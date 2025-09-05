La alternativa de Trigueros, eje de la Feria de Abarán

La Feria de Abarán se presentó este jueves con mucha expectación en el mismo ruedo del coso de la Era.

La empresa Tauro Luján, con ... su gerente Enrique Luján, acompañado por el primer teniente de alcalde y concejal de Turismo, Tradiciones, Urbanismo y Obras, Jaime Tornero, dio a conocer el cartel de la Feria taurina de Abarán 2025, que contará con cuatro festejos, siendo el principal la tradicional corrida de toros del día 27 de septiembre, festividad de San Cosme y San Damián, patrones del municipio. Este año la corrida vino con agradable sorpresa pues, además de anunciar figuras del momento, como es habitual en esta plaza, incluía en la terna a un joven torero de la Región de Murcia, José María Trigueros, que tomará la alternativa.

Ese día, Trigueros, que asistió ayer al acto de presentación de la corrida, tomará la alternativa de manos de una gran figura del toreo como es el francés Sebastián Castella, matador veterano con una espectacular trayectoria en la que atesora seis puertas grandes de Las Ventas. Como testigo de la ceremonia estará un torero joven de enorme proyección como Tomás Rufo, quien ya conoce las mieles del triunfo, con salidas a hombros por la Puerta del Príncipe de Sevilla y Madrid.

Para la ocasión, se ha reseñado un encierro de Buenavista, ganadería de garantías.

La corrida dará comienzo a las cinco y media de la tarde.

Además de la tradicional corrida de toros, Abarán abrirá feria en la jornada previa, el 26 de septiembre, con un encierro que comenzará a las cuatro y media de la tarde. El día 29 de septiembre, a las siete de la tarde, la plaza se abrirá para un Gran Prix Taurino, y los festejos concluirán el 4 de octubre con una novillada sin picadores con la celebración del II Certamen Promesas del Toreo de Murcia, que comenzará a las cinco y media de la tarde.

Plaza de Cehegín Antonio Puerta tendrá un azulejo de sus diez años de alternativa

El Club Taurino de Cehegín tiene previsto el próximo día 14 de septiembre, fecha en la que el torero de la tierra Antonio Puerta cumple su décimo aniversario de alternativa, conmemorar la efeméride con la colocación de un azulejo conmemorativo en el túnel de cuadrillas de la plaza de toros de Cehegín. Se da la circunstancia que el diestro ceheginero celebrará ese aniversario toreando por la tarde en su plaza, en la corrida de las Maravillas, compartiendo cartel con las figuras del toreo Miguel Ángel Perera y Alejandro Talavante, en la lidia de toros de La Palmosilla, por lo que el estreno del azulejo será por la mañana, a las once, con la presencia del propio Antonio Puerta, que estará acompañado por personalidades del mundo del toro, autoridades, familiares y amigos.

Este azulejo está patrocinado por el Gobierno Regional de la Comunidad Autónoma de Murcia y el acto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cehegín.

Escuela Taurina 'El Toreo' Clase práctica en Yecla el 13 de septiembre

La Escuela Taurina de Murcia 'El Toreo', junto a la Peña Taurina Yeclana y el Ayuntamiento de Yecla ha programado el 13 de septiembre una clase práctica en la que participarán sus alumnos David Pardo, Toni Marín, Jesús Montiel e Iván Benito, el novillero de la Escuela de Almería Pablo Sánchez, y el de la Escuela de Úbeda, Jesús Milán, quienes lidiarán 6 novillos de Julio de la Puerta. El festejo tendrá lugar con motivo de la Feria de septiembre y alrededor del mismo se celebrarán varios actos complementarios que comenzarán a las 11 de la mañana y consistirán en un encierro infantil, exhibición de toreo de salón y un coloquio con los novilleros que actuarán por la tarde. Al festejo se podrá asistir por invitación, que se pueden recoger, de manera gratuita en la Peña Taurina Yeclana, en la Concejalía de Festejos y en la propia Escuela 'El Toreo'. La Peña Taurina Yeclana entregará al triunfador el Trofeo Trapío, patrocinado por Bodegas La Purísima,