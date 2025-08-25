Arrollador triunfo de Borja Jiménez en el cierre de la Feria de San Bartolomé de Cieza

La segunda corrida de Feria de San Bartolomé acabó con los tres toreros en volandas por la puerta grande, con un público festivo y un ... palco generoso, que puso muy barata la concesión de trofeos. Sirvió la corrida de Martín Lorca, que tuvo presencia, con matices pues tercero y cuarto tuvieron sus complicaciones.

El festejo Plaza de toros de Cieza Segunda y última corrida de la Feria de San Bartolomé.

Ganadería Seis toros de Martín Lorca.

Sebastián Castella, de blanco y plata, ovación con saludos y dos orejas.

Miguel Ángel Perera, de verde esperanza y oro, ovación con saludos y dos orejas.

Borja Jiménez, de azul azafata y oro, cuatro orejas.

Observaciones Al final del paseíllo la banda tocó el himno nacional. Los tres toreros salieron a hombros. Alrededor de media entrada.

Abrió plaza Sebastián Castella con el toro 'Defensor'. Lo lanceó con compás a la verónica poniendo broche con la media. Empujó el de Martín Lorca a la cabalgadura, metiendo los riñones. El francés inició su faena con ayudados por alto para ir ganando terreno hasta los medios. Allí firmó una primera tanda con la derecha muy ligada. Peor final tuvo la embestida por el pitón izquierdo y Castella volvió a tomar la diestra en una tanda rematada con un excelente pase de la firma. Perdió el trofeo por marrar con los aceros y saludó una ovación.

El cuarto tuvo romana y seriedad. No se dejó torear de capa ni se empleó en el peto. Eficaz con los rehiletes estuvo Rafael Viotti. Castella comenzó su faena por arriba, rompiendo mucho al de Martín Lorca. En los medios, el francés fue domeñando las bruscas embestidas de un toro sin clase al que metió en el canasto. Torero valiente, acabó en la corta distancia, con susto incluido. Mató de pinchazo y bajonazo y el público agradeció el esfuerzo pidiendo las orejas. La presidencia dio las dos. Con una hubiera sobrado.

Aplaudido fue el saludo de Perera al segundo, toro que se dejó torear de capa y levantó al caballo de picar hasta derribarlo. Firmó un quite por delantales el extremeño, que brindó al respetable una faena larga e intermitente frente a un toro noblote, que humilló, pero al que le faltó transmisión. Lo mejor de Perera ocurrió con la zurda. Finalizó a pies juntos antes de matar de en un pinchazo y una media defectuosa, culminada con el descabello.

El quinto recibió un fuerte puyazo. No se había entregado nada en el capote de Perera. Tiró de técnica y temple el extremeño para superar las condiciones de un toro bonancible en la muleta. Así fue fluyendo una faena pulcra en las formas y de largo metraje. Al segundo intento cobró una estocada ladeada que fue suficiente. La presidenta no tuvo pudor en conceder dos orejas. Otro exceso.

A por todas salió Borja Jiménez, que formó un lío con el capote desde el recibo con dos faroles de rodillas y vibrantes verónicas rematadas con la larga mirando al tendió y el galleo por chicuelinas para llevar al toro al caballo. Hubo quite, también por el pase de Chicuelo. Con cinco pases por alto, sin mover los pies, comenzó su faena. Ya en los medios, con el toro derrotando por arriba al final de los muletazos, a base de toques fuertes y exposición fue enjaretando las series de derechazos. Un circular improvisado para salir de una situación de apuro puso al público en ebullición. Le costó cuadrar al de Martín Lorca, entrando a matar Jiménez pegado a tablas, lo que no impidió que metiera la espada.

Dos orejas, estas sí merecidas, para un torero que está en un momento extraordinario y que completó el triunfo con el sexto, un toro que tuvo un gran pitón derecho. El de Espartinas lo lanceó a pies juntos en el saludo, ganando terreno para cerrar por chicuelinas. Buen puyazo recetó Vicente González. Brindó Borja a la Unión Musical de Cieza y el inicio de faena fue de fuegos de artificio con los pases cambiados por la espalda en el mismo centro del anillo. Luego hubo emoción en las tandas de toreo en redondo con el torero conectando totalmente con la grada. Dos pinchazos precedieron una estocada que, de haber sido a la primera hubiera supuesto premio de máximos trofeos. El palco le dio dos orejas.