La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Sebastián Castella y Tomás Rufo arroparán a Trigueros. Nacho García
Toros al natural

La alternativa de Trigueros, eje de la Feria de Abarán

Francisco Ojados

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:58

La Feria de Abarán se presentó este jueves con mucha expectación en el mismo ruedo del coso de la Era.

La empresa Tauro Luján, con ... su gerente Enrique Luján, acompañado por el primer teniente de alcalde y concejal de Turismo, Tradiciones, Urbanismo y Obras, Jaime Tornero, dio a conocer el cartel de la Feria taurina de Abarán 2025, que contará con cuatro festejos, siendo el principal la tradicional corrida de toros del día 27 de septiembre, festividad de San Cosme y San Damián, patrones del municipio. Este año la corrida vino con agradable sorpresa pues, además de anunciar figuras del momento, como es habitual en esta plaza, incluía en la terna a un joven torero de la Región de Murcia, José María Trigueros, que tomará la alternativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una jueza procesa al alcalde de Alguazas por los ruidos de un pub sin licencia
  2. 2 Controlado el incendio forestal del Carmolí
  3. 3 Muere el conductor de una hormigonera tras chocar contra un pino en Moratalla
  4. 4 Tres encapuchados desvalijan un salón de juegos de Murcia empotrando un tractor en su fachada
  5. 5 Un divorciado de la Región de Murcia podrá vender la casa donde vive su expareja al alcanzar su hija la mayoría de edad
  6. 6

    Villas Caravaning concluye su primer verano cerrado con división entre vecinos y empresa
  7. 7

    La construcción necesita incorporar ya 2.000 trabajadores para cubrir el ritmo de las obras
  8. 8 Muere Giorgio Armani, el creador de la moda urbana y contemporánea, a los 91 años
  9. 9 Detienen en Murcia por cuadragésima vez a un hombre acusado de numerosos robos y otros delitos
  10. 10

    Clamor vecinal en Abanilla contra el polvo «espantoso» procedente de una cantera de áridos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La alternativa de Trigueros, eje de la Feria de Abarán

La alternativa de Trigueros, eje de la Feria de Abarán