cocina, proponiendo a los mejores chefs utilizar este cacao para la elaboración de recetas y postres, sino a todos los profesionales y amantes de la gastronomía

Será la primera vez que el cacao forme parte de la cesta de alimentos que el Programa de Salud y Alimentación Escolar del Ministerio de Educación proporciona en los colegios para asegurar, al menos, una comida diaria que cubra las necesidades básicas de los niños. Una psicóloga y una nutricionista medirán el impacto que el consumo de este alimento tiene para la salud y el desarrollo de niños que nunca han probado el chocolate. Un estudio pionero que pretende avalar el proyecto liderado por Co&Coa.

El murciano Jorge Martínez y Daniel Acosta, fundadores de Co&Coa, afirman que Cacao Feliz es mucho más que un chocolate: «Es un relato que nos habla del inmenso valor de la colaboración y la solidaridad para generar felicidad en aquellos que más la necesitan, porque la felicidad solo es real cuando es compartida».

Para lograrlo, han lanzado de la mano de Kankel Cacao, la marca 'Cacao Feliz', un chocolate elaborado con cacao procedente de la cooperativa CECAQ11, que aglutina a más de mil pequeños productores de Santo Tomé y Príncipe, comprometidos con la ecología, el comercio justo, y el desarrollo de las familias agricultoras.

En colaboración con el estudio de diseño murciano F33, los impulsores de Co&Coa han querido crear una marca capaz de transmitir la idea de felicidad que da sentido a todo su proyecto. El carácter rompedor de Cacao Feliz no se limita a su propósito. Su imagen y el diseño de su packaging huyen del carácter clásico de los productos gourmet, proponiendo un discurso gráfico original y desenfadado protagonizado por un haba de cacao que sonríe mientras recorre un viaje de ida y vuelta que tiene en el origen del cacao, su inicio y su destino.

Para conseguir su objetivo, Co&Coa ha tejido durante años una extensa red de colaboraciones, entre las que destaca, -además de CECAQ11 y Kankel Cacao-, Daarnhouwer, uno de los mayores importadores de cacao de Europa; Joao Carlos Silva, chef y embajador cultural de Sao Tomé y Príncipe; y EuroToques, organización que aglutina a más de 850 cocineros en toda España.

El chef Andoni Luis Aduriz utiliza Cacao Feliz en el postre del menú degustación de su restaurante Mugaritz

Cacao Feliz no solo pretende llegar al mundo de la alta cocina, proponiendo a los mejores chefs utilizar este cacao para la elaboración de recetas y postres, sino a todos los profesionales y amantes de la gastronomía, que a través de la iniciativa 'Amigos de Euro-Toques', -un nuevo proyecto solidario y comunitario-, podrán unirse a esta comunidad con la compra de dos tabletas de Cacao Feliz.

Entre los cocineros que ya están apoyando esta iniciativa se encuentra el chef Andoni Luis Aduriz, que utiliza Cacao Feliz en el postre del menú degustación de su restaurante Mugaritz, en Errentería.