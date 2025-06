Ana Belén Beas: «Me siento totalmente libre en el escenario»

Creativa y versátil, la actriz internacional se encuentra de gira en España con 'Estrelladas', comedia en la que comparte cartel con Goizalde Núñez y con ... la que espera brillar en los teatros señeros de la Región tras su paso por el Circo Apolo de El Algar.

1 Libro Albert Espinosa | Grijalbo (2010) 'Todo lo que podríamos haber sido tú y yo de no haber sido tú y yo'

Ampliar Detalle de la portada de 'Todo lo que podríamos haber sido tú y yo de no haber sido tú y yo'. Grijalbo

«No me basta nunca con una sola opción en general, en la vida. Soy una total consumidora de libros, de cine, teatro… 'Todo lo que podríamos haber sido tú y yo de no haber sido tú y yo' me gusta mucho porque plantea, dentro de una ficción, una realidad donde el ser humano decide no dormir mediante unas inyecciones que permiten estar despierto muchas más horas y ser más productivo. Trata sobre la muerte y el amor, dos temas que me apasionan y al mismo tiempo me perturban. A veces busco incluso creer que la teoría que plantea la obra es cierta, aunque sea pura ciencia-ficción. Otros dos libros que me acompañan, que tienen una carga emocional muy importante para mí, están escritos por mis padres. Son un ejemplo para mí porque a estas alturas de la vida, ya jubilados, se han puesto a escribir. Son 'Una historia inigualable', de Antonia Moreno, inspirada en una actriz con una serie de vivencias en el mundo del espectáculo en Estados Unidos y México. Es un ejemplo de esas vidas llenas de aventuras y amor que queremos vivir a través de personajes de ficción. Es un libro que ofrece ilusión al lector. Y 'La Casa de los Habares', de Juan Beas, que se ha encargado de investigar –desde 1420 hasta el franquismo– la historia del marquesado lorquino que pertenecía a los Beas Pérez de Tudela, que es nuestro apellido».

2 Película Juan José Campanella | Patagonik Film Group (2001) 'El hijo de la novia'

Ampliar Detalle del cartel de 'El hijo de la novia'. Patagonik Film Group

«Viajo mucho y he vivido en Los Ángeles, en México, en Miami, en Buenos Aires… Siempre he viajado con tres DVD en la maleta, aunque ahora los tengo en digital. Una de las películas es 'El hijo de la novia', gran obra del oscarizado director argentino Juan José Campanella, con quien he tenido el privilegio de trabajar en teatro y que tiene el don de emocionar a través del humor. Otra es 'Moulin Rouge', que me parece una obra de arte en cuanto a estética, narrativa, banda sonora… Es fascinante y, cada vez que la veo, descubro algo nuevo. La tercera es 'El último cuplé'. Amo a Sara Montiel. Fue una mujer revolucionaria, avanzadísima, talentosísima, preciosa, que hizo cine en Estados Unidos sin hablar inglés. Desde pequeña, yo vivía poniendo los morritos de Sara Montiel. Lloro siempre que la veo».

3 Canción Pepe Aguilar y Miguel Bosé | MTV Unplugged (2014) 'Siempre en mi mente'

Ampliar Detalle de la portada de 'Siempre en mi mente'. MTV Unplugged

«Soy cantante también dentro de mi faceta de actriz y amo todos los estilos de música. Esta canción, en acústico, de este cantante mexicano maravilloso, es una preciosidad musical. La letra habla de cómo uno no puede luchar contra lo que la mente quiere recordar. Es muy bonito que esto pueda ser así. Todos tenemos personas que recordamos, aunque a veces nos duela hacerlo. Gracias a esos recuerdos los mantenemos vivos. Otra de mis canciones es 'Voy a pasármelo bien', de Hombres G. Siempre tienen buen rollo. Cuando suenan los primeros acordes te dan ganas de bailar y saltar».

4 Rincón Teatros | Y Nueva York y Cancún Un escenario

Ampliar Interior del Teatro Romea. Nacho García

«Mi rincón favorito siempre acaba siendo un escenario de teatro. Antes de empezar la función, cuando empiezo a conectarme con todo, a hacerlo mi hogar, me nacen un montón de emociones. Durante la función también, porque el escenario termina siendo el único lugar en el que, sin ser tú, puedes ser realmente tú, libre, aunque no estés siendo tú. No te sientes juzgada, no hay prejuicios y puedes hacer cosas que jamás te atreverías a hacer. Es una sensación muy liberadora, plena y reconfortante. Como lugares recurrentes, Nueva York y Cancún me hacen sentir en casa».

5 Red social @anabelenbeas | Uso profesional | Más de 12.200 seguidores Instagram

Ampliar

«Soy un desastre con las redes sociales. Me cuestan muchísimo y siempre me están riñendo. Se me pasan los días viviendo cosas maravillosas sin postear ninguna, porque estoy tan centrada en vivirlas que no las comparto. Es una lucha que tengo. Trato de invertirle el tiempo que puedo. A algunos de mis seguidores les gustan las alfombras rojas y las entregas de premios, y trato de cubrir esas necesidades también, aunque a veces me quedo un poco en deuda con ellos».

6 Tapa En cualquier versión de marinera | Región de Murcia Ensaladilla rusa

Ampliar

«Soy muy de tapeo más que de pedir un plato principal. No todo el mundo hace tan bien la ensaladilla rusa como se hace en la Región de Murcia, tan melosita. Me encantan unas buenas marineras en cualquier versión, no soy una purista: con una torta de pimentón molido para tomar en Lorca, con una sardina ahumada, con un crespillo o con la típica rosquilla. La marinera tiene más mérito del que pensamos. Allí donde voy, termino siendo famosa por las marineras hechas en cualquier estilo, dependiendo del país en el que esté en ese momento».

7 Serie Mariano Cohn y Gastón Duprat | Star+ (2023) 'Nada'

Ampliar Detalle del cartel de 'Nada'. Star+

«Han creado 'Nada' dos directores de cine maravillosos que hicieron 'Competencia oficial', con Penélope Cruz, Antonio Banderas y Óscar Martínez, y con los que también tuve el privilegio de trabajar. El protagonista de la serie es nada más y nada menos que Luis Brandoni, un actor fascinante, con quien trabajé en 'Parque Lezama'. Tiene un humor muy particular que comparte con Robert De Niro. Y la primera serie que vi y realmente me enganchó fue 'Dexter'. En aquel momento vivía en Los Ángeles. Tenía a mi hermano allí, a mis sobrinos, y nos juntábamos una vez a la semana para ver 'Dexter'. Me lleva a esos momentos bonitos de reunión».