50 años de alternativa de Guerrita

La mañana del domingo en la plaza de toros de la Finca La Herencia, en la pedanía de Torre Pacheco de El Jimenado, resultó un ... agradable encuentro, a dos velocidades, con el toreo. De una parte, estuvo el futuro, con los alumnos más jóvenes de la Escuela Taurina El Toreo de Murcia dando acompasados lances al aire bajo la atenta mirada de sus profesores antes de que el primero de los cinco becerros de Julio de la Puerta, de buen juego y dos premiados con sendas vueltas en el arrastre, saltaran al bien cuidado ruedo. Con cuatro de esas reses mostraron sus buenas maneras los cuatro novilleros anunciados, Dani Rivas (de la Escuela Taurina de Linares), Toni Marín e Iván Benito (ambos de la Escuela Taurina de Murcia El Toreo) y Saúl Collado (de la Escuela Taurina de la Diputación de Badajoz). Los cuatro dieron la vuelta al ruedo tras sus actuaciones con las dos orejas en las manos.

Entre medias, en tercer lugar en este festejo enmarcado en el II Encuentro de Escuelas Taurinas de Murcia, actúo un torero veterano, Luis Sánchez 'Guerrita', profesor de la Escuela Taurina El Toreo, que vivió una mañana de emociones junto a sus alumnos, familiares y amigos para celebrar su 50 aniversario de alternativa, que tomó en Cehegín el 14 de septiembre de 1975. Luis recibió un homenaje previo por parte de la Tertulia Amigos del Toreo y la directiva de la Escuela y delante del astado disfrutó de lo lindo en una faena de poso, en la que enseñó a los noveles como dar las distancias y tiempos al animal para componer la figura en el toreo fundamental por ambos pitones. Tras su actuación magistral, paseó los máximos trofeos –no importó que pinchara– en una vuelta al ruedo que culminó seguido de sus alumnos. Fue sacado a hombros junto los cuatro novilleros en el cariñoso cierre.

En cuanto a los novilleros, gustó mucho en el becerro de apertura el espigado Dani Rivas, que toreó con mucho temple y suavidad a un novillo que tuvo calidad y fuerzas justas. Toni Marín sumó un nuevo triunfo en esta temporada en la que ha pisado ruedos de plazas relevantes. Entonado con el capote, puso banderillas, brindó a 'Guerrita' y firmó buenos muletazos, alargando las embestidas del buen ejemplar de Julio de la Puerta en su faena con la franela. En el quite, toreó al alimón con su compañero de la Escuela Iván de Benito, jovencísimo alumno que sorprendió a los asistentes por su excelente gusto toreando las telas. Toreo de pellizco, tuvo el novillo ideal para desarrollar su toreo de inspiración. Muy puesto se vio al extremeño Saul Collado, novillero con oficio, capacidad y ambición al que no le importó la voltereta que le propinó su oponente.

En las faenas de Toni Marín, Iván Benito y el maestro 'Guerrita' los profesores dieron la oportunidad de intervenir a otros alumnos de la Escuela de Murcia: Diego José Marín intervino durante la lidia del segundo y Ángel David Ríos en el tercero. Los dos demostraron muy buenas maneras y una evolución que preludia que la temporada que viene estarán en condiciones de ser anunciados en los carteles. Jesús Montiel también ayudó entre las cuadrillas.

A partir de las 16.30 h Festival taurino este sábado en La Unión

La temporada taurina no acaba en la Región de Murcia. Tras el aplazamiento debido a la alerta meteorológica del festival anunciado en La Unión el pasado sábado 11 de octubre, finalmente tendrá lugar este sábado, con el mismo cartel de toros y toreros.

Este festival taurino contará con la participación del rejoneador Pablo Donat, que lidiará un novillo de la ganadería de Tomás Sánchez (antes Juan Tassara), y de los toreros Rubén Pinar, Cristóbal Ramos 'Parrita', Jorge Infer y el alumno de la Escuela Taurina de Murcia El Toreo, Iván de Benito, quienes se medirán a reses de la ganadería yeclana de Nazario Ibáñez.

El festejo comenzará a las 4,30 de la tarde y al finalizar el paseíllo, antes de la lidia del primer novillo, la Peña Taurina Cultural de La Unión rendirá homenaje a los triunfadores del festival del pasado año, Rubén Pinar y Parrita, mediante la entrega de un trofeo conmemorativo creado por el escultor unionense Galo Conesa y reproducido por Juanjo Carrillo.

En México Ureña hace el paseíllo en la localidad de Motul

El torero de Lorca Paco Ureña ha viajado de nueve esta semana a México donde torea este domingo una corrida de toros en la localidad de Motul. Ureña hará el paseíllo junto a los diestros mexicanos Juan Pablo Sánchez y Héctor Gutiérrez, para lidiar toros de la ganadería de La Estancia.