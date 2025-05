Ana Ballabriga y David Zaplan, un 'thriller' emocional narrado a dos voces

Gema Escobar Domingo, 25 de mayo 2025, 07:30 Comenta Compartir

Una flor se marchitaba y ella le dedicó un poema para un trabajo de clase, disparando con 8 años la ilusión de su madre. Él se empapaba de la ficción que encontraba en sus lecturas infantiles y en la gran pantalla para inventar historias que contaba a su hermano pequeño. Ana Ballabriga, desde la localidad oscense de Candasnos, y David Zaplana, desde su Cartagena natal, encontraron un destino compartido para sus despertares literarios cuando coincidieron en Valencia durante su etapa universitaria. Él estudiaba Ingeniería de Telecomunicaciones. Ella, Psicología. Llegaron 'Tras el sol de Cartagena' (2007) y 'Morbo gótico' y, lanzados para consolidar su trayectoria en el género del 'thriller' y el misterio, con un estilo ágil y directo, en 2016 ganaron el Premio Literario de Amazon con 'Ningún escocés verdadero', título al que siguieron 'La paradoja del bibliotecario ciego', 'La profecía del desierto' o 'El deseo eterno', obra ganadora del Certamen de Novela Negra Auguste Dupin. Más caótica y terrenal Ana, profesora de la plataforma formativa Escuela de Escritores, colaboradora del pódcast 'Sin ficción' para la editorial Alrevés y conductora del pódcast personal 'Un día de libros', y más en búsqueda de lo espiritual David, que trabaja en la empresa tecnológica SAES, han recorrido juntos un camino literario en el que han explorado temas de impacto social como la mujer en el mundo árabe o las violaciones en manada. Su última novela, 'Aramat' (Contraluz, 2025), avalada por una comunidad fiel de lectores y un sello editorial del Grupo Anaya, está escrita casi exclusivamente en primera y en segunda persona, desde los puntos de vista de Aramat, madre gestante, y Tamara, madre de intención. Esbozan en ella los límites entre deseo y explotación, fusionado drama psicológico con suspense y destino, todo ello desplegado en un territorio asolado por la guerra. El escritor Rafa Luján presentará este viaje emocional el martes 27 de mayo en la murciana Libros Traperos (19.00 horas), y en unos días firmarán ejemplares en la Feria del Libro de Madrid.

Lunes

18.00 horas. David: No hablamos de lo que sabemos, sino de lo que queremos saber. En el proceso de documentación, ese aprendizaje nos encanta. Vamos planteando la historia que queremos contar, hablamos mucho, hacemos una estructura sobre papel y nos repartimos las tramas. En este caso, como el libro se basa en dos personajes, nos los hemos repartido para darle una voz y personalidad propia a cada uno de ellos. Nuestra intención al escribir 'Aramat' es que quedara reflejada nuestra postura, pero planteando otros puntos de vista para que el lector pueda juzgar por sí mismo.

Ana: Ha cambiado un poco la sensibilidad sobre la gestación subrogada. Cuando Tita Cervera hizo este proceso, no hubo debate más allá de que era una persona mayor que iba a morirse cuando sus hijas fueran jóvenes. Era un tema de edadismo y de machismo. Cuando son hombres los que hacen el proceso, como Miguel Bosé, se habla menos. Ya con el caso de Ana Obregón ha cambiado un poquito más la percepción. Aunque hay muchísimos niños en España gestados fuera [154 niños inscritos en el Registro Civil en 2024, según fuentes del Ejecutivo], no es algo sobre lo que se reflexione demasiado. ¿A quién afecta? A mujeres vulnerables de otros países. Me dices Estados Unidos y me da igual. Allí hay tantas desigualdades que se esconden detrás de casitas con jardincito y valla blanca que estás hablando de lo mismo: de mujeres vulnerables.

Martes

10.30 horas. A.: Los premios sirven, si son reales y no una campaña de 'marketing', para validar al autor. Dan más valentía y visibilidad en un mundo en el que hay mucho ruido, muchas obras, y en el que es difícil destacar.

D.: La mayoría de las ventas se produce en grandes superficies. El librero que conoce las obras y las puede recomendar está en extinción.

Miércoles

20.00 horas. A.: He convertido todas mis aficiones en mi trabajo, lo que es un error, porque hago pocas cosas que no tengan que ver con lo literario. El último libro que me ha parecido interesante es 'Servir a los ricos', de Alizée Delpierre. Y ahora he vuelto a bailar. Me he apuntado a baile latino.

D.: Hago yoga lunes y miércoles. Me interesa lo espiritual, y estoy yendo a un curso de una asociación espírita, basado en un autor del siglo XIX, Allan Kardec. Lo último que he leído, 'El Libro de los Espíritus', es suyo.

Jueves

17.00 horas. D.: Nuestro sello es escribir a cuatro manos. Hasta que se descubrió que Carmen Mola eran tres autores, cuando hemos ido a festivales y ferias, ser dos ha hecho que sintamos eso de «vosotros no sois escritores». Es como que el escritor escribe desde un mundo interno que no se puede compartir. Nuestra primera novela, eso sí, que solo se publicó en Amazon, es un libro de ciencia ficción bajo el seudónimo de Gaia Sanmartín. Se titula 'Cruzados en el tiempo'.

A.: Vivo de la literatura, pero no de lo que escribo, exclusivamente. Hace unos años, lo complicado era conseguir publicar, pero, una vez que lo conseguías, ya no era difícil vender porque no había tanta oferta. Ahora, igual que existen la comida rápida y la moda rápida, en la literatura se está dando este fenómeno de'fastbook'. Nuestro camino es crear una voz reconocible. Este libro es una novela entretenida, pero no es para leerla rápido.

Viernes

17.30 horas. A.: Más allá del feminismo, presente en nuestras obras, queremos aportar el punto de vista femenino. A lo largo de la historia de la literatura, hay temas que no se han tratado desde la voz de la mujer, como la guerra.

Sábado

19.30 horas. D.: Suelo quedar con algún amigo para ir a la Filmoteca de Cartagena. Me haría ilusión que se adaptara alguna obra nuestra.

A.: Mi rutina es más caótica. Los fines de semana no hay mucha variedad en mis hábitos. Entre la gente que me rodea valoro mucho la alegría, no vacía e ingenua ni inconsciente, sino esa en la que priman las ganas de vivir.

Domingo

8.00 horas. D.: Hay un proyecto que querría abordar, una historia relacionada con los móviles y la inteligencia artificial desde el punto de vista adolescente. Tenemos una hija de 16 años y un hijo de 13. Me apetece escribir algo que quieran leer, porque siempre les han tirado un poco para atrás nuestros libros. Me preocupa que mis hijos tengan trabajo cuando acaben sus estudios, con los cambios que está generando, precisamente, la IA.

