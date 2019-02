Funambulista: «Las cosas que no se hacen por amor están condenadas al fracaso» Diego Cantero. / Luca Piergiovanni / EFE El compositor y cantante de Molina de Segura publica este viernes su cuarto álbum a través de Sony Music, 'El Observatorio' JAM ALBARRACÍN Viernes, 1 febrero 2019, 12:15

Suele decirse que es el amor lo que mueve el mundo. Y desde luego, si hablamos del mundo de la música, la frase no podría resultar más certera. El 80% de las canciones escritas son de amor -o de su compañero de piso, el desamor- y, tampoco conviene engañarse, la mayor parte de ellas no consigue pasar el filtro de calidad que tan noble sentimiento merecería.

Residente en Madrid desde hace ya unos años, el murciano Diego Cantero (Molina de Segura, 1982), más conocido artísticamente como Funambulista, es una de las honrosas excepciones, gracias a su capacidad para moldear esos sentimientos que son aliados de sus canciones. Cantante en sus propios discos y solicitado compositor para terceros, lo ha vuelto a demostrar en 'El Observatorio', su cuarto álbum que justo hoy ve la luz, que estará firmando el lunes en Fnac con un breve 'showcase' y cuya gira arranca el 7 de marzo en Barcelona y hará escala en Murcia (Auditorio Víctor Villegas) el 6 de abril.

-Empieza el disco, suena 'Éramos reyes' y no sé si bailar o dejar que resbale la lágrima.

-Me gusta que digas eso porque es justo lo que pretendía: pasar por el filtro esos estados de ánimo aparentemente tan dispares en una misma canción.

-En cambio, 'La vida de antes' es puro costumbrismo. ¿Recuerdos de pueblo e infancia?

-Es un homenaje a nuestros mayores, a esa vida de la cual tendríamos tanto que aprender, a las fotos que encontramos en casa de nuestras abuelas y que nos llevan a lugares increíbles. De las prioridades que se tenían, de la manera de vivir, de las relaciones personales. Así que también tiene algo que ver con echar de menos mi casa y mi pueblo.

-Hoy lo tenemos todo en una pantalla, a golpe de un clic. No hay marcha atrás.

-Ni debe haberla. Tampoco hay que pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Lo que sí creo es que hay que mirar atrás y saber coger lo bueno y ver lo que hemos perdido con los años. Por supuesto, aprovechar el presente y la tecnología, que te permite estar en contacto con todo el mundo.

Las palabras idóneas

-La producción de Tato Latorre es muy contemporánea. Supongo que buscaba ese tipo de sonido actual.

-Bueno, la intención era ponerle a cada canción su traje, como siempre. Lo que tiene que ver con estilos o con una intención global del disco no es una base de la que partamos, la verdad. La filosofía es vestir las canciones como creemos que mejor les sienta. De hecho, reivindico una vez más el concepto de eclecticismo. Es importante el vestido, pero no importa que no se parezca al de al lado.

-¿Por qué ese título, 'El Observatorio'?

-Bueno, es el lugar desde el que mirar. Donde mirar historias ajenas y donde mirarme a mí mismo por dentro también. Al final las canciones siempre dicen de uno porque, aunque hablen de otros, es mi ojo el que las mira. Es el filtro. Y como siempre, prefiero fijarme en lo cercano, en las cosas pequeñas, antes que en cosas grandilocuentes, pretenciosas o demasiado etéreas. Prefiero hablar del café que me tomé contigo a hablar de las estrellas.

-La belleza de las cosas pequeñas.

-Y donde coincidimos todos. Con las cosas concretas es más fácil sentirte identificado. Son sentimientos comunes.

-La emoción sigue siendo la materia prima de sus canciones, pero es una materia resbaladiza que usted ha encontrado el modo de moldear cual plastilina. ¿Cuesta encontrar las palabras idóneas?

-Sí. De hecho dedico todo mi tiempo a eso, a encontrar las palabras idóneas. No me suele costar hacer una melodía o una armonía. Me suele costar saber sobre qué escribo y ponerle las palabras adecuadas a la canción. No es solo una cuestión de que tengan un sentido profundo o que llegue, sino que además fonéticamente sea bonito. La estética para mí también es importante.

-Fue el primero, pero luego otros compañeros también se han ido yendo a vivir a Madrid: Aaron Sáez, Muerdo, Road Ramos... ¿Tan importante es?

-[Suspira] Pues no lo sé, la verdad. Sí que es cierto que desde que me vine aquí [Madrid] todo empezó a rodar de una manera más ágil. También es cierto que duermo más noches en casa que antes, cuando vivía en Murcia y giraba o iba de promoción pasaba mucho tiempo fuera. Y también, por otro lado, está el entorno. Tener tanta gente alrededor que se dedica a lo mismo que tú, hace que sea muy fácil comprenderse, quedar y crecer, incluso. Ya sabes que los músicos somos muy de juntarnos, de compartir... y aquí al final hay más, con lo cual es más fácil involucrarse y crear.

Compositor solicitado

-Se ha convertido en un compositor cada vez más solicitado. ¿Nunca ha tenido la sensación de fastidiarle entregar a otro una canción que le parece muy buena?

-La verdad es que en todos los casos, siempre que he escrito una canción, desde el principio sabía para quién iba. Entonces, sí puede ser que alguna vez haya entregado una canción que me parecía muy buena, pero también creo que no era yo la persona que tenía que defenderla. Cuando hago una canción para un cantante concreto, estudio su manera de cantar, hasta dónde llega, cuál es su tesitura, qué lenguaje usa. Digamos que me pongo en su piel. Entonces, al final esa canción no me quedaría bien a mí. Sé separar mi parte de intérprete de mi parte de compositor.

-Está a un paso pero, ¿echa un poco de menos Murcia?

-Echo mucho de menos Murcia. Y desde que sé o creo que sé que voy a quedarme a vivir aquí, que esto no es algo temporal -llevo dos años asumiéndolo, creo que ya voy a echar raíces aquí, tengo una hija que ha nacido ya en Madrid-, echo aún más de menos Murcia, echo de menos el sur, echo de menos mi pueblo [Molina de Segura] y de hecho este disco está salpicado de pequeños detalles en ese sentido. Por ejemplo, en 'Éramos reyes' cuando habla del 22, es el autobús que cogíamos para ir de Molina a Murcia, el 'olor a golosinas' es el de la fábrica que hay justo al entrar a Molina. Echo de menos, pero es una añoranza bonita.

Ambiente musical

-¿Qué es lo que más añora?

-Evidentemente, a la familia y los amigos. Y, de una manera práctica, las marineras, las cervezas, las barras de los bares... Y también el ambiente musical, que aun siendo más pequeña Murcia, es mucho más rico que el de aquí. Es que lo de Murcia es increíble. Hay buena gente haciendo hip hop, buena gente haciendo pop, rock, canción de autor... Eso me encanta. Pasarme por los locales de ensayo de Murcia y seguir escuchando música detrás de cada puerta, cada uno con su historia y a su bola.

-Oiga, si el amor es lo que mueve el mundo, ¿por qué el mundo va así, tan rarillo?

-Porque las cosas que no se hacen por amor, no funcionan. En algo como tu profesión o la mía es fundamental y funciona. Lo que ocurre es que en política el corazón se quedó fuera. Y las cosas que carecen de corazón y de amor están condenadas al fracaso.