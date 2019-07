La AEAS muestra su disconformidad con un estudio de la UMU sobre el suministro de agua LV MURCIA. Jueves, 4 julio 2019, 09:18

La Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) ha mostrado su disconformidad con un reciente estudio realizado por varios profesores de la Universidad de Murcia sobre la eficiencia en los servicios de suministro de agua potable. En concreto, el estudio, titulado 'Empirical Evidence for Efficiency in Provision of Drinking Water' y recogido en las páginas del suplemento 'Ababol' de este diario, afirma que la gestión directa del servicio de suministro de agua mostraría niveles de eficiencia mayores que en la gestión indirecta. Para la AEAS, este estudio «carece del rigor técnico necesario», entre otras razones, porque el estudio se basa en datos de 2014, que determinados ayuntamientos españoles remitieron al Ministerio de Hacienda de forma «fragmentaria y heterogénea», y sin «tener en cuenta las condiciones de calidad del servicio prestado», algo que afirma AEAS, que también sostiene que la participación de los ayuntamientos fue «muy deficiente», ya criticó esta asociación.