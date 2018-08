Un acuario en el corazón de Águilas Algunas de las pinturas que pueblan la habitación submarina del 'Aquarium', de Lucas Brox. Lucas Brox construye con la muestra 'Aquarium' una experiencia submarina en plena ciudadEl pintor murciano confiesa la gran influencia de Francis Bacon en su personalidad como artista ANTONIO RIVERA MURCIA. Lunes, 6 agosto 2018, 09:05

Admira a Francis Bacon, Goya y Antonio López, pero en su última creación encuentra reminiscencias del expresionismo de De Kooning, los grabados de Hokusai o la pintura africana. Lucas Brox (Murcia, 1986) define su pintura como «algo que parte de la figuración pero sin acabar en el realismo», con un cariz expresivo y matérico, que no se obceca en representar la realidad, sino en que los pigmentos se fundan con la imagen que intentan reflejar. Al pintor le gusta que «la pintura sea pintura, que no parezca una foto», y trabajar con un trazo fácilmente perceptible, dejando incluso que la tinta se escurra.

Dicho estilo es el que derrocha 'Aquarium', la muestra que el pintor murciano inauguró el día 27 de julio en el Aula de Cultura de la Fundación Cajamurcia en Águilas. La exposición, que estará abierta hasta el 21 de agosto, muestra un espacio subacuático, evocado con más de 40 pinturas realizadas con la técnica 'gouache', entre las que se cuentan una treintena de peces y algunas composiciones abstractas que recuerdan al fondo marino.

Para los fenicios, el pez era un símbolo de fertilidad, mientras que para la comunidad cristiana representaba el resurgimiento. Brox, por su parte, alude a lo sobrecogedor de un encuentro con un banco de peces en pleno mar. Con esta sensación como meta trata de componer una experiencia de conjunto para los visitantes. «Me gusta que el espectador se sienta dentro de la exposición, que forme parte de ella», señala Brox. Aquí vuelve a traer a colación a Francis Bacon, y su técnica de colocar cristales sobre los cuadros para que los observadores se viesen reflejados en ellas.

El proyecto fue preparado expresamente para Águilas a lo largo de un año. Después de trabajar con modelos sumergidos y con algunas vistas de la propia ciudad, el pintor acabó decidiéndose por los peces. «Partiendo de una idea inicial, me gusta adaptar el tipo y el formato de la obra al espacio que la va a acoger», señala Brox. De un centenar de ilustraciones iniciales, la Fundación Cajamurcia exhibe solo una selección de las pinturas, en su mayoría de treinta por cuarenta centímetros, que pueden adquirirse en la misma muestra por precios que rondan los 250 euros. Las de mayor dimensión, sin embargo, se acercan a los 500.

Reinventarse o morir

A pesar de ser uno de los jóvenes pintores de la Región, Lucas Brox ya piensa en términos de resurgimiento y regeneración: «Siempre me estoy reinventando en mi arte, intento no estancarme en un estilo». No se muestra demasiado convencido de que un artista deba mantenerse en un mismo estilo, ya que «el tener siempre el mismo registro es algo que te impone el propio mercado, para que seas más fácil de identificar y comercializar».

Con apenas cinco años de actividad a sus espaldas, el pintor considera que ya ha tenido sus 'pinturas negras': su proyecto 'El ocaso de la multitud', mostrado en la Fundación Cajamurcia de Madrid el pasado año, reflejaba con crudeza ideas como la soledad, la mentira o el miedo. Ha expuesto también en diversas galerías y en la feria Art Madrid, sobre la que cuenta que «fue como un sueño, porque supuso estar en calidad de artista en un lugar en el que siempre había estado como público o estudiante». Una vez clausurada, 'Aquarium' volverá a exponerse en la galería murciana Chys en septiembre, incorporando algunas obras nuevas.