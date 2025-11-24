El Ballet de Kiev y la OSRM interpretan 'El lago de los cisnes' El Auditorio Regional acoge este jueves el clásico de Chaikovski con música en directo bajo la batuta de César Álvarez

El Ballet de Kiev interpreta 'El lago de los cisnes' en una imagen de archivo.

LA VERDAD Murcia Lunes, 24 de noviembre 2025, 22:21 Comenta Compartir

El Auditorio Víctor Villegas acoge este jueves una de las grandes actuaciones de danza clásica del este año en la Región de Murcia al unir al Ballet de Kiev con la Sinfónica regional para interpretar 'El lago de los cisnes'.

De esta forma, sobre el escenario del Víctor Villegas se podrá disfrutar de la historia de amor imposible entre el príncipe Siegfried y Odette, una joven reina convertida en cisne, tal y como fue creado para el Teatro Bolshói y estrenada en 1877, con la interpretación de la coreografía de Marius Petipa y con la música compuesta por Piotr Ilich Chaikovski en directo. Para ellos, se unen en este proyecto el Ballet de Kiev, compañía fundada por Viktor Ishchuk en 2017, con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia.

La cita con 'El lago de los cines' del Ballet de Kiev con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, bajo la batuta de César Álvarez, comenzará a las 20.00 horas y las entradas ya están agotadas.

Murcia será la primera escala de esta versión de 'El lago de los cines' del Ballet de Kiev con la Sinfónica regional, ya que después el espectáculo viaja a Sevilla para continuar su gira.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que «esta temporada hemos reforzado notablemente el ciclo de danza en el Auditorio regional, tanto por el número de espectáculo que celebramos, como por su calidad y excelencia».