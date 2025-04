Borja Valdor: «En El Jardín Secreto habrá disciplinas que invitan a disfrutar con todos los sentidos»

El Jardín Secreto vuelve este sábado al parque de Fofó de Murcia para celebrar su cuarta edición. Este festival, en el que se dan cita ... diversas expresiones artísticas, acogerá, durante toda la jornada –las puertas se abrirán a las 11.00 horas–, instalaciones artísticas, 'markets' de artesanía local, moda sostenible, música y DJ en directo, danzas urbanas, eco-talleres y actividades para toda la familia, artes escénicas y una zona de gastronomía con 'food trucks'. Este año, el evento realiza una potente apuesta musical, según explica a LA VERDAD Borja Valdor (Murcia, 1980), director de este festival organizado por Suricata Entertaiment y el Ayuntamiento de Murcia e impulsado por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA).

–¿Qué novedades presenta esta cuarta edición de El Jardín Secreto?

–Principalmente, respecto a otras ediciones, aumentamos el número y el nivel de los artistas musicales. Este año contaremos con Drea, que ha hecho una sesión hace poco para la marca Boiler Room, referente en música electrónica. Tiene un directo brutal. La traemos para que el público pueda disfrutar de otros tipos de electrónica. Viene también Griffi, uno de los mejores productores de hip hop a nivel nacional, y Sr. Lobezno, que cuenta con un espacio en Radio 3 y en Club Afrodisia de Granada y es un referente en música negra, soul y funky, tres estilos muy diferentes. También, en el espacio Planeta Pachamama, destinado a actividades como yoga, habrá un concierto del grupo murciano Bosco que se fusionará con contact improvisación, una disciplina artística de danza contemporánea que representa un mensaje que también lanza el festival: la fiesta consciente. Son disciplinas que invitan a disfrutar con todos los sentidos. El Jardín Secreto es un evento más diurno, de comunidad, que se disfruta sin necesidad de emborracharse. Además, entre las actividades para niños, habrá un planetario de seis metros. Habrá también deportes y otras actividades familiares.

EL JARDÍN SECRETO Dónde y cuándo Parque de Fofó, Murcia. Sábado desde las 11.00 hasta las 0.30 horas.

Entradas. Adultos (a partir de 15 años) 13,77 euros; niños de 5 a 14 años: 6,63 euros. Venta en entradium.com. Los niños menores de 5 años pueden acceder de forma gratuita solicitando su entrada en entradas@jardinsecretofest.com.

–¿Qué criterios se siguen a la hora de configurar el cartel artístico del festival?

–Por un lado, intentamos mostrar un tipo de espectáculo diferente, basado en la cultura y la creatividad y no tanto en objetivos comerciales. Buscamos cosas que sorprendan, que enseñen estilos de música menos 'mainstream'. Además, intentamos que sea muy inclusivo para que se diviertan tanto niños como adultos. Creo que para nosotros, como promotores culturales, es nuestra responsabilidad hacer esto. Normalmente, los festivales se gastan todo el presupuesto en artistas que vayan a vender entradas y nosotros apostamos por artistas nacionales y, principalmente, en artistas locales. Hay mucha gente en Murcia que merece exponerse al gran público.

CONCEPTO «El Jardín Secreto es un evento más diurno, de comunidad, que se disfruta sin necesidad de emborracharse»

–Se definen como un festival de música, artes y sostenibilidad. ¿Qué acciones llevan a cabo para que el festival sea sostenible?

–Como en otros festivales, habrá vasos reutilizables. Además, intentamos hacer campaña para reducir el consumo, para no consumir agua embotellada y en algunas actividades reciclamos los materiales, pero, sobre todo, el festival es un canal de comunicación para transmitir valores de sostenibilidad. Hacemos que la gente se pregunte dónde está comprando la ropa, si está contribuyendo al 'fast fashion' y al destrozo del planeta o si, por el contrario, está mirando un poco dónde compra la ropa, dónde está comprando sus frutas y verduras, si las compra siempre acompañada de plásticos y pegatinas... También hay muchos talleres y contenidos enfocados al reciclaje y contamos con varios artesanos que trabajan la economía circular. Contamos, asimismo, con un espacio de mil metros cuadrados de Circíbica, aliados del festival, que montarán una instalación enorme con materiales donados de otras empresas procedentes de excedentes que no se pueden reciclar.

Sorpresas

–¿Qué otros festivales son referentes para El Jardín Secreto?

–El Jardín Secreto coge ideas de muchos festivales, por ejemplo el Brunch in the Park, una marca que se creó en Barcelona [actualmente Brunch Electronik] que se ha extendido a nivel internacional y que ha roto el paradigma de la asociación de la escena DJ con la noche, que es lo que nosotros en el Mediterráneo y en el sureste español conocemos, a raíz de la Ruta del Bacalao, y nos muestra a la figura del DJ como un artista, un experto de la escena. También hay otro festival que se llama de manera parecida en Inglaterra, el Secret Garden Party. De aquí hemos cogido esa manera de crear espacios sorpresa, que no están anunciados en el papel, y salirse del concepto de escenario y barras, que es el concepto de festival que hay en Murcia.

–¿A quién se sube al carro de la sostenibilidad como una forma de negocio?

–En este tema nos encontramos con en 'greenwashing' [estrategia de marketing que gira en torno al falso compromiso ambiental de una empresa] pero yo creo que no perjudica porque siempre está bien que la gente intente aparentar sostenibilidad y preocupación por el medio ambiente porque, aunque sea solo por las apariencias, por lo menos harán algo en favor de la sostenibilidad. Una cosa es hacer postureo por un motivo económico, o porque ahora la normativa les obliga, o porque se quiere quedar bien con alguien y otra cosa es hacerlo de corazón, porque quien está detrás de esos proyectos es así y esta es una extensión de su personalidad. Este último es el caso de El Jardín Secreto.