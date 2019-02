Los auditorios municipales ofrecerán 80 espectáculos de compañías de la Región Espido Freire y Fernando Marías participarán en el proyecto 'Hijos de Mary Shelley' interpretando monólogos dramáticos con tintes autobiográficos LA VERDAD Miércoles, 20 febrero 2019, 08:55

La red de Auditorios Municipales (La Alberca, Algezares, Beniaján, Cabezo de Torres y Guadalupe) ofrecerá esta temporada una amplia y variada programación, con 100 espectáculos, de los que 80 serán representados por compañías y entidades murcianas. El ciclo de conciertos del Conservatorio de Música de Murcia, el VI Concurso de Cante Murcia Flamenca, actuaciones de Bandas de Música y el Festival EnClave de Swing y Jazz serán las novedades musicales. Las compañías El Matadero, Teatro de la Entrega, Enclavados, Alquibla y Amigos del Tenorio, entre otras, pondrán en escena sus proyectos teatrales. Dentro del proyecto 'Hijos de Mary Shelley', que pide a autores que escriban y pongan en escena monólogos dramáticos y con tintes autobiográficos, se contará con la autora y premio Planeta Espido Freire y con Fernando Marías en el espectáculo 'Esta noche moriremos'. Para el público familiar se han programado títulos clásicos como 'Hansel y Gretel', 'El Principito', 'The wolf and the seven kids', 'Historia de un calcetín', 'Grillos y luciérnagas', 'Vuela Pluma'...

El III Ciclo de Danza Española incluye seis espectáculos de danza que van desde el flamenco más clásico de Maise Márquez con 'Habla la tierra' al más contemporáneo de Pol Jiménez con 'Katakana', pasando por grandes espectáculos como 'Relatos' con bailarines del Ballet Nacional. Este ciclo cuenta con la dirección artística de Ángel Manarre y se complementa con seis 'masterclass'. Espectáculos de magia y de humor con monologuistas como Ricardo Castella o Martita de Graná; certámenes de chirigotas; espectáculos de circo como Seu Te! de Acrobacia Mínima, y musicales murcianos como 'La Bella y la bestia' y 'La familia Addams' animarán estos espacios. Con carácter general, las entradas costarán 4 euros para adultos y 3 euros para niños. Entradas en www.enclavecultura.com y www.entradasatualcance.com.