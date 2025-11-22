Nápoles celebra el esplendor artístico de su período español Una exposición con obras de Ribera y Velázquez rememora el Siglo de Oro del virreinato con un acento en las creadoras de la época

El Siglo de Oro no fue una explosión artística y cultural exclusiva de España. También en otros territorios de la monarquía hispánica se vivió en aquellos años un período dorado, como ocurrió en la Nápoles del siglo XVII, por entonces una de las ciudades más importantes y pobladas de Europa. Una exposición que abrió este jueves sus puertas en la sede napolitana de las Galerías de Italia celebra aquel tiempo centrándose en particular en la contribución artística de las mujeres.

Más allá de la figura de la reconocida Artemisia Gentileschi, la capital partenopea bullía en aquellos años con las creaciones de Lavinia Fontana, Giovanna Garzoni, Fede Galizia y Diana Di Rosa, algunas de cuyas obras están presentes en la muestra, que también recuerda la historia de dos fascinantes divas napolitanas. La primera de ellas es la cantante Andreana Basile, a la que se rifaban en las cortes europeas en su época y que era hermana de Giambattista Basile, autor de 'El cuento de los cuentos (El pentamerón)', llevado al cine por Matteo Garrone. La otra era Giulia Di Caro, una extraordinaria mujer que desde sus humildes orígenes, en los que llegó a ejercer la prostitución, pasó a convertirse en una exitosa empresaria teatral.

«Nápoles era en el siglo XVII una ciudad abarrotada, pero no sólo de figuras masculinas que conocemos bien, sino también de muchas mujeres artistas de las que hablamos en la exposición, y de otras menos conocidas, pero no por ello menos importantes», cuenta Antonio Ernesto Denunzio, uno de los comisarios de la muestra, que lleva por título 'Mujeres en la Nápoles española: otro siglo XVII' y que puede visitarse hasta el próximo 22 de marzo. La exposición cuenta con 69 obras, en su mayoría cuadros, entre los que destacan las creaciones de dos pintores de nuestro país que estuvieron muy ligados a Nápoles. Por ello ha contado con la colaboración de la Embajada de España en Italia y de varias instituciones culturales españolas.

«Maravilla de la naturaleza»

El primero de ellos es José de Ribera, que hizo carrera en el virreinato, hasta el punto de que los napolitanos lo rebautizaron como 'lo spagnoletto' (el españolito). De su pincel salió una de las obras más significativas de la muestra, la 'Mujer barbuda', el retrato que le hizo a Maddalena Ventura, célebre en su época por tener medio palmo de negro pelo en el rostro.

Procedente de la región de los Abruzos, se le consideraba una «maravilla de la naturaleza», según recogen las fuentes de entonces, hasta el punto de que vivió durante un tiempo en la corte del virrey español de Nápoles. Ribera la retrató junto a su resignado marido en un cuadro propiedad de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli que, en cierta forma, 'vuelve a casa' con esta exposición. El otro pintor español presente es Diego Velázquez con su retrato de la infanta María de Austria, en préstamo desde el Museo del Prado.

Los artistas protagonistas de esta muestra coincidieron en Nápoles en un momento muy peculiar que vivió la ciudad con la visita de la citada infanta, hermana de Felipe IV y reina de Hungría, entre los meses de agosto y de diciembre de 1630. Aquel viaje tuvo una enorme resonancia social, cultural y artística en el virreinato, entonces en manos de Fernando Afán de Ribera, III duque de Alcalá y mecenas de artistas como Artemisia Gentileschi y Giovanna Garzoni. Se cree que fue en aquel período cuando Velázquez realizó el célebre retrato de la infanta conservado en el Museo del Prado.

«Un período extraordinario»

La cantante Andreana Basile, recordada en la exposición, se exhibió para María de Austria, que tomó entre sus damas a Isabella Gonzaga, princesa de Stigliano y cuya excentricidad pasó a la historia al hacerse con una indígena de las Canarias recién nacida que sufría de hipertricosis (crecimiento excesivo de pelo). A la joven le hizo un célebre retrato Lavinia Fontana que puede contemplarse en la muestra.

«Tras las exposición que organizamos sobre Artemisia Gentileschi en 2022, queríamos dar a conocer e impulsar la investigación sobre otras artistas napolitanas o que trabajaron aquí durante la época del Siglo de Oro. Fue un período extraordinario», concluye Michele Coppola, director general de las Galerías de Italia.