La búsqueda delirante de un lugar en el mundo

¿A qué se aspira cuando ya no queda nada que perder? ¿A qué se aspira cuando ya lo tienes todo? Estas dos preguntas mueven ... las decisiones de 'El aspirante', obra escrita por la dramaturga Mercedes Imbernón y estrenada bajo la dirección de Pepa Castillo, de Trama Teatro, el 22 de mayo en el Teatro Circo de Murcia, con un elenco cuya sinergia en el escenario es indiscutible: Fernando Caride –el empresario–, Jessica Cerón –como esposa e hija–, Javi Mula –Tomás, el protagonista– y Elisabeth Sogorb –Rosa, la asistenta–. La acción se desarrolla en un único decorado, minimalista y moderno, cuyos elementos cumplen con una función simbólica: el diván, lugar de las confesiones; el sofá, lugar de espera, la moqueta para la interacción, la alfombra verde que imita el espacio exterior y la estantería que hace las veces de aparador o de cocina, todo bajo la atenta mirada del retrato del perro 'Bobby', quizá el elemento más pop de la sala, que sirve como trasunto. El apoyo sonoro se compone de canciones contemporáneas que contribuyen a dibujar la actitud de los personajes.

El texto, de rabiosa actualidad, se inicia con Matías, un obrero de una fábrica que decide cambiar su vida y presentarse como aspirante a 'Bobby' en la casa del empresario. A partir de ese momento, el acierto reside en introducir al elenco en una histeria colectiva donde los personajes muestran sus aspiraciones presentes, pasadas y futuras, así como sus creencias acerca de la sociedad, señalando un código de valores, muchas veces, distorsionado sobre conceptos como el altruismo y el progreso. Si la obra inicia en clave de humor, al más puro estilo cervantino, va moviéndose paulatinamente a la incisiva crítica social siguiendo los postulados de Juan Mayorga, provocando que el espectador no sea capaz de mover sus ánimos hacia uno u otro personaje, porque esta pieza no va de ganadores o perdedores, va de la vida misma. Los personajes muestran una rica personalidad, acorde con su estatus social: Tomás representa el conflicto del obrero moderno que se ve sustituido; Rosa, la asistenta que observa y calla, buscando la benevolencia del entorno, pero cuyo rictus muestra los intereses ocultos de los demás personajes; el empresario simboliza el poder y la meritocracia, pero también el profundo malestar de una perfección nunca alcanzada; la hija, como un eco, representa el activismo y la búsqueda del aplauso en redes sociales; y, por último, la esposa, símbolo de la sensualidad, esclava de la dictadura de la imagen y el físico, no alcanza el respeto que anhela.

'El aspirante' es la búsqueda delirante de un lugar en el mundo, de esa necesidad imperiosa del ser humano por alcanzar la felicidad permanente o el bienestar, de la capacidad de adaptarse a las circunstancias más adversas con tal de sobrevivir o de tomar las reglas que impone el sistema para transgredirlas. Con una excepcional capacidad de convertir al público en neutral, Mercedes Imbernón consigue que nos preguntemos: ¿cuál es nuestro papel dentro del sistema?