Armas Marcelo sobre la muerte de Vargas Llosa: «Estuve paralizado y sin levantarme del sillón un día entero. Experimenté lo que es la orfandad»

La segunda edición de 'Diálogos en Las Claras', iniciativa de la Fundación Cajamurcia para promover el diálogo y el encuentro a través de la palabra, ... arrancó este lunes en el centro cultural con palabras del presidente de la entidad, Carlos Egea Krauel. «Hablar y dialogar es más necesario que nunca en unos momentos en los que se levantan muros, se cancela al que no piensa igual y no se admite la divergencia», objetó Egea, quien propuso «recuperar el ágora, el lugar de encuentro y el Centro Cultural Las Claras lo ha sido, lo es y quiere seguir siéndolo».

«El Centro Cultural Las Claras, en el corazón de Murcia, convive con un convento de clausura de monjas clarisas, una iglesia abierta al culto y un museo en el que puede admirarse el pasado árabe de nuestra ciudad, ahora que se conmemora el 1.200 aniversario de su fundación, junto con joyas del arte sacro conventual. Es, pues, un lugar para la convivencia, para la creación artística, para el pensamiento y, en suma, para la cultura y el diálogo», insistió el presidente de la Fundación Cajamurcia.

La articulista y fundadora de 'Zenda' María José Solano, autora de 'Una aventura griega: Tras los pasos de Patrick Leigh Fermor', es la coordinadora de estas jornadas sobre literatura con aquellos que han hecho de la lectura y el diálogo una forma de vida, según recordó Carlos Egea. Escritores, periodistas y críticos participan durante dos días para reivindicar que la literatura sigue siendo uno de los grandes territorios de la libertad. Egea dio las gracias a Solano «por tu dedicación, profesionalidad y buen hacer, y por acercarnos la palabra de Juancho Armas Marcelo, Sergio Vila-Sanjuán, Arturo Pérez-Reverte y la tuya propia en estas dos tardes para el diálogo».

Arturo Pérez-Reverte, Julio Mínguez, Carlos Egea, María José Solano y Juancho Armas Marcelo.

Egea dio las gracias asimismo a Arturo Pérez-Reverte «por encontrar un hueco en su permanente actividad de espléndido escritor comprometido con la narración y la palabra. Durante muchos años, la Fundación Cajamurcia está siendo tu casa en Murcia por lo que la abrimos de nuevo con mucho gusto». Pérez-Reverte intervendrá este martes en estas jornadas en Las Claras junto al periodista y escritor Sergio Vila-Sanjuán en un diálogo abierto sobre la aventura de escribir, el oficio y la mirada, en un encuentro programado a las 19 horas en Las Claras.

María José Solano (Sevilla, 1975) y Juan José Armas Marcelo (Las Palmas de Gran Canaria, 1949), académico de varias academias, hablaron en Murcia de la vida, la obra y el legado de Mario Vargas Llosa, un escritor cuya vida se apagó este mismo año, pero cuya luz permanecerá siempre entre sus maravillosos libros, como celebraron los organizadores. Armas Marcelo no es un escritor «descatalogado», como él mismo con ironía se autodenomina, sino «inclasificable», según Solano, quien alabó su trayectoria. «Es un gran lector, un grandísimo pensador, un orador envidiable», insistió Solano al presentar al ganador del Premio Canarias de Literatura y autor de 'Vargas Llosa: el vicio de escribir'.

Armas Marcelo aclaró que no es el que más sabe de Vargas Llosa, sino «el único de los que más saben de Vargas Llosa que no es peruano». «Yo nací en un sitio muy pequeño que tiene el vicio de la chiquititez. Todas las islas ahogan, pero las más pequeñas ahogan todavía más», comprende Armas Marcelo, autor de novelas, ensayos y estudios literarios, y un comunicador muy televisivo. Dijo que en Murcia se habla «español».

Vargas Llosa odiaba el alcohol y el humo, recordó Armas Marcelo: «Se convirtió en un monje tenebroso, por eso no sabía nada de jazz»

Sobre Vargas Llosa, Armas Marcelo [autor de obras de ficción como 'Celebración de la intemperie' (2008), 'Al sur de la resurrección' (2006) y 'Casi todas las mujeres' (2003), aunque su filmografía es ciertamente extensa] explicó lo que representa una amistad de un escritor hacia otro escritor, en el que uno aplaude la inmensidad del otro, siendo en este caso prácticamente generacionales pues se llevaba apenas diez años. Armas Marcelo leyó con 19 años 'La ciudad y los perros', luego 'La casa verde' y 'Los cachorros', la historia de Pichula Cuéllar. «Yo tuve una delicada hermandad con Mario», reconoció el escritor canario, cuya amistad con el Nobel de Literatura surgió «de la viva admiración». Primero leyó sus obras, luego conoció al autor y al personaje.

Armas Marcelo tuvo una noche entera de conversación con Vargas Llosa en Santa Cruz de Tenerife, recordó en Las Claras: «¡Diez horas esperando a un barco que partía para Lima! Un tipo así no se podía entretener con un lector más o menos pasivo, pero nosotros estuvimos diez horas, y así surgió una amistad profunda, no exenta de discusiones. Yo no tengo las mismas ideas políticas que tiene Mario. Las suyas son profundas, unos criterios discutibles y a veces contradictorios», dijo, reconociendo que habla de él todavía en presente.

Un día sentado tras enterarse de la muerte del Nobel

El escritor canario se enteró de su muerte en Lima apenas un minuto después de producirse, a las dos de la mañana hora española, «y estuve sin levantarme del sillón en mi casa de Madrid un día entero, paralizado. Experimenté el sentido de lo que era la orfandad, se había muerto mi hermano mayor». Una amistad que creció a todos los niveles. Siguieron discutiendo «incansablemente». Vargas Llosa odiaba el alcohol y el humo, recordó, «se convirtió en un monje tenebroso, por eso no sabía nada de jazz. Era un voluntarista, si tenía que aprender ruso aprendía en diez semanas. Acabó siendo un gran entendedor de la música clásica».