Avilés, reelegido presidente del Real Club Taurino

Alfonso Avilés seguirá al frente del Real Club Taurino de Murcia cuatro años más. Avilés fue reelegido en su cargo durante el transcurso de una ... Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado martes, donde se procedió a la proclamación oficial de la única candidatura presentada para la presidencia del Real Club Taurino de Murcia, encabezada por el actual presidente.

El presidente de la Comisión Electoral, Jesús Béjar, y el secretario del Club, José Miguel Marín, certificaron la validez del proceso electoral y confirmaron la reelección de Avilés, quien continuará de regidor del Club Taurino decano de España del que es presidente desde 2008.

Asociacionismo taurino El Quite de Calasparra entregó sus premios

La Asociación Taurina 'El Quite de Calasparra' entregó este pasado sábado 8 de noviembre sus premios, en la que fue la XIX edición de los nacionales 'Villa Arrocera' y los XXXIV correspondientes a la Feria Taurina del Arroz.

Junto al Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza y con más de doscientos comensales se llevó a cabo una gala, presentada por Eliana Abellán, que tuvo como grandes protagonistas al maestro Luis Francisco Esplá y al diestro madrileño Fernando Robleño, premiados por sus magníficas trayectorias profesionales. En ese apartado de premios nacionales también fueron reconocidos El Mene, como mejor novillero de la temporada; Míriam Martín, hija de Victorino, que recogió el trofeo al mejor toro de la temporada; el excelente 'Milhijas', premiado con la vuelta en el arrastre y al que Borja Jiménez le cortó las dos orejas en Madrid el 15 de junio. Ni Borja Jiménez ni David de Miranda pudieron asistir a recoger sus premios al encontrarse realizando temporada americana. Tampoco pudo acudir José Escolar, recogiendo su trofeo Robleño. Sí recogió personalmente su galardón a la mejor labor informativa el director del programa 'Carrusel taurino' de Canal Sur Radio, Juan Ramón Romero.

Respecto a los premios locales, fueron nombrados socios de honor José María Hernández y Esperanza Marín. El premio al mejor aficionado joven correspondió a Fernando Guirao. Juan Carlos López recogió el premio especial al equipo de areneros de la plaza de toros de Calasparra. El representante de la ganadería de Fuente Ymbro, José Lara, recogió el premio a la mejor ganadería de la Feria Taurina del Arroz. El Mene, doblemente premiado, recogió el premio a la mejor faena de la Feria, y el ganadero Tomás Prieto de la Cal recogió el premio al mejor novillo de la Feria del Arroz 2025.

El presidente de El Quite, Juan Carlos Marín, intervino al final del acto repasando la actividad de la asociación y anunciando un premio nuevo, a partir de 2026, para el picador que mejor realice la suerte de varas. También quiso agradecer a la empresa Chipé Producciones la elección de ganaderías de este año, al igual que alabó la valentía de la alcaldesa de Calasparra, Teresa García, en defensa de la fiesta y en referencia al proyecto de rehabilitación del coso La Caverina.

La alcaldesa cerró el acto anunciando que el Ayuntamiento de Calasparra ha sacado a licitación las obras de reforma y ampliación de la plaza de toros.

Tertulia y escuela taurina El Toreo celebra su III Semana Cultural

La Asociación Cultural Taurina 'Tertulia Amigos del Toreo', titular de la Escuela Taurina de Murcia 'El Toreo', ha dado a conocer el programa de su III Semana Cultural Taurina que se celebrará desde el lunes 17 hasta el sábado 29 de noviembre. La apertura del ciclo cultural, el lunes 17, tendrá como protagonista a Luis Sánchez 'Guerrita' con una exposición de fotografía taurina con motivo de sus 50 años de alterativa y una charla del torero de Javalí Viejo que será presentada por Mariano Molina con el título '50 años de oro y plata'.

El miércoles 19 será el turno de Eliana Abellán, Dra. en Ciencias Veterinarias, que expondrá su tesis doctoral 'Propuesta de la tauromaquia patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad'. Estará presentada por Pedro Marín. El jueves 20 habrá una conferencia por parte de Paco Laguna, escritor, documentalista y director de la Casa-Museo de Manolete en Villa del Río. Contará con Francisco José Sánchez Barceló como presentador.

El viernes 21, el matador de toros y exdirector de la Escuela Taurina de Badajoz, Luis Reina, hablará de la realidad de una escuela taurina en Murcia. Bajo la dirección de Guillermo Lorente se proyectará el documental 'El toreo nace o se hace'. Una cena de gala pondrá broche a la semana el sábado 29, en el Hotel La Paz de Sangonera la Seca.