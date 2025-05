Ana Rodríguez de Viguri: «Mi infancia en Los Urrutias fue asalvajada y feliz»

Vital y viajera, admiradora de los columnistas gallegos y amante del cine clásico 'hollywoodiense', la abogada y delegada de la Unión de Profesionales y Trabajadores ... Autónomos (UPTA) en la Región destaca el asesoramiento gratuito que ofrece la entidad a todos los autónomos y emprendedores del municipio de Murcia, gracias a la renovación de un convenio suscrito con el ayuntamiento, integrado en el Plan de Empleo y Promoción Económica.

1 Libro Manuel Jabois. Alfaguara (2019) 'Malaherba'

Detalle de la portada.

«Soy muy fan de los columnistas gallegos, y recomendaría cualquier libro de Manuel Jabois o de Juan Tallón. Sin embargo, el libro que más he regalado es 'Simón', de Miqui Otero. Me lo regaló una amiga y me pareció precioso, así que lo he ido regalando yo también».

2 Canción Fito Páez. Álbum 'Circo Beat' (1994) 'Mariposa Tecknicolor'

Ampliar

«La única canción que me sacaba una sonrisa y me ponía contenta el año pasado, después de la muerte de mi padre, era 'Mariposa Tecknicolor', de Fito Páez. Me la puse en bucle porque me ponía de buen rollo. Hay grandes músicos argentinos que me gustan, como Charly García y Soda Stereo, banda que escuché muchísimo durante una época de mi vida».

3 Película Frank Capra. Liberty Films (1946) '¡Qué bello es vivir!'

Ampliar

«Adoro el cine clásico 'hollywoodiense', en blanco y negro, y tengo muchas películas favoritas. Una que tiene un significado especial para mí es '¡Qué bello es vivir!'. La veía todas las Navidades con mi madre. Era algo sagrado. Hace veinte años que se murió y yo sigo viendo '¡Qué bello es vivir!'. Lo sigo haciendo el mismo día, a la misma hora, todos los años. 'Imitación a la vida' es otro peliculón, como 'El árbol de la vida', de Montgomery Clift y Elizabeth Taylor».

4 Refugio Localidad costera en el Mar Menor Los Urrutias

Pablo Sánchez / AGM

«Mi refugio es Los Urrutias, que es el lugar en el que he tenido una infancia completamente feliz. Eso no lo tienen los críos de ahora. Estaba todo el día en la calle y no subía siquiera a cenar. Le pedía a mi madre que me tirara un bocadillo por no subir a cogerlo. Viví una niñez asalvajada y feliz, con esos tres meses de tranquilidad al año. Te ibas sola por ahí y tus padres no se preocupaban. Ibas al cine de verano con el cojín, las pipas y el bocadillo… Cómo era aquello de maravilloso. Conservo amigos de la playa aún. Y mi viaje favorito, de los que he hecho, fue a la Costa Oeste [de Estados Unidos]. Fui con Mar Saura, a lo 'Thelma y Louise', y, aunque fue agotador, lo haría una y mil veces. Fue divertidísimo».

5 Red social Uso profesional y personal Instagram

Ampliar

«Personalmente, la que más uso es Instagram, porque me encanta hacer fotos. Odio salir en las fotos, pero me gusta mucho hacerlas. Twitter [X] me entretiene mucho y me sigue pareciendo muy divertida si sanas tu 'timeline'. Profesionalmente, en UPTA estamos en todas, incluida Bluesky. Parece que, si no te ven, no existes. Es fundamental enseñar tu trabajo, lo que haces, darte a conocer. Eso sí, TikTok, los 'streamers', los 'youtubers'… ya me pillan mayor».

6 Tapa Con y sin almendras. Para tomar con vemú rojo Salchicha seca

Ampliar

«Podría comer salchicha seca hasta ponerme mala. Es una enfermedad. Con almendras, sin almendras, en cualquier bar, da igual, con amigas siempre... Y con vermú, rojo, siempre también».

7 Serie Aaron Sorkin. Warner Bros. (1999). Siete temporadas 'El lado oeste de la Casa Blanca'

Ampliar

«Soy consumidora compulsiva de series, pero mi favorita es 'El ala oeste de la Casa Blanca'. No es una serie sobre política, sino sobre qué debería ser la política. Me la llegué a comprar por fascículos con el ABC, que la sacó en su día. La he visto mil veces. Martin Sheen es el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos a lo largo de su historia, en la vida real y en la ficticia»