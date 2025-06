Ana Vanesa Valero García: «Introducimos las redes a edades muy equivocadas»

Lectora de novela negra y fan del pulpo al horno, la vicerrectora de Formación Continua de la Universidad de Murcia impulsa la formación de posgrado ... y las microcredenciales universitarias desde su recién estrenada presidencia en la Red Universitaria de Estudios de Posgrado y Educación Permanente (RUEPEP), en una línea de trabajo conjunto de todas las instituciones docentes públicas y privadas del país y muy de la mano de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE).

1 Libro Fiódor Dostoyevsk, 'El mensajero ruso' (1866) 'Crimen y castigo'

«Lo he leído con diferentes edades y ahora, en la cuarentena, me falta volver a leerlo. En cada momento he descubierto nuevos pasajes, formas distintas de entender la historia, los personajes, de llegar a empatizar un poco más. Lo leí por primera vez con 14 años y no lo entendí. Yo, que soy de Psicología del Desarrollo, decía: «Eso no se puede hacer». Tenemos muy establecido lo que es el bien y el mal, lo que está penado y lo que no. Lo leí de adulta, con 25 años, a la vez que 'El perfume', y me pasó una cosa muy curiosa: empaticé con los personajes, salvando las distancias. Vi esa escala de grises. En esta vida hay muchos matices y situaciones que te llevan a hacer cosas que nunca te hubieras visto haciendo. El libro que más he regalado es 'Maldito karma'. Para mí fue una catarsis. Reí tanto, que lloraba. Para desconectar, recomiendo mucho 'Maldito karma' y 'Más maldito karma', aunque el segundo tiene un mensaje más profundo».

2 Película William Wyler, Paramount Pictures (1953) 'Vacaciones en Roma'

«Me encanta por los paisajes, el vestuario, la propia historia… Una compañera me dijo una vez: «Ahora estoy para ver solo pelis de amor y lujo». Y yo llevo así toda la vida, porque para mí el cine sirve para relajarse y evadirse. No me gustan las películas de tensión o de ciencia ficción, a diferencia de lo que me ocurre con los libros, que tienen que ser novela negra o policiacas, porque me permiten también desconectar de la realidad por esa vena investigadora que tengo, por la idea de intentar anticiparme. Este tipo de libros me sirvieron para descargar muchas ansiedades del trabajo. Si pensaba en quién era el asesino, no pensaba en lo que tenía que hacer al día siguiente. Ha sido una técnica muy útil».

3 Canción Manuel Alejandro, interpretada por Raphael (1980) 'Como yo te amo'

«Es una de esas canciones, la versión cantada por Raphael, que se me han quedado dentro desde pequeña. Cuando mi hijo nació, hace cinco años, era la nana que le cantaba en ese momento de intimidad. Mi marido se sorprendía de que eligiera esa canción y no 'Duérmete niño', pero a mi hijo le relaja, a mí me gusta y, además, me la sé».

4 Escapada Vizcaya Bermeo

«Para una escapada, me vale cualquier playa que sea tranquila y en la que se escuche el sonido del mar. Como sitio específico, hace unos añitos estuve en Bermeo, en el País Vasco, y me enamoré. El pueblecito está entre la montaña y el mar y es mi rincón favorito para hacer 'retiro'. Es mi lugar».

5 Red social Solo uso profesional Linkedin

«No uso redes sociales, pero, para dar a conocer las microcredenciales universitarias como formaciones para la capacitación profesional, justo este lunes por la noche me he hecho LinkedIn. ¿Sé utilizarla? No, pero me está ayudando mi equipo a llevarla. Lo mío es una renuncia consciente a las redes, y eso me ha llevado a no saber utilizarlas, porque no quiero hacerlo. Somos una sociedad del todo o nada. Las redes sociales han entrado y parece que todos tenemos que tenerlas. Creo que no es así. No sabemos utilizarlas, no nos han dado educación para usarlas, y, además, las estamos introduciendo a unas edades muy equivocadas. Los jóvenes tienen que interactuar. Hay edades en las que creo que deberían estar prohibidas, y no solo hablo de la niñez; hablo también de la adolescencia y la juventud. No debemos vivir a través de una pantalla, en esas historias que creamos y muchas veces no son reales. A mis alumnos les pongo la película 'Eighth Grade', que les hace ver cómo podemos estar viviendo una mentira gracias a las redes sociales. Estamos creando sociedades con poca tolerancia a la frustración, porque nos refugiamos ahí y no decimos las cosas cara a cara».

6 Tapa Pulpo al horno

«Puedes tomar pulpo al horno todo el año y siempre está bueno. ¿Dónde? En la plaza del Casino de La Alberca, al sol, en ese pulmón de Murcia. Me gusta tomarlo con mi marido y mi hijo. No tiene que haber un motivo, vamos siempre que podemos, dando un paseo».

7 Serie David E. Kelley, HBO (2017) 'Big Little Lies'

«Por el estilo de libro que me gusta, esta serie para mí es maravillosa, pero la que más me pongo para desconectar, da igual la época del año, es 'Friends'. Como ya me los sé, me da igual el capítulo que sea. Solo veo la tele en casa por la noche, cuando el peque está durmiendo».