Larga de remate de Borja Jiménez en el saludo de capa al primero de la tarde en Cieza.

Larga de remate de Borja Jiménez en el saludo de capa al primero de la tarde en Cieza. Javier Carrión / AGM

Arrollador triunfo de Borja Jiménez en el cierre de la Feria de San Bartolomé de Cieza

Castella y Perera le acompañaron en la salida a hombros en una tarde excesivamente triunfalista

Francisco Ojados

CIEZA.

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:00

La segunda corrida de Feria de San Bartolomé acabó con los tres toreros en volandas por la puerta grande, con un público festivo y un ... palco generoso, que puso muy barata la concesión de trofeos. Sirvió la corrida de Martín Lorca, que tuvo presencia, con matices pues tercero y cuarto tuvieron sus complicaciones.

