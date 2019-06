Alquibla pone a bailar a Shakespeare Actores, músicos y equipo técnico y artístico de 'Mucho ruido about nothing', el montaje que el 6 de agosto estrenará Alquibla Teatro en el 50 Festival de San Javier. En primera línea, en el centro, el director Antonio Saura. / PEPE H La compañía murciana estrenará en San Javier su montaje más arriesgado: 'Mucho ruido about nothing' ANTONIO ARCO Domingo, 23 junio 2019, 14:07

Noche con luna llena de pleno agosto de 2000. Estamos en el Auditorio Parque Almansa, sede del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier. Madrugada feliz tras dos horas de representación, de fiesta -cuando Shakespeare nos lleva de juerga deja en pañales a los vampiros noctámbulos-, de 'El sueño de una noche de verano', a cargo de la compañía murciana Alquibla Teatro, que dirige Antonio Saura. El público no quería despertar del sueño fantástico que nos mantenía con los ojos bien abiertos y el oído atento a todo cuanto pasaba en el escenario. Una fiesta: colorista, sensual, vitalista, divertida, cómica, inteligente, vetada a la cursilería y al empalago, a los tontos de capirote y a los muermos, a los bobos y a los incautos. Se siente: cuando a Shakespeare se le trata con el respeto y la entrega que merece éste responde, desde el otro mundo, lanzando una especie de polvos mágicos sobre el cuerpo y el alma del espectador. No pasa siempre, no está el genio inglés todo el tiempo fuera de la tumba, venga a recorrer teatros adormecidos. Claro que no. Pasó esa noche fantástica con ese 'Sueño de una noche de verano' de ritmo trepidante y sugerencias mil. Mil carcajadas, mil emociones, mil sonrisas, mil anhelos, mil deseos, mil suspiros, mil peticiones a los duendes y las hadas de la madrugada para que no se olviden de nosotros, que también somos hijos de Dios.

Ahoras estamos en 2019. Han pasado ya diecinueve años, Antonio Saura y Alquibla Teatro siguen muy vivos, todavía entregándose con pasión a los escenarios, y el próximo 6 de agosto regresan a San Javier, en el 50 aniversario de su festival, que dirige David Martínez, para estrenar un montaje que es todo riesgo y grandes expectativas: 'Mucho ruido about nothing', versión libre, firmada por Alba Saura, de 'Mucho ruido y pocas nueces'. Con mucho swing, gozo, amor, locura....

En la nueva propuesta de Alquibla Teatro, con la que la compañía celebra 35 años de trayectoria, «se fusiona», explica Saura, feliz con el reto que lleva entre manos, «la comedia romántica shakespeariana», es decir «el humor, la locura del amor y la estupidez de los enamorados, los celos y envidias, las dudas y miedos, el cariño y la ternura...», nada menos que «con la música swing inspirada en Fast Waller e interpretada por una banda en directo, guiada por los bailes lindy hop y por la influencia pictórica de Tiffiny Wine». Ahí es nada. «En escena», propone el director, «apasionadas interpretaciones y gran dinamismo, en un delicioso espacio inspirado en las pistas de baile de los grandes locales newyorkinos del 39, con vestuario de época». Es decir, «una obra que muestra el delicado equilibrio entre la tradición y la innovación», los pilares sobre los que Antonio Saura y Alquibla se enfrentan nuevamente a las delicias de Shakespeare, tras las experiencias de 'Trabajos de amor perdidos' (1987), 'Cuento de Invierno' (1996), 'El sueño de una noche de verano' (2000) y 'Macbeth' (2016)». Y ello, «a través de esta versión libre de 'Mucho ruido y pocas nueces' o, más literal, 'Mucho ruido por nada'». Una revisión musicalizada de Shakespeare que aspira a ser «fresca, divertida, sorprendente... ¡y con mucho swing!».

El espectáculo, en el que participan nueve intérpretes y cinco músicos en directo, «tendrá como constantes el humor, arrebatadas interpretaciones, un gran dinamismo escénico, el carácter festivo, envuelto en un delicado equilibrio entre la tradición y la innovación, que determinan la estética de este proyecto, nacido para divertir y emocionar». En definitiva, precisa Saura, «un gran formato para todos los públicos, que responde al espíritu festivo con el que queremos celebrar los 35 años de la compañía, y la música swing al auge de la comunidad Lindy Hop que brota con celeridad en todo el estado español. El proyecto nace con una clara vocación de captación de público joven y fidelización del público adulto».

Junto a Antonio Saura, también responsable del diseño de iluminación del espectáculo, conforman el equipo artístico Álvaro Imperial (música original y dirección musical), Coco Carmona e Indira de Miguel (coreografía), Fernando Caride (escenografía), y Esperanza Clares e Indira de Miguel (vestuario). Clares, también actriz de Alquibla desde su fundación, trabajo que compagina con éxito en los últimos años con el de productora de la compañía, es, reconoce Saura, su compañero profesional y de vida desde hace cuarenta años, «fundamental en este milagro que es Alquibla».

En 'Mucho ruido about nothing' vuelven a encarnar personajes shakesperianos, además de Esperanza Clares y Lola Martínez, que ya lo hicieron en 'El sueño de una noche de verano', Javier Mula y Julio Navarro, quienes formaban parte del reparto de 'Macbeth', la obra elegida por Alquibla para rendir, en el 450 aniversario de su nacimiento, su particular homenaje al autor de 'El rey Lear' y 'El mercader de Venecia'. Un montaje al que Saura quiso dotar «de un halo de poesía y belleza, aquella que surge de lo terrible de la crueldad humana».

Roles masculinos y femeninos

En cuanto a la versión libre de 'Mucho ruido y pocas nueces' firmada por Alba Saura, su padre explica que se ha conformado «desde diversos pilares: la fiesta a ritmo de swing, la música idónea para representar el desenfreno amoroso; los deseos exacerbados de los personajes en una noche inolvidable; la reinterpretación de los roles masculinos y femeninos en la obra, sus acciones y sus comportamientos, elevando a las mujeres al espacio provocador y empoderado que ya se percibe en la Beatriz original; la reinvención de los personajes y el énfasis del disfrute y el humor de la pieza».

La acción transcurre en el Mesina Jazz Club, donde se celebra, «como cada noche, una gran fiesta de lindyhopers, animada por el gran showman JIVE y su banda The Coconuths. A la fiesta asisten antiguos amigos y conocidos». «En un espacio único y en el tiempo de una velada -desde el atardecer hasta el amanecer del siguiente día-, se desarrollará la acción. Una deconstrucción de la obra de Shakespeare, para volver a construir el famoso duelo de sexos sostenido entre Beatriz -quizá el más grande personaje femenino shakesperiano- y Benedicto, así como la cruel historia de amor vivida entre Hero y Claudio, víctimas de engaños», cuenta Saura.

La obra girará principalmente en torno a estas dos parejas: Beatriz y Benedicto, «adversarios irreconciliables, ingeniosos, mordaces y sarcásticos como desdeñosos en el amor; y Hero y Claudio, representación del amor apasionado. A ellos les acompañarán Margarita, Dogberry, Borachio y Úrsula, la dueña del Mesina Jazz Club».

Antonio Saura es consciente del reto. Y de la grandeza de la obra de Shakespeare, y de los extraordinarios montajes a los que sus obras dan lugar. Ahí están, por ejemplo, los que lleva de gira por medio mundo la prestigiosa compañía británica Propeller, que dirige Edward Hall. Tanto Hall como, por ejemplo, Declan Donnellan, saben, porque lo lleva experimentando montaje tras montaje, que Shakespeare no envejece. Los mejores festivales y teatros del mundo lo reclaman sin descanso. Hoy, quizás más que nunca, parece que tiene muchas cosas que decir en la era acelerada de internet.

Pero no solo le sucede a los directores, porque la lista de grandes actores del cine y de la escena internacionales que siguen apostando por participar en montajes de Shakespeare también sigue creciendo: junto a veteranos de lujo como Vanessa Redgrave e Ian McKellen -el insustituible Gandalf de la trilogía de 'El señor de los anillos'-, hablamos de intérpretes de tanto prestigio y éxito comercial como Jude Law (dio vida a Hamlet), Ewan McGregor (fue Yago en 'Otelo'), Kenneth Branagh y Ralph Fiennes.

Orlando Bloom y la estupenda actriz afroamericana Condola Rashad entusiasmaron con sus trabajos en 'Romeo y Julieta', mientras que Ethan Hawke, muy familiarizado con Shakespeare, sobre todo tras ser dirigido en varias ocasiones nada menos que por Sam Mendes -otro devoto del autor de 'Mucho ruido y pocas nueces'-, se adentró también en la misteriosa y obsesiva ambición que recorre toda la historia de 'Macbeth'. Pero hay mucho más: el actor Mark Rylance se metió a los críticos en el bolsillo con su papel de Olivia en 'Noche de Reyes' y su trabajo en 'Ricardo III', los dos montajes que se alternaron en la cartelera del Belasco Theater. Ambos solo interpretados por hombres.