«El agua la deberíamos tratar como si fuese oro, y nos dedicamos a malgastarla» El arquitecto, pintor y escultor Juan Navarro Baldeweg, Premio Nacional de Artes Plásticas y Medalla de Oro de la Arquitectura Española, entre otras importantes distinciones. / ESTEBAN COBO El arquitecto y pintor Juan Navarro Baldeweg celebra, con una exposición que se inaugura el miércoles, los 30 años de su rehabilitación en Murcia de los Molinos del Río Segura ANTONIO ARCO Miércoles, 10 abril 2019, 09:41

Ha pasado mucho bendito tiempo desde que Juan Navarro Baldeweg (Santander, 1939) levantase su primera obra arquitectónica, la 'Casa de la lluvia', en tierras cántabras de Liérganes, que construyó en 1982 para disfrute de su hermano y que, dados los materiales que eligió -piedra, vidrio y zinc- cuando llueve derrocha misterio, encantamiento. Unos años después -el edificio murciano fue inaugurado en 1989-, este discípulo aventajado de Alejandro de la Sota, que también tuvo como mentor a Gyorgy Kepes en su etapa americana en el Massachusetts Institute of Technology, fue el encargado de llevar a cabo la rehabilitación integral de los conocidos como Molinos del Río Segura, que a partir de entonces pasaron a llamarse Museo Hidráulico de los Molinos del Río Segura. El miércoles próximo, para celebrar los 30 años de vida de esta singular intervención arquitectónica, Baldeweg inaugurará en este espacio, cuya imagen es una de las más reconocibles de la ciudad de Murcia, su exposición titulada 'En luz y agua', en la que se mostrarán seis óleos de gran formato, tres esculturas y una serie fotográfica; la muestra podrá disfrutarse hasta el 11 de junio. Autor de edificios como los Teatros del Canal en Madrid, el Museo de Altamira, la Biblioteca Hertziana en Roma, el Palacio de Congresos de Salamanca, el Instituto del Conocimiento de Amersfoort (Holanda) o el Museo de la Evolución Humana (MEH) de Burgos, Baldeweg es también, o puede que lo sea en primer lugar, pintor y escultor. Artista distinguido de la galería Marlborough, Premio Nacional de Artes Plásticas (1990), Medalla de Oro Heinrich Tessenow (1998), Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2007) y, ente otras distinciones más, Medalla de Oro de la Arquitectura Española (2008), durante su entrevista con 'La Verdad' se mostró feliz con esta exposición con la que regresa, 30 años después, a una obra en la que se dejó algo de su alma. Junto al río, en pleno corazón de la ciudad.

-¿Qué recuerdos guarda de su trabajo como arquitecto en los Molinos del Río Segura? [El objetivo era convertir los antiguos molinos harineros en un centro cultural y museo hidráulico]

-Guardo muy buenos recuerdos, muy buenos y muy intensos, porque se trató de una de mis primeras obras en mi carrera como arquitecto y, además, fue un reto, bastante difícil, porque partíamos de unas intervenciones muy violentas, muy destructivas, sobre la obra original de los Molinos, y hubo que ir analizando minuciosamente y descubriendo con mucho cuidado la verdadera naturaleza de esta obra, que ya en su día fue muy importante: un edificio muy poderoso y muy rotundo, construido con una gran ambición, dentro de este tipo de construcciones que podíamos encontrar en España. Me enfrenté a este proyecto iniciando mi carrera y, lo reconozco, al principio tenía cierta angustia. Hubo que deshacer muchísimas intervenciones y, en algunos momentos, se escucharon algunas voces escandalizadas porque les parecía que lo que estábamos haciendo era destruir, cuando de lo que se trataba era de descubrir lo que estaba bajo todas las intervenciones que habían oscurecido el carácter inicial de este espacio. Luchamos mucho, porque se produjo incluso alguna inundación durante la realización de nuestro trabajo. Sí, se trató de una obra dura en algunos aspectos pero, finalmente, fue un premio poder concluirla satisfactoriamente. Y el resultado causó una impresión muy buena, fue valorado muy positivamente en el terreno de las intervenciones en Patrimonio y recuerdo que, por ejemplo, en Italia recibió muchos elogios porque se había descubierto para la ciudadanía lo que estaba oculto bajo muchas intervenciones caóticas.

Investigar, cultivar

-¿Qué considera que le ha ayudado de un modo especial en su carrera de arquitecto?

-Sin duda, muchísimo, que al mismo tiempo estuviese haciendo una obra como pintor y trabajando en instalaciones o esculturas. Nunca he dejado de cultivar, lo que implica por supuesto investigar, sobre todo la pintura. Necesito pintar todos los días, o casi todos, encerrarme en el estudio y esperar que suceda algún pequeño milagro. Sí, creo que el hecho de pintar me ha ayudado a enfrentarme a las obras de arquitectura de un modo especial.

-Modo especial que implica, por ejemplo, la enorme importancia que usted le da a la luz.

-Así es. Digamos que existe una casa primordial, una casa en la que habitamos siempre, que tiene como protagonista a esa luz que nos rodea, que nos invade, que es parte de nuestra vida y que tiene una presencia constante. Por otro lado, me interesa también mucho el tema de la gravitación, de esa fuerza que está en todas partes, que también nos rodea y que tanto nos condiciona. Fíjese en lo importante que es esto: el hombre construye con sus manos, se expresa con ellas, tiene una participación activa en la creación; no es solo receptor de esas variables que he mencionado, la luz y la gravedad, que se experimentan pasivamente. Y esa participación activa en la creación conlleva que todo lo que hacemos es construir y destruir; aunque la palabra destrucción tiene un carácter negativo, yo creo que es imposible pensar en cualquier construcción sin una destrucción previa. Construir significa también destruir. Igual que existen la noche y el día, y que el caos no es negativo en cuanto que es necesario para la generación.

-¿Y el arte qué es?

-El resultado de algo que no debería ser premeditado, un fenómeno muy enigmático que tiene que emocionar.

-¿Cuál es su experiencia del hecho de estar vivo?

-La vida es un misterio; la sentimos, pero es imposible comprenderla. No hay vida sin desasosigo, y tampoco sin sinsabores. Pero, bueno, también hay satisfacciones grandes, sin duda. Yo tengo ya cierta edad, y puedo contarle mi experiencia: existir te aporta muchas compensaciones.

-¿Qué estamos haciendo mal como sociedad?

-Bueno...; creo, por ejemplo, que deberíamos tener una conciencia mucho mayor de lo vital que es para nosotros la conservación del planeta, el cuidado del medio ambiente; en cuanto a nuestro modo de intervenir en la naturaleza, está claro que no mostramos una gran inteligencia. No valoramos lo suficiente las riquezas naturales con las que contamos. El agua, por ejemplo: la deberíamos de tratar como si fuese oro, y nos dedicamos a malgastarla. Está claro que el capitalismo exacerbado es destructivo y hay que corregirlo, porque me parece que nos está llevando por una vía equivocada. Y, aunque percibo que algo se va incrementando la conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad, todavía estamos lejos de lo deseable. Es muy peligroso seguir ciegos ante esta responsabilidad que tenemos para con los que vienen detrás nuestro.

Solucionando

-¿Esperanzado, pese a todo?

-Sí, sí, yo nunca he sido demasiado negativo, ni alarmista, porque pienso que tenemos capacidad, inteligencia y sensibilidad para superar las dificultades. Creo que los problemas se irán solucionando, y que para ello sería muy bueno que fuésemos todos capaces de superar egoísmos e, insisto, de pensar en el futuro. No hacerlo es una clara barbaridad.

-¿Qué supone para usted esta exposición en los Molinos?

-Acepté con mucho agrado la propuesta que me hicieron Carmen Hernández [responsable de los Molinos del Río Segura] y Marisa Oropesa [comisaria de la exposición]. Me gustó esta idea de que puedan verse algunas de mis obras artísticas en un espacio arquitectónico en el que yo me impliqué tanto. Además, yo venía de exponer en Venecia [en el palacio del XVII que alberga la Galería Ca'Pesero], y entendí que esta exposición en Murcia podría ser como una especie de continuación de la Venecia [titulada 'Anillos de un Zodiaco']; en ambos casos tenemos esa presencia del agua, en Venecia con el Gran Canal y en Murcia con el río Segura. Estoy muy agradecido al Ayuntamiento de Murcia, y a su alcalde José Ballesta, por haberme propuesto esta exposición tan especial para mí.

-¿Qué tipo de arquitectura defiende usted?

-Una que no olvide su sentido funcional, que sirva a la gente y que suponga una experiencia. Pienso en una arquitectura austera, que tenga en cuenta a los sentidos y no se olvide de lo sensual. Y, en mi caso, reconozco la presencia del deseo de transparencia.