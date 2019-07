Entrevista Antonio Orozco: «Ha sido un salto al vacío» Antonio Orozco recibe el disco de diamante. / Almudena Santos El cantante barcelonés pone fin a su gira 'Único' con un concierto en el Teatro Real ALMUDENA SANTOS Madrid Jueves, 25 julio 2019, 18:49

Antonio Orozco está cerca de cumplir 20 años en el mundo de la música, en los que ha publciado once discos y ha vendido más de diez millones de copias. Una cifra que le ha valido el Disco de Diamante. También, recibió el Ticket de Oro, por la gira 'Único'. Galardón que define como «el éxito un grupo humano creyendo todos a la vez» y que finaliza este sábado con un concierto en el Teatro Real.

Una gira con 111 conciertos con todas las entradas vendidas y alrededor de 135.000 espectadores. «'Único' es un salto al vacío, es algo totalmente nuevo, una hazaña en la que podíamos habernos matado», afirma Orozco.

Entre agradecimientos, abrazos y ojos llorosos, el artista termina la gira. «Ha sido el proyecto más ambicioso y más importante de mi carrera», explica. Ha sido una experiencia en la que ha habido días en los que ha estado «más cerca de la locura que de la cordura». Un acontecimiento en las que se mezcla música, teatro, películas… Actuaciones que le ha convertido en «una persona distinta». Ha aprendido a reírse de sí mismo y a ser mucho más práctico.

Ha sido una gira caracterizada por el misterio. Orozco pedía que no se contara lo que ocurría en el escenario, que no se desvelara nada. Se lanzaron diversos 'hashtags' como #Guárdameelsecreto o #Nodejesquetelocuentenadie, con el fin de hacer partícipe al público del silencio, de no destapar el contenido del concierto, de la gira. Sin embargo, a pesar de finalizar en dos días, Orozco volverá para buscar «cumplir todos los sueños» tal y como ha hecho en esta segunda temporada.

Es el final de lo que comenzó en Reus (Tarragona) en septiembre de 2018. Después de casi un año de espectáculos en toda España, Antonio Orozco deja la gira, pero está muy agradecido a todo el equipo que le ha acompañado y a toda esa gente que ha ido a cumplir sus deseos junto a él, a aquellos que han comprado todas las entradas posibles en cada uno de sus conciertos. Dice adiós a la gira en la que decidió arriesgarlo todo para ganar o perder y salió vencedor.