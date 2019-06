Ese balcón abierto al Edén

A él, a Manuel Avellaneda (Cieza, 1938-Murcia, 2003), le hubiese gustado encontrarse entre sus obras -esos óleos y acuarelas en los que puede sentirse el calor del verano y en cuyas aguas apetece zambullirse para volver a nacer-, con estos versos de Antonio Machado que habitan en su poema 'Yo voy soñando caminos': «Y todo el campo / un momento se queda, mudo y sombrío, meditando. / Suena el viento en los álamos del río...». Versos que podrán leer los visitantes que -no se arrepentirán- visiten en el Museo de Bellas Artes de Murcia (Mubam) la exposición 'Avellaneda en el paisaje', que se inaugura hoy, a las 20.00 horas, y que podrá disfrutarse hasta el 20 de octubre. Al mismo entrar a la sala de exposiciones temporales del Mubam, te recibe un busto en bronce del pintor ciezano, obra de Luis Toledo, y un dibujo a tinta con el que lo retrató Pedro Serna. Su rostro inconfundible está, de este modo, presente en la muestra, pero no así su voz, que era como un cañonazo que brotaba de sus entrañas, y que se dejaba acompañar por su carácter impulsivo, por momentos atronador, y ese corazón suyo que a veces se le salía del cuerpo.

La exposición, que ha estado al cuidado de su gran amigo Manuel Fernández-Delgado, y de su hijo Antonio Avellaneda, muestra, como recién pintados, como fruta madura en su punto para paladear, sus hermosos paisajes, sus marinas, y esos balcones y ventanas abiertas en los que te pasarías horas contemplando el mundo. Un total de 47 obras relacionadas con el paisaje, en las que también se incluyen algunos grabados y litografías.

TOME NOTA Exposición 'Avellaneda en el paisaje'. Óleos, acuarelas, grabados y litografías. Dónde Salas de exposiciones temporales del Museo de Bellas Artes de Murcia (Mubam). Cuándo Hasta el 20 de octubre. Hoy se inaugura a las 20.00 horas.

Los paisajes de Avellaneda son un gozo. Así le hablaba de ellos a otro de sus grandes amigos, el periodista Pedro Soler: «De siempre, mi dedicación primordial, el tema de mis cuadros, ha sido el paisaje, la tierra que se pisa, que se anda; la tierra 'sudá'. Para mí el paisaje es la manera más suelta de expresarme. En él tengo más libertad para la creación. Pero es que, además, veo el paisaje tan importante como el hombre. El paisaje para mí es el hombre mismo». Paisajes muy queridos para él, paisajes de su Región, que conocía y a los que acudía también en busca de paz: los huertos del Valle de Ricote, los desiertos de Abanilla, los montes de pizarra y tomillos de flores blancas de Puerto Lumbreras, las ramblas de Albudeite, el Campo de Cagitán, el mar de Isla Plana... Con esos colores rosas y azules que dan a sus obras un aire mágico.

47 obras dan cuenta de la belleza de lugares como el Valle de Ricote, los desiertos de Abanilla y el mar de Isla Plana

Exigencia

Avellaneda -el paisaje es un espejo: de soledades- solía decir: «Cada uno es cada uno, y tiene su derrotero». Ayer, recorriendo las dos salas donde sus obras lucen con una claridad de arroyo cristalino, recordaba la pasión con la que hablaba de su obra y de su tierra, y la claridad con la que reconocía sus miedos y sus dudas ante cada nueva exposición. «Ya llevo muchos años en esto, ya lo sé, pero los que somos pintores de verdad tenemos muchas dudas; yo las tengo, y estoy deseando que la gente vea estas nuevas obras para saber su reacción», reconocía. A finales de los 90 expuso en la galería murciana Chys una serie de pinturas en las que el paisaje -destellos de paisajes, ecos y detalles- se veía enmarcado por la arquitectura y los objetos cotidianos con los que el pintor compartía espacio en su casa de Isla Plana, en Mazarrón, en la que durante meses pintó las obras que iba a exponer. Vivía un momento creativo de fuerte convulsión y exigencia. «Antes de pintar estos cuadros, me encontraba en un momento muy duro frente a la pintura», contó entonces. «Era como si una pared me impidiese continuar, sentía que me ahogaba y necesitaba respirar», me dijo. El oficio estaba allí, también la luz y el deseo de pintar, los paisajes y el tiempo necesario. Pero la pintura se le resistía. Lo paso mal. Un día cambió el panorama: cayó la pared y pudo respirar. El resultado fue otro de sus cantos, sencillos y abonados a una mirada no sólo pacífica, sino también incierta, a la naturaleza que envuelve nuestras vidas. Hoy tan amenazada.

«Todo cambió tras realizar un apunte de mi mujer leyendo un libro en la terraza, sentada en un sillón de mimbre», contó. Respiró, y desde ese momento se sitúo detrás de balcones y ventanas para pintar el exterior en calma de su casa y su jardín, en contraste con su convulsión interior. Calma que puede ser engañosa. Cestos y fruteros colocados sobre muros y mesas de campo que parecen advertirnos sobre lo que está por llegar: se desconoce.

Con motivo de la exposición, organizada por la Dirección General de Bienes Culturales, de la que es responsable Juan Antonio Lorca, y en torno a la figura de Manuel Avellaneda, se han diseñado actividades complementarias como charlas, visitas guiadas y proyecciones. El horario de visita es de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Durante los meses de julio y agosto el horario será de 10.00 a 14.00 horas, y sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.