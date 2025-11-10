La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Julio Mínguez, Arturo Pérez-Reverte, Carlos Egea Krauel, Juan José Armas Marcelo y María José Solano, este lunes en Las Claras. Juanchi López

Armas Marcelo sobre la muerte de Vargas Llosa: «Estuve paralizado y sin levantarme del sillón un día entero. Experimenté lo que es la orfandad»

Literatura ·

Carlos Egea Krauel abre la segunda edición de 'Diálogos en Las Claras', una iniciativa de la Fundación Cajamurcia para promover el diálogo y el encuentro a través de la palabra con la coordinación de la escritora sevillana María José Solano y con la participación este martes de Sergio Vila-Sanjuán y Arturo Pérez-Reverte

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:10

Comenta

La segunda edición de 'Diálogos en Las Claras', iniciativa de la Fundación Cajamurcia para promover el diálogo y el encuentro a través de la palabra, ... arrancó este lunes en el centro cultural con palabras del presidente de la entidad, Carlos Egea Krauel. «Hablar y dialogar es más necesario que nunca en unos momentos en los que se levantan muros, se cancela al que no piensa igual y no se admite la divergencia», objetó Egea, quien propuso «recuperar el ágora, el lugar de encuentro y el Centro Cultural Las Claras lo ha sido, lo es y quiere seguir siéndolo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La vida (y el sexo) después del cáncer de próstata: «Hay que hablar abiertamente, y no tener miedo»
  2. 2 Buscan a un joven que fue visto por última vez en Murcia el pasado martes
  3. 3 El temporal esquiva la Región de Murcia, pero llega el frío: mínimas de hasta dos grados
  4. 4

    La reapertura de la vía entre Murcia y Albacete puede retrasarse al segundo semestre de 2026
  5. 5 Los primeros análisis apuntan a una intoxicación por salmonela en el hotel de Lo Pagán
  6. 6

    Moreno reconoce que se involucra en decisiones importantes del Cartagena
  7. 7 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 10 al 14 de noviembre en la Región de Murcia
  8. 8 Una influencer desvela el truco para saber si un abrigo protege del frío antes de comprarlo: «Es una barbaridad»
  9. 9

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda
  10. 10

    Los dueños de 339 inmuebles optan a permisos para ocupar parte de la costa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Armas Marcelo sobre la muerte de Vargas Llosa: «Estuve paralizado y sin levantarme del sillón un día entero. Experimenté lo que es la orfandad»

Armas Marcelo sobre la muerte de Vargas Llosa: «Estuve paralizado y sin levantarme del sillón un día entero. Experimenté lo que es la orfandad»