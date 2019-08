Nerea Rodríguez: «Soy muy afortunada de poder estar frente al público y ver a la gente sintiendo conmigo» Nerea Rodríguez con el vestuario del musical 'La Llamada'. La exconcursante de 'Operación Triunfo 2017' actuará en El Batel de Cartagena este fin de semana con el musical de los Javis: 'La Llamada' GEMA MORENO MURCIA. Miércoles, 7 agosto 2019, 01:34

La cantante, actriz y compositora Nerea Rodríguez comenzó a dar sus primeros pasos en esta profesión con apenas dieciséis años en pequeñas representaciones infantiles. Ahora, a los veinte, visita Cartagena este viernes y sábado de la mano del exitoso musical creado y dirigido por Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como los Javis.

'La llamada' Autores Javier Calvo y Javier Ambrossi. Lugar: Auditorio El Batel. Cartagena. Fechas: Viernes 9 y sábado 10 de agosto, a las 22.00 horas. Precio: Desde 15 euros.

-¿Cómo es trabajar profesionalmente con los Javis?

-Una maravilla. La verdad que no he notado mucho cambio entre trabajar con ellos dentro de la academia de 'Operación Triufo' y fuera en el musical, porque dentro eran mis profesores de interpretación y directores de puesta de escena. Aquí han dirigido toda la obra pero, realmente, el trato ha sido el mismo y es excelente tener la oportunidad de poder trabajar con ellos.

«No he notado mucho cambio entre trabajar con los Javis dentro de la academia de Operación Triunfo y fuera. El trato ha sido el mismo»

-¿Qué tiene de mágico el musical para que esté teniendo tan buena acogida?

-Muchísimas cosas: el guión es excelente, la música que han seleccionado incluye muchos temazos en momentos clave de la obra y el elenco es muy bueno. Pero, sobre todo, el espíritu que hay entre nosotros. Somos prácticamente una familia.

-¿Cómo se consigue hacer humor con temas tan delicados como la religión sin resultar ofensivos?

-Creo que precisamente porque se trata con muchísima naturalidad. En la historia somos cuatro chicas que viven una llamada muy diferente. Creo que los Javis han conseguido que si aplaudes la llamada de María que se enamora de Dios, aplaudas a su vez la llamada de Susana que se enamora de una monja e incluso, que apruebes la llamada de una monja que decide dejar de serlo. Este musical logra que nos percatemos de las similitudes que hay entre estas historias para que veamos que todos somos personas por igual y no debemos coartar la libertad de los demás en estas acciones que realmente, no dañan a nadie.

-¿A quién le recomendaría ver 'La Llamada'?

-A todo el mundo, creo que es una obra para toda la familia. De hecho, nosotros llevamos tiempo interpretándola en Madrid y la gente que venía a la capital acudía a verla sin importar la edad. Creo que es el tipo de función que quieres ir a ver con tus seres queridos para que ellos también sientan la llamada de 'La Llamada'. Es una obra muy bonita que te remueve por dentro y consigue hacerte reflexionar.

Sin parar

-¿Cómo está viviendo este verano de aquí para allá? ¿Ha tenido tiempo para unas vacaciones?

-Es verdad que tengo pocos momentos de descanso, pero los que estoy disfrutando este verano, cada vez que consigo pillar un hueco, me está viniendo genial para reconectar conmigo misma. Llevaba demasiado tiempo sin parar y este parón me está ayudando a seguir componiendo y trabajando como actriz.

-¿Cuál ha sido el momento que más la ha emocionado este último año, después de su salto al estrellato tras salir de OT?

-Los cuatro conciertos que he estado dado en solitario -Sevilla, Madrid, Valencia y Barcelona- han sido muy emocionantes, especialmente en Sevilla porque fue el primero y en Madrid. Ya que este año he estado viviendo allí por motivos de trabajo y le he cogido mucho cariño, se ha vuelto mi casa, ya me siento bastante madrileña [ríe]. Pero cada una de estas actuaciones ha tenido sus momentos especiales. Allí, en el escenario lo decía: soy muy afortunada de poder estar frente al público y ver a la gente sintiendo conmigo cuando canto.

-¿Qué proyectos tiene planeados para los próximos meses?

-Al igual que este año he hecho una pequeña gira por algunas ciudades de España con mis propias canciones, tengo pensado dar más conciertos en lugares diferentes. Sin embargo, de momento estoy bastante ocupada con la gira de 'La Llamada' y después me gustaría ponerme a componer mucho para poder concretar la idea que dé forma a mi futuro disco. Aunque aún no tengo fecha para que salga a la luz ni nada. En cuanto al mundo del cine, estoy formándome para que cuando me salga la oportunidad pueda aprovecharla al máximo.