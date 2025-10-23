La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Guerrita fue sacado a hombros acompañado de sus alumnos. Ros Caval/ AGM
Toros al natural

50 años de alternativa de Guerrita

Francisco Ojados

Francisco Ojados

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:57

La mañana del domingo en la plaza de toros de la Finca La Herencia, en la pedanía de Torre Pacheco de El Jimenado, resultó un ... agradable encuentro, a dos velocidades, con el toreo. De una parte, estuvo el futuro, con los alumnos más jóvenes de la Escuela Taurina El Toreo de Murcia dando acompasados lances al aire bajo la atenta mirada de sus profesores antes de que el primero de los cinco becerros de Julio de la Puerta, de buen juego y dos premiados con sendas vueltas en el arrastre, saltaran al bien cuidado ruedo. Con cuatro de esas reses mostraron sus buenas maneras los cuatro novilleros anunciados, Dani Rivas (de la Escuela Taurina de Linares), Toni Marín e Iván Benito (ambos de la Escuela Taurina de Murcia El Toreo) y Saúl Collado (de la Escuela Taurina de la Diputación de Badajoz). Los cuatro dieron la vuelta al ruedo tras sus actuaciones con las dos orejas en las manos.

