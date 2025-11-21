'Un 12 de agosto', de Alejandro Oliva, se alza con el Premio Generación Estrella El jurado del certamen organizado por el Club Renacimiento y Estrella de Levante elige «por unanimidad» el relato del periodista murciano

Daniel Vidal Viernes, 21 de noviembre 2025, 21:37 Comenta Compartir

El último en acostarse es el encargado de apagar la luz que ilumina la parte delantera de la casa de la playa y entonces todo se queda a oscuras». Así comienza 'Un 12 de agosto', escrito por el periodista murciano Alejandro Oliva, que ha ganado la sexta edición del Concurso de Relato Premio Generación Estrella que organizan el Club Renacimiento y Estrella de Levante, y que está dotado con 1.500 euros. Oliva, hijo del catedrático de Teatro de la UMU, director de escena y dramaturgo César Oliva, se ha impuesto a los otros nueve finalistas con un texto sobre una jornada cotidiana de verano en familia. Un relato que ha logrado la «unanimidad» del jurado, según reconocía el presidente del mismo, Jacobo Bergareche, este viernes en LA VERDAD.

Alejandro Oliva, que actualmente trabaja en la Consejería de Hacienda, fue anteriormente jefe de la Oficina de Prensa de la Comunidad y es uno de los autores más celebrados del blog 'Mondo Moyano', donde ha volcado a lo largo de estos años, negro sobre blanco, una de sus máximas pasiones: el fútbol y, sobre todo, el Real Murcia. Vaya golazo, Oliva.