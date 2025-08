Son Buenos aterriza en Sonorama de la mano de RATA y Victorias Dos propuestas que, según la mánager Claudia Orellana, no pasarán desapercibidas por su directo, actitud y canciones

Este año la agencia murciana de representación de artistas Son Buenos, dirigida por Claudia Orellana, aterriza en el Sonorama, en Aranda de Duero (Burgos), con dos propuestas que no pasarán desapercibidas por sus directo, actitud y canciones. El viernes 8 de agosto será el turno de RATA, en la plaza del Trigo, a partir de las 13 horas. Esta banda parte de la modificación, transformación, mudanza e innovación del encuentro de Daniel Sabater a la batería y el bajista y productor Felix Esteban (Daniel Sabater, Walls), conocidos por sus propios proyectos musicales. Irreverente y disruptiva cual roedor, la propuesta de RATA es un manifiesto inconformista de su generación. Indie rock con estribillos pop en formato dúo, que recuerda la formación de Royal Blood, batería y bajista, dividiendo este último en múltiples canales y creando canciones a partir del experimento. «Te gustará si te gustan Karavana, La Paloma, Sexy Zebras», dice Orellana.

También el viernes 8 de agosto, a las 23 horas, en el escenario Glo Music Hall, estarán los miembros de Victorias, una de las bandas más prometedoras de la nueva escena nacional, que presentan 'Emocional' (Lunar Discos 2025), un trabajo que refuerza el impacto emocional y lírico característico del grupo, grabado y producido en El Álamo por Guille Mostaza. 'Emociona' les llevará de gira por toda España. Se trata del segundo trabajo de Victorias, tras 'Un puño amable' (Lunar Discos 2022), el primer LP con el que irrumpieron de manera significativa en la escena independiente. Las canciones están originadas en la voz del grupo, Ire Díaz. El sevillano es sobrino nieto de Manuel Alejandro, al que de momento prefiere mantener en la genealogía más que en el encabezado, pero cuya herencia melódica hace los temas compositivamente únicos, a los que se suma la composición rítmica que proviene de su experiencia como batería y voz en una formación anterior. «En el coche de mis padres no sonaban ni Beatles, ni Zeppelin, ni los The Who. En aquel Renault 5 sonaban Luis Miguel, Pancho Céspedes y, sobre todo, Nino Bravo. A todo volumen y a todas horas», aseguran los protagonistas.