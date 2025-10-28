La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Una de las imágenes que forman parte de la muestra. Archivo General de la Región

El Archivo General de la Región de Murcia celebra Halloween con una galería sobre la fotografía post mortem

La muestra virtual, disponible a partir del 31 de octubre, invita a reflexionar sobre el duelo, la memoria y las formas de recordar a los seres queridos en los siglos XIX y XX

LA VERDAD

Martes, 28 de octubre 2025, 12:06

Comenta

El Archivo General de la Región de Murcia, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, ha organizado, con motivo del Día de los Difuntos y de la celebración de Halloween, una nueva galería fotográfica virtual dedicada a una práctica tan desconocida como conmovedora, la fotografía post mortem, dirigida a conocer cómo afrontaban nuestros antepasados la pérdida de un ser querido y qué lugar ocupaba su memoria en el seno familiar.

Durante el siglo XIX y buena parte del XX, cuando la mortalidad infantil era elevada y los retratos en vida eran poco comunes, muchas familias encontraron en estas imágenes la única forma de preservar el recuerdo de un ser querido. Especialmente en el caso de los niños, estas fotografías se convertían en testimonios silenciosos de amor y duelo.

La exposición reúne una selección de piezas procedentes de los fondos fotográficos del Archivo, entre los que destacan los trabajos de Fernando Navarro (Totana, 1885–1915) y José Casaú (Cartagena, 1910–1930), así como imágenes pertenecientes a colecciones privadas de familias como los Fontes Pascual del Riquelme-Viudes, Jiménez de Cisneros o Dictinio de Castillo.

En estos retratos, especialmente en los de niños, era habitual representar al difunto como si estuviera dormido, vestido con sus mejores galas y rodeado de flores. A menudo aparecía en una cuna, en brazos de sus padres o junto a sus hermanos mayores, reflejando una visión de la muerte íntima, doméstica y profundamente humana. Aunque menos frecuentes, también se conservan retratos de adultos acompañados por sus familiares.

Más allá de su evidente valor documental, la muestra invita a reflexionar sobre la relación de la sociedad con la muerte, el significado del duelo y la construcción de la memoria familiar. «Estas imágenes, cargadas de simbolismo y ternura, constituyen una fuente esencial para comprender la historia cultural, social y emocional de la Región de Murcia», explicó el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez. La galería estará disponible en la web del Archivo General a partir del viernes 31 de octubre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ocupantes del poblado chabolista de La Fica: «No tenemos pensado irnos de aquí porque no podemos pagar un alquiler»
  2. 2 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  3. 3 Así puedes comprobar rápidamente qué viajes del Imserso siguen disponibles
  4. 4

    La CHS reconoce ahora la existencia de una rambla que atraviesa la almenara que colapsó por el barro
  5. 5

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  6. 6 Seis heridos en un choque frontal entre dos vehículos en Murcia
  7. 7

    La anoxia desaparece «de forma súbita» del Mar Menor por los vientos y la entrada y salida de agua del Mediterráneo
  8. 8 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 27 al 31 de octubre en la Región de Murcia
  9. 9 Una conductora se empotra contra un autobús en pleno centro de Murcia
  10. 10 Herido grave en un accidente entre dos camiones en la autovía A-7 a la altura de Librilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Archivo General de la Región de Murcia celebra Halloween con una galería sobre la fotografía post mortem

El Archivo General de la Región de Murcia celebra Halloween con una galería sobre la fotografía post mortem