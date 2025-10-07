El festival Europalia se estrena con la primera muestra de Goya que se expone en Bélgica

El festival Europalia celebra este año su 30 edición con España y Francisco de Goya como claros protagonistas. Su programa, en el que participan más ... de 300 artistas de todas las disciplinas, tiene como eje central la exposición 'Luz y sombra: Goya y el realismo español', la primera muestra del pintor que se expone en Bélgica y que se podrá visitar a partir de mañana y hasta el 11 de enero en el centro artístico Bozar, en Bruselas. Los reyes de Bélgica y España, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el vice primer ministro belga, Maxime Prévot, serán los encargados de inaugurar la exhibición esta misma tarde.

La exposición, comisionada por Leticia Sastre Sánchez y Rocío Gracia Ipiña, utiliza a Goya como hilo conductor para entender los estereotipos asociados a España y para invitar a la reflexión del espectador. «Partimos de Goya para contar más de dos siglos de historia del arte en España», explican las comisarias. Aunque el realismo español nace con Diego Velazquez, se ha elegido a Goya porque «parte de ese realismo y lo mezcla con el misticismo y la picaresca para ver esa realidad de una forma mucho más contemporánea y descarnada».

A medida que el espectador se va adentrando en la exhibición, viaja a través de la historia de España, con 74 piezas de Goya y cuadros de otros pintores como Pablo Picasso, José Gutiérrez Solana, Antonio Saura y obras de los artistas vascos Agustín Ibarrola y Jorge Oteiza, entre otros. Cada pintura, hay 236 expuestas en total, refleja distintas escenas del regeneracionismo, la Guerra Civil, el franquismo y los últimos años de la dictadura en nuestro país. Destacan 'La marquesa de Villafranca pintando a su marido', el 'Corral de los locos' y 'Los cómicos ambulantes'.

Contraste y diálogo

La muestra -que se compone de obras cedidas por el Museo del Prado, el Museo Sorolla, el Museo Picaso, el Artium y el Museo de Bellas Artes de Bilbao- se articula a través del contraste, con piezas enfrentadas que muestran tradiciones como la tauromaquia, el flamenco y en las que también se encuentran escenas que representan la Semana Santa y el carnaval. La primera parte de la exposición se centra en el primer Goya y enfrenta el barroquismo y el clasicismo. «El artista parte de esa tradición barroca, pero se va a formar a Italia y a partir de ahí consigue romper la tradición previa y seguir avanzando», explica la comisaria, Leticia Sastre.

La segunda parte se centra en la época del artista durante la ilustración, enfrentando las formas cultas y las populares, mientras que la tercera parte trata de la expresión y la abstracción, concentrándose en el legado de Goya y obras más contemporáneas. Se trata, en definitiva, de un «proyecto coral» con pinturas y dibujos de 64 artistas, en el que un tercio de las obras son de Goya y en la que se muestra el arte que precedió al genio pictórico y que llega casi hasta la actualidad.

La muestra incluye la pieza 'Tauromaquia' del cineasta Albert Serra, una experiencia inmersiva construida a partir del material rodado junto al torero Pablo Aguado durante la filmación de su película 'Tardes de Soledad', ganadora de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián en 2024.

El festival de Europalia acogerá entre octubre y enero representaciones de música, teatro y cine de 300 artistas españoles, entre los que destacan la cantante y compositora Silvia Pérez-Cruz, que actuará junto a Salvador Sobral; la dramaturga Angélica Liddell; el bailarín Israel Galván; y el escritor Agustín Fernández Mallo.