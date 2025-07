Antonio Marín Albalate: «Viajo sobre todo para escuchar buena música en directo»

Antimilitarista y fan de Umbral, el ensayista, poeta y letrista musical es autor de los versos de 'Tú y tu luz', canción compuesta por Ovidio ... López e incluida en el último álbum de Ana Belén, 'Vengo con los ojos nuevos', recién estrenado en formato físico.

1 Libro Francisco Umbral (1975) 'Mortal y rosa'

Ampliar Detalle de la portada 'Mortal y rosa', de Francisco Umbral. Ediciones Cátedra

«Lo he regalado más de una vez en diferentes ediciones y lo he releído bastante. Soy un fan de Paco Umbral, que es ante todo un poeta. Fue uno de los primeros libros que leí de él. Trata de la muerte del hijo. En toda la prosa de Umbral hay una poética en sí misma. No está muy bien considerado actualmente, por su forma de ser políticamente incorrecta y su fama de misógino. Yo creo que no lo era, pero cada uno es libre de pensar y opinar como quiera. Este libro me atrajo por cómo el autor canaliza el dolor de ver apagarse la vida de su hijo a través de lo literario».

2 Película Dalton Trumbo | World Entertainment (1971) 'Johnny cogió su fusil'

Ampliar Detalle del cartel de 'Johnny cogió su fusil'. World Entertainment

«Me impactó en su día. Tanto, que todavía la recuerdo. Está ambientada en la Primera Guerra Mundial y la protagoniza un joven estadounidense que queda ciego, sordo, mudo y sin extremidades, comunicándose con el exterior por una especie de morse. Solo desea acabar con su vida. Es un drama y un alegato antimilitarista, una historia sobre las malditas guerras, que no sirven para nada. La volveré a ver».

3 Canción Joan Manuel Serrat | Álbum 'En tránsito' (1981) 'Hoy puede ser un gran día'

Ampliar Detalle de la portada de 'En tránsito'.

«Esa canción me acompaña desde 1981. Si estás alegre, miel sobre hojuelas, y, en caso contrario, adiós tristeza con los primeros acordes. Es infalible. Otra canción de Serrat que me encanta y que no ha cantado mucho en directo es 'Tordos y caracoles', porque representa muy bien el alineamiento de la sociedad».

4 Rincón En Cartagena y Los Dolores (Región de Murcia) Mister Witt Café y Mi Secreto

Ampliar Fachada de Mister Witt. Pablo Sánchez del Valle

«Viajo y me muevo sobre todo para escuchar buena música en directo. Un sitio que me encanta en Cartagena es Mister Witt, donde presenté el libro que hice sobre el guitarrista Miguel Ángel López Escámez 'Cachorro' [Miguel Ángel Cachorro. Una sonrisa en medio de la tormenta']. Otro refugio al que 'viajo' para tapear y tomar unas cervezas en cualquier época del año es Mi Secreto. Soy de la periferia y este lugar está en mi pueblo, en Los Dolores. Me da igual ir solo o acompañado, porque ese 'viaje' es de lo más lúdico, placentero y económico, aunque se ha puesto un poco de moda y te encuentras a gente joven y a viejales como yo. Los camareros y camareras son gente agradable que te atiende de puta madre. Es un sitio familiar muy recomendable».

5 Red social Uso profesional y personal Facebook

Ampliar

«Facebook es la única red social donde me desenvuelvo con cierta soltura. No me hago todavía con Instagram. ¿Qué es eso de Mi historia? Vaya lío. Cada vez entro menos a las redes, aunque están bien si no se convierten en una plataforma para el insulto. Hay mucho personal descerebrado pululando por ellas, escudado detrás de una pantalla. Procuro no caer nunca en esa trampa. También está el tema del ego, con gente que quiere que solo le digas lo bien que lo ha hecho y, si no les dices nada, mandan por WhatsApp o Messenger la publicación por duplicado. Cada vez me repatea más y, como tengo mi parte 'bordesica', como decimos por mi tierra, no pongo nada ni doy Me gusta».

6 Tapa Para tomar en un local de costa | Cartagena Marinera

Ampliar

«Tomo la marinera donde sea y cuando se presente. Si es cerca del mar, mejor. Es una de las bondades de habitar en Cartagena. Sobre todo me gusta tapear cuando voy con mi amigo Juan Antonio Rubio, que me acompaña desde los años 70».

7 Serie Bruno Heller | CBS (2008) | 7 temporadas 'El mentalista'

Ampliar Detalle del cartel de 'El mentalista'. CBS

«No soy de series. Concibo 'El mentalista' como puro entretenimiento por su buena combinación de humor, drama y misterio. Me encanta. La veía cuando estaba currando y la anécdota es que muchas veces me dormía viendo algún capítulo. Como suelen repetirlos, recupero los que en su día me perdí».