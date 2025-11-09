De 'Amor' a 'Cinema Paradiso': el arte de envejecer en la gran pantalla

Hace unos meses tuve la suerte de conocer al doctor Juan Dionisio Avilés, eminente geriatra de La Arrixaca y apasionado cinéfilo. Su forma de hablar ... del envejecimiento deja entrever tanto al médico sabio como al espectador sensible que ve en el cine un espejo de la vida. Me invitaba a realizar una conferencia sobre cómo el cine ha retratado la madurez y vejez. Agradecí su invitación y, como en tantas ocasiones, recurrí a la sabia voz de mi querido Joaquín Cánovas, cuya generosidad y magisterio me orientan cada vez que necesito pensar el cine desde su hondura humanista. Hace unas semanas le pedía orientación para escribir un artículo sobre Carla Simón, y al día siguiente tenía en mis manos todo el material bibliográfico que podía necesitar.

Hablar de envejecimiento es hablar de continuidad de la vida pues envejecer es seguir siendo objeto de deseo, memoria y pulsión creativa. Desde mi práctica clínica de escuchar lo que no siempre se dice, acompañando en todas las etapas de la vida, aprecio como cada edad encierra una manera diferente de habitar el tiempo y así la representación de la vejez en el cine se convierte en un espejo donde se proyectan nuestros temores y esperanzas.

El cine, como la medicina humanista, tiene la capacidad de mirar sin juzgar, de explorar la realidad con empatía y hacer visible lo que la sociedad tiende a ocultar: la vulnerabilidad y dependencia entre otras. De esta forma no solo narra historias sino que también construye imaginarios colectivos.

La madurez se ha podido representar como un declive pero también encontramos películas que se resisten a esa visión reduccionista y proponen a los espectadores una lectura mas compleja y humana de la vejez. Si pensamos en películas como 'Amor' (Michael Haneke, 2012), 'León de invierno' (Anthony Harvey, 1968), 'Vivir' (Akira Kurosawa, 1952), 'En el estanque dorado' (Mark Rydell, 1982) o 'Una bonita mañana' (Mia Hansen-Love, 2022) vemos como en ellas la vejez se muestra como un territorio de intensidad emocional, de relación y búsqueda de sentido.

De niña, cuando mi padre tenía guardias nos llamaba al teléfono góndola blanco que había en la sala de estar. Un jueves por la noche, en uno de los fantásticos ciclos de La 2 de TVE, en aquella ocasión tocaba Ingmar Bergman, vimos 'Fresas salvajes'. Mi madre, al llamar mi padre, le contaba entusiasmada el argumento: el viejo profesor Isak Borg emprendiendo un viaje hacia el pasado, realmente hacia sí mismo. De esta forma Bergman, a través de los recuerdos del anciano hace comprender al espectador los duelos, la reconciliación y la importancia y necesidad de perdonarse a si mismo.

En 'Amor' Michael Haneke nos muestra el amor que cuida hasta el límite, que acompaña al deterioro sin disimularlo, desde una ternura áspera y lúcida contemplamos como la vejez es el escenario de la fidelidad mas pura.

En 'El hijo de la novia' Juan José Campanella retrata el envejecimiento desde una segunda oportunidad: el deseo de celebrar lo que no se hizo a tiempo. Héctor Alterio y Norma Aleandro nos enseñan cómo incluso al final la ternura puede reinventarse.

En 'El abuelo' su director, José Luis Garci, muestra a los espectadores a Fernando Fernán Gómez representando la dignidad que sobrevive a las pérdidas, la conciencia de quien sabe que la vida vale por lo que se ha amado.

Alfredo, el anciano proyeccionista, y Totó, niño que crece entre películas convirtiéndose en el adulto Salvatore, exitoso director de cine, nos enseñan en 'Cinema Paradiso' cómo recordar es una forma de seguir viviendo.

Benito Zambrano nos muestra en 'Solas' cómo la vulnerabilidad puede ser también un territorio de reconciliación.

De este modo el cine es un territorio privilegiado para pensar la madurez y vejez ayudándonos a valorar la vida no por su duración sino por la intensidad y calidad de los afectos, la dignidad y la posibildad de sentido hasta el final. El séptimo arte es un aliado para el diálogo entre generaciones y desestigmatización de la vejez, promoviendo una cultura de cuidado y respeto. No se trata solo de ver películas, sino de dejar que las películas nos vean a nosotros.