El artista Daniel Barceló abre un nuevo espacio para difundir «lo underground» Barceló, ante algunas de sus últimas obras, en el nuevo espacio artístico de Murcia, en el número 25 de la calle Victorio. / nacho garcía / AGM Este próximo viernes y sábado, el diseñador Pedro Lobo transforma la sala en un 'showroom' para vender las piezas de su última colección MANUEL MADRID Martes, 16 octubre 2018, 10:21

Daniel Barceló (Murcia, 1980) acaba de abrir en la calle Victorio 25 un nuevo espacio dedicado al arte y diseño en Murcia, Fail Studio, concebido como amplificador cultural. Arte en cualquier manifestación. Desde la instalación a la moda. Además, lo hace en Santa Eulalia, junto a la galería T20, enfrente de Ocio Bar -que tiene programación sonora de tendencias con Djs cada fin de semana-. Y a un paso del huerto urbano gestionado por Huerta Bizarra, del Palacio de las Balsas -también funciona como centro de arte- y del Palacio de Santa Quiteria, donde el Consistorio lleva a cabo el proyecto 'La Mudanza', que incluye mercadillo de arte una vez al mes y exposición de artistas locales al aire libre.

En un principio, Barceló concibió este local, un antiguo garito, como su propio taller en Murcia, «pero tenía muchas posibilidades como espacio expositivo y yo tenía obra propia que mostrar, y me decidí a abrirlo». La puesta de largo en septiembre coincidió con la inauguración de la exposición que T20 dedica a Isidoro Valcárcel Medina. El próximo fin de semana el local se transformará en un 'showroom' con una videoinstalación del diseñador murciano Pedro Lobo (Murcia, 1983), que mostrará su última colección, 'Historia nº 5', viernes y sábado, de 19 a 24 horas. Cualquiera podrá adquirir las prendas en exposición, que son las que mostró recientemente en un desfile en el Centro Párraga.

«Es un sitio al que tenemos que sacarle partido, y queremos programar eventos de noche -hasta la medianoche- relacionados con el arte y la cultura, e incluso la contracultura y lo underground. Queremos cosas frescas y emergentes, generar un circuito artístico en esta zona, e ir manteniendo el espacio con las ventas que se puedan conseguir», reconoce el artista, que ayer enseñó a 'La Verdad' algunas de las obras que tiene a la venta, desde 50 a 1.000 euros. Graduado en Bellas Artes en la Universidad Miguel Hernández y máster en producción artística en la UMU, Barceló ha combinado en su trayectoria el diseño de producto y el interiorismo con la producción de instalaciones y la pintura. «Tenía ganas de mostrar mi pintura, los circuitos públicos ya se sabe cómo funcionan, los concursos no los veo como una forma de vida o de sobrevivir, y por eso me he lanzado a montar mi propio espacio. Más que buscar el éxito, es una forma de estar aquí, y de intentar ser lo más feliz posible. Pero me va a costar mucho, llevo un mes y estoy sudando sangre». Algunas de las obras expuestas ya tienen el buscado punto rojo (vendido), señal de que el público no le ha fallado, y eso le motiva.

Ubicado en la calle Victorio 25, en Santa Eulalia, la idea es «ir creando un circuito artístico en este barrio»

Fail Spacio abre de lunes a viernes de 18 a 21 horas y sábados (mañanas). Y hasta la medianoche en eventos.

Las obras expuestas son piezas relacionadas con la idea de identidad como algo líquido que se transforma. Una de las series, 'Transfiguratio Fail', está formada por rostros anulados a través de fluidos pictóricos. «Es muy matérica, me gusta que se vea la huella, que quede la mancha. Tiene que ver con los ojos, con ver, con estar y no estar, con la transformación». En una de ellas aparece un colegial, y Barceló habla en ella de los cambios que experimenta un adolescente. También aborda el uso de las tecnologías y el furor por los selfis o autorretratos que acaban colgados en redes sociales. «El selfi despega del dispositivo móvil y sube al satélite, y de ahí al espacio», cuenta el creador, siempre sonriente. El negro y el salpicado de la pintura, como estalactitas siderales, están muy presentes en la mayoría de las composiciones.

Trampas y transformaciones

Para Navidad prepara una colectiva y para 2019 contará con dos 'curator' (comisarios) potentes, Javier Díaz-Guardiola, coordinador de la sección de arte y arquitectura del 'ABC Cultural', y Rafael Doctor, director de la editorial Los Doscientos, especializada en ediciones limitadas de volúmenes dedicados a artistas contemporáneos e historia de la fotografía. «Con esto lo que queremos es posicionar el espacio, que le hemos llamado Fail Studio, que podría traducirse como error o fracaso. Me daba un poco de miedo al principio, lo testé con amigos, y tiene muchas consonancias, es fácil de recordar y tiene cierta gracia».

El pintor dedica una de las series a la transformación y prepara una colectiva con dos 'curators' de lujo

Barceló, que consiguió en 2002 y 2003 un accésit en el Creajoven Murcia de videoinstalación y pintura, está trabajando en una serie denominada 'Trampas', donde revisa el bodegón haciendo un juego con objetos y ganchillos para simular la trampa visual del arte. Otras obras que cuelgan en la nueva galería pertenecen a un trabajo anterior sobre animales. Un cisne se muestra en proceso de transformación desde «un patito feo» a un majestuoso fénix. «A veces uno puede fracasar en el intento del cambio», asiente. «Todas las obras funcionan bien de forma conjunta, con esa línea de la transformación, ya sea un perro o una calavera». En otro lienzo está Gala, su perra, una de las obras de las que más le costaría desprenderse. Una isla de hielo, «o un corazón glacial», por aquí. Un niño con ojo vago por allá. Un amante metamorfoseado por acá. La vida y sus habitantes. Colores cálidos. Movimientos... Afuera, el ir y venir de la ciudad.