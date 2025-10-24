El Arqueológico de Murcia reúne proyectos internacionales de preservación del pasado La muestra 'El abrigo de las ruinas', comisariada por los arquitectos Pedro Azara y Tiziano Schürch, está compuesta por 60 paneles con textos y fotos

El Museo Arqueológico de Murcia, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, acoge hasta el 11 de enero de 2026 la exposición itinerante 'El abrigo de las ruinas', un proyecto que reúne ejemplos internacionales de intervenciones modernas y contemporáneas destinadas a preservar el patrimonio arqueológico. A través de una selección de proyectos arquitectónicos internacionales, construidos desde los años treinta del siglo XX y sobre todo en el siglo XXI, vemos cómo se han enfrentado al problema de levantarse sobre lo caído para protegerlo, para mantener la imagen de una ruina que ya no se entiende como un ente destruido, sino como una obra que ha adquirido una nueva naturaleza.

La muestra, comisariada por los arquitectos Pedro Azara y Tiziano Schürch, está compuesta por 60 paneles que combinan textos y fotografías en los que se ofrecen soluciones arquitectónicas al problema de cómo cubrir estructuras en distintas zonas arqueológicas. Se trata de ejemplos en los que la arquitectura de protección ha permitido devolver la dignidad a los restos y potenciar su valor o facilitar su comprensión y visita.

El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, apuntó ayer en la inauguración que la exposición «invita al visitante a reflexionar sobre el papel de la arquitectura como guardiana de la memoria, recordando que cubrir una ruina no significa ocultarla, sino mantenerla viva frente al tiempo y el olvido».

La exposición propone un recorrido por distintas estrategias arquitectónicas para «abrigar» las ruinas, entendiendo la preservación no solo como un gesto técnico, sino también simbólico y poético. Las distintas unidades expositivas; Líneas (contornos), Tendidos (planos horizontales), Volúmenes y Planos Verticales (muros y cerramientos), muestran cómo los arquitectos contemporáneos crean estructuras ligeras, cubiertas, muros o espacios envolventes que dialogan con los restos arqueológicos sin reconstruirlos, respetando su fragilidad y potenciando su valor histórico y estético.

Producida originalmente en Barcelona para el Centro Cultural El Born, la muestra llega a Murcia tras pasar por el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida y Medina Azahara (2024). La exposición podrá visitarse en el horario habitual del museo: de martes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas; sábados, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas; y domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas.