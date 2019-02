Arqueología fuera del aula Excavación arqueológica en la Cueva del Arco, ubicada en Cieza. / Guillermo Carrión / AGM Las universidades impulsan veintidós proyectos de investigación en distintos yacimientos de la Región, para los que carecen de recursos económicos ROSA MARTÍNEZ Domingo, 24 febrero 2019, 12:06

En la Región hay catalogados, según datos de la Consejería de Cultura, 2.890 abrigos rupestres y yacimientos arqueológicos, de los cuales en torno a unos 40 están acondicionados para las visitas y 35 tienen abiertos proyectos de investigación. La gran mayoría de estos últimos, un total de 22, cuentan con impulso universitario. La institución académica es la principal promotora de los trabajos que, en materia arqueológica, se han llevado a cabo en la Región a lo largo de los años, en parte porque «la investigación», reconoce el profesor del departamento de Prehistoria la Universidad de Murcia (UMU) Joaquín Lomba, es una de las tres grandes tareas que este organismo tiene encomendadas, junto con «la docencia y la transmisión de conocimientos».

En la actualidad, está presente de forma directa en una veintena de enclaves, pero también figura vinculada a un amplio número de actuaciones que tienen por misión el estudio de las huellas del pasado. Lo afirma el catedrático de Historia Antigua de la UMU Rafael González, quien apunta que «casi el 100% de la investigación en Arqueología que se realiza tanto en Murcia como a nivel nacional está relacionada con la Universidad», en referencia no solo a la actividad que se puede desarrollar en yacimientos con varios años de estudio o consolidados, sino a las excavaciones de urgencia que se desarrollan en el ámbito urbano, ya que, quienes las realizan, apunta González, son, en su mayoría, «profesionales que colaboran o mantienen relación con la Universidad».

De los 22 enclaves regionales con participación universitaria sobre los que actualmente existen proyectos de investigación, veinte están coordinados por docentes de la Universidad de Murcia, y dos, por un mismo equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB): el dirigido por el arqueólogo Vicente Lull, con actividad en los yacimientos argáricos de La Bastida y La Almoloya, en Totana y Pliego.

Varios de los enclaves de estudio universitario recibirán ayudas de la Consejería de Cultura

Todos tienen como principal objeto el estudio científico y académico de un interrogante para el que en una gran parte de las ocasiones es necesaria la excavación, pero esta, advierte Lomba, no es el «propósito final», sino «solo un pedazo del trabajo». Y su posterior puesta en valor y apertura al turismo es también una fase más que, si bien no compete a la Universidad, «ayuda a seguir investigando».

La razón es económica: «Cuesta más conseguir financiación para los yacimientos menos atractivos», apunta el docente. Las instituciones académicas no disponen, explica, de un presupuesto específico para excavar o investigar yacimientos, únicamente canaliza los fondos o ayudas otorgados a determinados proyectos tanto públicos como privados; prácticamente nulos en el caso de los primeros y «muy escasos» en el de los segundos en los últimos diez años.

Precisamente, el periodo de tiempo en el que la convocatoria de ayudas públicas para la excavación e investigación arqueológica en la Región ha sido inexistente. Desde 2009 hasta el pasado 2018, cuando la Consejería de Cultura puso en marcha un doble programa de subvenciones para el estudio y la intervención de piezas y yacimientos, dotado cada uno con medio millón de euros -solo se ha resuelto uno, el destinado a actuaciones sobre el terreno-, los proyectos arqueológicos no han contado con financiación por parte de la Comunidad, salvo en actuaciones puntuales y de urgencia. «De haber tenido, los trabajos estarían más avanzados», asegura González, también director del departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la UMU, y responsable del yacimiento romano de Los Villaricos, en Mula.

Cursos de formación

Sin embargo, en estos años, la falta de recursos económicos no ha paralizado la actividad arqueológica. Algunos enclaves, como Los Villaricos o Coimbra, en Jumilla -dos de los seis sitios arqueológicos a los que Cultura destinará fondos en base a su última convocatoria-, han seguido realizando tareas de excavación gracias a apoyos privados y municipales, y a la organización de cursos de formación con pago de matrícula por parte de los estudiantes. Estos últimos han permitido financiar, precisa Lomba, muchas de las campañas realizadas en los últimos años en la Región.

Pero la falta de recursos no solo ha afectado a los lugares de excavación, también ha influido en el aprendizaje de los alumnos. Los cursos, reconoce el profesor de la UMU y director de los trabajos en Coimbra, José Miguel García Cano, han ayudado a la formación de los estudiantes que han accedido a ellos, en muchas ocasiones no solo procedentes de la Región, sino también de fuera, pero no ha ocurrido así, cree Lomba, con quienes no han podido acceder a ellos. Para este último, «los diez años de parón -en cuanto a financiación pública- significan que no he podido formar a mis alumnos y que, cuando busco a alguien que me eche una mano, no tenga alumnos con experiencia. Es una generación perdida», lamenta.

Arqueológicamente, señala González, la Región es una zona «muy rica, no más que otras, pero sí de las más ricas de la Península. Tiene yacimientos muy importantes», y cita Cartagena, con el Molinete y el Teatro Romano; el balneario de Fortuna, de igual época; y Los Villaricos, donde se ubican «una almazara y bodega romanas de las pocas que se conocen del Imperio».

Nueva convocatoria

Además de las dos convocatorias de ayudas, para intervenciones arqueológicas y proyectos de investigación, lanzadas el pasado año por la Consejería de Cultura, el departamento que dirige Miriam Guardiola publicó hace una semana las bases de una tercera convocatoria de subvenciones -dotada con otro medio millón de euros, y también para actuaciones sobre el terreno- que tiene por objeto dar apoyo a aquellos proyectos que se han quedado fuera de la convocatoria ya resuelta, de la que se van a beneficiar los asentamientos argáricos de La Almoloya (Pliego) y La Bastida (Totana), el poblado ibérico de Coimbra (Jumilla), los baños romanos de Fortuna, el castillo de Nogalte en Puerto Lumbreras y la villa romana de Los Villaricos, en Mula. Todos ellos destinarán la mayor parte de los fondos a trabajos de conservación y consolidación de restos arqueológicos, para los que todavía no tienen fecha de inicio; están a la espera de que la Consejería consigne el dinero en los ayuntamientos.

Por su parte, la convocatoria de ayudas a la investigación y el estudio de materiales, a la que la Universidad ha concurrido con un amplio número de proyectos, se encuentra en fase de subsanación de documentación, informan desde Cultura.