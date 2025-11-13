La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Antonio Ortega, docente, crítico literario de Ababol y escritor. LV

Antonio Ortega se asoma a los claroscuros del mundo rural de los años 60 y 70 en 'La edad de la inocencia y otros relatos'

El crítico literario de 'Ababol' y profesor durante 12 años del IES Ibáñez Martín de Lorca presente este jueves, a las 20 horas, en el Palacete Huerto Ruano su último libro junto a Pedro Felipe Sánchez Granados y Juan Grima: «Hay un poco de herida todavía, y por ahí saldrán seguramente muchas más historias que permenecen en el olvido»

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:54

El filólogo Antonio Ortega (Huércal-Overa, Almería, 1959), crítico literario del semanario 'Ababol' de LA VERDAD desde 2004, profesor de la UNED y durante doce ... años director del IES Ibáñez Martín de Lorca, reúne en el libro 'La edad de la inocencia y otros relatos' quince textos, la mayoría enfocados a su historia personal desde la guerra civil hasta los años 80. «Umbral decía que siempre escribe uno de sí mismo. Esto no es una biografía, yo he intentado hacer literatura. Pero es verdad que este libro tiene mucho que ver con el paraíso personal que se esconde e n estos campos del sur», reconoce Ortega.

