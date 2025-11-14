La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La Asociación Taurina 'El Quite de Calasparra' entregó el pasado 8 de noviembre sus premios.
Toros al natural

Avilés, reelegido presidente del Real Club Taurino

Francisco Ojados

Francisco Ojados

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:22

Alfonso Avilés seguirá al frente del Real Club Taurino de Murcia cuatro años más. Avilés fue reelegido en su cargo durante el transcurso de una ... Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado martes, donde se procedió a la proclamación oficial de la única candidatura presentada para la presidencia del Real Club Taurino de Murcia, encabezada por el actual presidente.

